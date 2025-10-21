Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Atletico Madrid: Bản lĩnh Pháo thủ lên tiếng Trận đấu giữa Arsenal vs Atletico Madrid giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Atletico Madrid mới nhất

Arsenal rời sân Fulham mà không gặp tổn thất nào về thể lực, nhưng Piero Hincapie vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương háng và còn bỏ ngỏ khả năng ra sân dù đã trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Bốn cái tên gồm Noni Madueke, Martin Odegaard, Kai Havertz và Gabriel Jesus tiếp tục vắng mặt do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, Martin Zubimendi và Declan Rice sẽ bị treo giò ở lượt thứ tư gặp Slavia Prague nếu nhận thẻ vàng trong trận đấu với Atletico.

Dù vậy, HLV Arteta có thể không quá lo lắng về nguy cơ này nhờ chiều sâu đội hình, và ông nhiều khả năng sẽ thực hiện vài thay đổi để tạo cơ hội cho những cái tên như Ben White, Myles Lewis-Skelly hay Gabriel Martinelli.

Bên phía Atletico Madrid, họ gặp thêm vấn đề nhân sự trong chiến thắng trước Osasuna khi Nico Gonzalez phải rời sân trước hiệp một do chấn thương đầu. Theo quy định về chấn động, cầu thủ người Argentina chắc chắn vắng mặt trong chuyến hành quân tới London.

Giuliano Simeone — con trai của HLV Diego Simeone — đã vào thay Gonzalez ở trận đó, nhưng những cái tên như Thiago Almada, Javi Galan, Matteo Ruggeri hay cựu tiền vệ Chelsea Conor Gallagher đều là những lựa chọn thay thế khả dĩ ở cánh trái.

Johnny Cardoso (chấn thương mắt cá) là ca chấn thương duy nhất còn lại của đội khách. Ngoài ra, trung vệ Clement Lenglet cũng đã sẵn sàng trở lại sau khi hoàn tất án treo giò ở La Liga.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Atletico Madrid mới nhất

Arsenal:

Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Atletico Madrid:

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Gallagher, Almada; Griezmann, Alvarez

Nhận định bóng đá Arsenal vs Atletico Madrid mới nhất

Hai trận, hai chiến thắng, bốn bàn ghi được và chưa thủng lưới – điều duy nhất mà người hâm mộ Arsenal có thể phàn nàn về khởi đầu của đội nhà tại Champions League 2025-26 là việc họ chưa thắng Athletic Bilbao và Olympiacos với tỷ số cách biệt hơn.

Dù vậy, hai chiến thắng 2-0 trước đại diện Tây Ban Nha và Hy Lạp đã giúp Arsenal trở thành một trong sáu đội bóng toàn thắng sau hai lượt trận, đồng thời họ cùng Inter Milan là hai đội duy nhất vẫn chưa để lọt lưới.

“Pháo thủ” hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng vòng bảng, dẫn trước Qarabag và chỉ xếp sau Inter Milan, Real Madrid, Paris Saint-Germain và Bayern Munich về hiệu số bàn thắng. Với vị trí hiện tại, Arsenal đang nắm chắc tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Chiến thắng mở màn trước Athletic Bilbao cũng là trận thắng thứ sáu liên tiếp của Arsenal trước các đội Tây Ban Nha tại đấu trường danh giá nhất châu Âu — thành tích mà chưa đội nào khác đạt được trong lịch sử Champions League. Và mọi dấu hiệu cho thấy con số đó có thể tăng lên bảy vào đêm thứ Ba này.

Cuối tuần qua, đoàn quân của HLV Mikel Arteta tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Fulham 1-0 tại Premier League, qua đó nối dài mạch thắng lên con số năm trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Arsenal đã thắng liên tiếp 11 trận vòng bảng Champions League trên sân nhà mà không để lọt lưới bàn nào — một thành tích phòng ngự đáng kinh ngạc.

Về phía đội khách, Atletico Madrid — nổi tiếng với lối chơi phòng ngự kỷ luật dưới thời Diego Simeone — không thể tự hào về chuỗi giữ sạch lưới tương tự, nhưng họ đã ghi nhiều bàn thắng chỉ trong 82 phút trước Eintracht Frankfurt hơn cả số bàn mà Arsenal có được sau hai trận tại cúp châu Âu mùa này.

Sau thất bại đau đớn trước Liverpool tại Anfield ở lượt mở màn, Atletico đã trút giận lên đội bóng Đức bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 hôm 30/9, qua đó lọt vào top 10 bảng xếp hạng và rút ngắn cách biệt với Manchester City (xếp thứ 8) xuống còn một điểm.

Chiến thắng trước Frankfurt cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp của Atletico trên mọi đấu trường. Dù sau đó họ bị Celta Vigo cầm hòa 1-1 trước kỳ nghỉ quốc tế, đội bóng thành Madrid đã nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng 1-0 trước Osasuna cuối tuần qua, với pha lập công duy nhất của Thiago Almada.

Tuy nhiên, dù Atletico đã ghi bàn trong cả 11 trận chính thức mùa này — cho thấy họ sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hàng thủ vững chắc của Arsenal — nhưng họ vẫn chưa thắng bất kỳ trận nào trên sân khách. Cụ thể, họ hòa 3 và thua 2 trong 5 chuyến xa nhà từ đầu mùa.

Atletico cũng chưa từng thắng trên sân Emirates. Lần duy nhất họ hành quân tới đây là ở bán kết Europa League 2017-18, khi hai đội hòa 1-1 ở lượt đi. Sau đó, Atletico thắng 1-0 ở lượt về để loại Arsenal và lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Marseille trong trận chung kết.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Atletico Madrid mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Atletico Madrid như sau:

Sportsmole: Arsenal 1-0 Atletico Madrid

WhoScore: Arsenal 2-1 Atletico Madrid

Arsenal 2-1 Atletico Madrid Chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-1 Atletico Madrid

Xem trực tiếp Arsenal vs Atletico Madrid khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Atletico Madrid trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.