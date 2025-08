Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Villarreal: Gyokeres lập cú đúp Trận đấu giữa Arsenal vs Villarreal giao hữu diễn ra vào 0h00 ngày 7/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Villarreal mới nhất

Năm trong sáu tân binh của Arsenal hè này đã có màn ra mắt không chính thức trong tour du đấu châu Á. Người hâm mộ tại sân Emirates sẽ có dịp chứng kiến lần đầu Viktor Gyokeres, Cristhian Mosquera, Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga và Christian Norgaard thi đấu trực tiếp.

Noni Madueke được giữ lại London sau khi vừa cùng Chelsea thi đấu tại Club World Cup, nhưng giờ đây tuyển thủ Anh có thể sẽ được trao những phút thi đấu đầu tiên trong màu áo đỏ trắng, nhất là khi Leandro Trossard dính chấn thương trong trận gặp Spurs.

Cầu thủ người Bỉ sẽ gia nhập danh sách chấn thương cùng với bộ ba hậu vệ Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber. Trong khi đó, Gabriel Jesus vẫn cần vài tháng nữa để hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước.

Jesus có thể cảm thông với một cầu thủ Villarreal – hậu vệ Logan Costa – người cũng dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng trong trận gặp Basel và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Ngoài ra, đội khách có lực lượng khá ổn định, và hai cựu cầu thủ không thành công tại Arsenal – Nicolas Pepe và Denis Suarez – có thể sẽ có màn tái ngộ đội bóng cũ vào thứ Tư.

Villarreal cũng đang ở rất gần việc chiêu mộ cầu thủ tự do Thomas Partey, nhưng tiền vệ người Ghana chắc chắn sẽ không góp mặt trong trận đấu này khi một ngày trước đó, anh phải hầu tòa vì cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Villarreal mới nhất

Arsenal:

Raya; White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Villarreal:

Junior; Foyth, Mourino, Marin, Cardona; Pepe, Gueye, Parejo, Pino; Eyong, Moreno

Nhận định bóng đá Arsenal vs Villarreal mới nhất

Niềm phấn khích từ bản hợp đồng Viktor Gyokeres nhanh chóng bị lu mờ bởi thất bại trong trận derby Bắc London tại Hồng Kông, nơi Arsenal lại một lần nữa cho thấy sự bế tắc trong khâu sáng tạo khi để thua 0-1 trước Tottenham của Thomas Frank.

Trong lần đầu tiên trận derby Bắc London được tổ chức ngoài nước Anh, một siêu phẩm từ giữa sân của Pape Sarr đã tạo ra khác biệt. Tiền vệ người Senegal tái hiện cú sút “thương hiệu” kiểu David Beckham, làm nên bàn thắng duy nhất.

Nếu tình huống đó diễn ra ở một trận đấu tại Premier League, VAR có thể đã can thiệp do tình huống va chạm giữa Richarlison và Myles Lewis-Skelly trước bàn thắng, nhưng chung cuộc, Arsenal không có nhiều lý do để phàn nàn sau một trận đấu thiếu cơ hội rõ rệt – một kịch bản quen thuộc trong mùa giải 2024-25.

Trước trận này, Pháo thủ từng toàn thắng trong các trận giao hữu gặp Watford, Newcastle United và AC Milan, nhưng chuỗi trận hoàn hảo của họ đã kết thúc tại Hồng Kông. Còn về màn trình diễn cuối mùa giải vừa qua tại sân Emirates, có lẽ chẳng cần nhắc lại.

Thực tế, đoàn quân của HLV Mikel Arteta chỉ thắng một trong năm trận sân nhà cuối cùng mùa trước. Tuy vậy, họ có thể sớm nâng cúp tại Emirates khi tiếp Villarreal vào thứ Tư, trước khi chạm trán Athletic Bilbao trong khuôn khổ Emirates Cup vào thứ Bảy.

Trong khi Arsenal vừa trở lại nước Anh, Villarreal đang trong hành trình du đấu ba trận tại xứ sở sương mù, khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Leeds United – đội mới trở lại Premier League – vào ngày 2/8.

Etta Eyong mở tỷ số, nhưng Joel Piroe gỡ hòa chỉ sau năm phút, kéo dài chuỗi không thắng trong giai đoạn tiền mùa giải của “Tàu ngầm vàng” lên sáu trận, trong đó bốn trận kết thúc với tỷ số hòa.

Đoàn quân của HLV Marcelino cũng chia điểm với Basel, Real Oviedo và St. Gallen, đồng thời thua liền hai trận trước Sporting Lisbon và Genoa – không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho việc trở lại sân chơi Champions League mùa 2025-26.

Villarreal giành vé dự giải đấu hàng đầu châu Âu nhờ cán đích ở vị trí thứ năm tại La Liga 2024-25, và họ hoàn toàn có thể gặp lại Arsenal ở vòng bảng, đội mà họ có những ký ức đẹp trong những lần chạm trán gần nhất.

Trên hành trình vô địch Europa League 2020-21, Villarreal của Unai Emery từng loại Arsenal ở bán kết. Tuy nhiên, chính đội bóng Bắc London đã giành chiến thắng ở bán kết Champions League 2005-06 và tứ kết mùa giải 2008-09.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Villarreal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Villarreal như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-1 Villarreal

WhoScore: Arsenal 2-0 Villarreal

Arsenal 2-0 Villarreal Báo chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-0 Villarreal

Xem trực tiếp Arsenal vs Villarreal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Villarreal trong khuôn khổ giao hữu diễn ra vào lúc 0h00 ngày 7/8 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.