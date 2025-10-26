Quốc tế Nhận định, dự đoán Aston Villa vs Man City: Haaland lại dội bom Trận đấu giữa Aston Villa vs Man City giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Man City mới nhất

Chiến thắng trước Villarreal của Man City không hoàn toàn suôn sẻ, khi tiền vệ trụ Nico Gonzalez phải rời sân trước giờ tròn một tiếng vì chấn thương bàn chân – điều đáng lo khi Rodri, người đá chính ở vị trí này, cũng đang nghỉ thi đấu do chấn thương đùi.

Tuy nhiên, HLV Guardiola đã trấn an người hâm mộ, cho biết đó chỉ là một “va chạm nhẹ”, nên nhiều khả năng Gonzalez vẫn có thể góp mặt trong đội hình xuất phát tại Villa Park.

Ngoài ra, Abdukodir Khusanov – chấn thương mắt cá – là ca đau duy nhất còn lại của Man City trước chuyến làm khách tới vùng West Midlands. Erling Haaland sẽ hướng đến mục tiêu ghi bàn trong trận sân khách thứ sáu liên tiếp tại Premier League – thành tích mà trong lịch sử Man City chỉ có Sergio Agüero từng đạt được.

Về phía Aston Villa, trận thua Go Ahead Eagles không khiến họ dính thêm chấn thương nào mới. HLV Emery đón tin vui khi hậu vệ trái giàu kinh nghiệm Lucas Digne trở lại, sau khi vắng mặt ở trận giữa tuần do không đủ điều kiện thi đấu.

Tuy nhiên, Youri Tielemans vẫn sẽ phải nghỉ thêm vài tuần vì chấn thương bắp chân, còn Andres Garcia khó có thể trở lại trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11.

Thất bại bất ngờ giữa tuần của Villa một phần đến từ việc xoay vòng lực lượng, nên Emery chắc chắn sẽ đưa các trụ cột như Morgan Rogers, John McGinn và Boubacar Kamara trở lại đội hình chính vào Chủ nhật này.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Man City mới nhất

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, Rogers, McGinn; Watkins

Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

Nhận định bóng đá Aston Villa vs Man City mới nhất

Số 9 của Man City đang thật sự “thăng hoa”, khi trong trận đấu tại Champions League gặp Villarreal trên sân Estadio de la Cerámica, Erling Haaland tiếp tục ghi bàn, nối dài chuỗi trận lập công lên con số 9 liên tiếp trong màu áo xanh da trời.

Bàn thắng quen thuộc của chân sút người Na Uy mở đường cho pha lập công của Bernardo Silva, giúp thầy trò Pep Guardiola giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Trước đó, Man City cũng vượt qua Everton với cùng tỉ số ở Premier League, trong một trận đấu mà Haaland lại lập cú đúp.

Nhờ phong độ xuất sắc của ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng – người đã ghi 11 trong tổng số 17 bàn của Man City ở Premier League mùa này – cùng với sự sa sút bất ngờ của Liverpool, đội bóng của Guardiola hiện là đối thủ bám đuổi sát nhất Arsenal, chỉ kém ba điểm trên bảng xếp hạng.

Bỏ lại sau lưng những cú vấp hồi tháng 8 trước Brighton & Hove Albion và Tottenham Hotspur, Man City hiện đang bất bại 9 trận trên mọi đấu trường, thắng 7 và hòa 2, đồng thời giữ sạch lưới 3 trận gần nhất.

Tính riêng ở Premier League, kể từ tháng 4 đến nay, Man City giành được 39 điểm – nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Từ sau thất bại 1-5 trước Arsenal hồi tháng 2, họ cũng đã có tới 12 trận giữ sạch lưới, con số cao nhất giải đấu.

Cựu HLV của Arsenal, Unai Emery, giờ cũng đang theo đuổi cùng một mục tiêu với Guardiola – thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League – nhưng Aston Villa của ông đã mất đi sự sắc bén vào đêm thứ Năm, khi để thua bất ngờ trước Go Ahead Eagles.

Pha mở tỷ số sớm của Evann Guessand không đủ giúp Villa duy trì lợi thế, khi hàng thủ dâng cao của họ nhiều lần bị đối thủ Eredivisie khai thác, dẫn đến thất bại 1-2 ở vòng bảng.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 5 trận thắng và 6 trận bất bại liên tiếp của “The Villans”. Tuy vậy, đội bóng của Emery đã thực sự trở lại ở Premier League, với những chiến thắng thuyết phục trước Fulham, Burnley và Tottenham Hotspur trong thời gian gần đây.

Nhờ phong độ khởi sắc đó, Aston Villa chỉ còn cách một cột mốc lịch sử 90 phút – họ có thể san bằng kỷ lục tồn tại 89 năm qua, khi chỉ có Preston North End mùa 1936 từng khởi đầu bằng chuỗi 5 trận không thắng rồi thắng liền 4 trận sau đó.

Việc tái lập thành tích này có vẻ không quá khó, bởi Villa từng đánh bại Man City ngay tại sân nhà trong cả hai mùa Premier League 2023-24 và 2024-25, dù trận lượt về tại Etihad tháng 4 vừa rồi đã kết thúc với chiến thắng 2-1 cho “The Citizens”.

Dự đoán tỉ số Aston Villa vs Man City mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Aston Villa vs Man City như sau:

Sportsmole: Aston Villa 2-3 Man City

WhoScore: Aston Villa 1-3 Man City

Aston Villa 1-3 Man City Chúng tôi dự đoán: Aston Villa 2-3 Man City

Xem trực tiếp Aston Villa vs Man City khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Aston Villa vs Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.