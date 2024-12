Quốc tế Nhận định, dự đoán Aston Villa vs Southampton: Ăn hiếp đội khách Trận đấu giữa Aston Villa vs Southampton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h00 ngày 7/12. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Southampton mới nhất

HLV Unai Emery của Aston Villa có thể thay đổi đội hình khi chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Leipzig ở Champions League tuần tới. Việc sử dụng Tyrone Mings giữa tuần có thể chỉ là bước đầu trong kế hoạch xoay tua. Các cầu thủ như Diego Carlos, Pau Torres, Jhon Duran và Ian Maatsen sẵn sàng vào sân nếu Emery quyết định luân phiên đội hình. Amadou Onana có thể trở lại băng ghế dự bị sau chấn thương chân, trong khi Jacob Ramsey vẫn chưa bình phục cơ đùi.

Ollie Watkins, người đang giữ vững vị trí trước Jhon Duran, đã ghi 5 bàn trong 6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất tại Villa Park. Nếu ghi thêm 1 bàn, anh sẽ san bằng kỷ lục 37 bàn của Dwight Yorke trên sân nhà.

Southampton gặp khó khăn khi Jack Stephens bị treo giò vì thẻ đỏ trước Chelsea. HLV Russell Martin đối mặt với nhiều ca chấn thương, bao gồm Will Smallbone, Adam Lallana và thủ môn Aaron Ramsdale. Tuy nhiên, Paul Onuachu và Jan Bednarek dự kiến trở lại, cùng với Taylor Harwood-Bellis, Tyler Dibling và Flynn Downes sau án treo giò. Lesley Ugochukwu, không thể thi đấu trước do quy định, sẽ là sự bổ sung quan trọng. Do đó, đội hình của Southampton có thể thay đổi đáng kể trong trận đấu vào thứ Bảy.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Southampton mới nhất

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins

Southampton:

Lumley; Sugawara, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Dibling, Aribo, Downes, Fernandes; Archer

Nhận định bóng đá Aston Villa vs Southampton mới nhất

Sau khi Aston Villa rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và Chelsea duy trì phong độ ấn tượng, đội bóng Birmingham đã chấm dứt chuỗi trận tệ hại với chiến thắng 3-1 trước Brentford. Đây là trận thắng giúp họ vươn lên vị trí thứ bảy, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại Premier League lên sáu trận.

Morgan Rogers, tân binh vừa được gọi lên đội tuyển Anh, ghi bàn mở tỷ số, trước khi Ollie Watkins ghi từ chấm phạt đền và Matty Cash ấn định chiến thắng. Aston Villa cũng đang bất bại 11 trận gặp các đội mới lên hạng kể từ khi Unai Emery cầm quân, với 5 chiến thắng trong 6 trận sân nhà gần nhất.

Southampton tiếp tục lận đận dưới đáy bảng xếp hạng, chỉ giành 1 điểm sau kỳ nghỉ quốc tế. Đội bóng của Russell Martin chỉ thắng 1 trận tại Premier League mùa này và đã nhận 30 bàn thua sau 14 vòng đấu. Sau thất bại 1-5 trước Chelsea, Southampton hiện là đội ghi ít bàn nhất và kém nhóm an toàn 7 điểm.

Với lịch thi đấu khó khăn sắp tới, bao gồm các trận gặp Aston Villa, Tottenham và tứ kết Cúp Liên đoàn với Liverpool, tương lai của HLV Russell Martin có thể bị đe dọa. Đặc biệt, phong độ sân khách của Southampton là rất yếu, khi họ không thắng trong 14 trận liên tiếp, thua 11 trận từ tháng 2 năm 2023.

Dự đoán tỉ số Aston Villa vs Southampton

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Aston Villa vs Southampton như sau:

Sportsmole: Aston Villa 2-0 Southampton

WhoScore: Aston Villa 1-0 Southampton

Aston Villa 1-0 Southampton Báo chúng tôi dự đoán: Aston Villa 2-0 Southampton

Xem trực tiếp Aston Villa vs Southampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Aston Villa vs Southampton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h00 ngày 7/12 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.