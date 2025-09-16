Quốc tế Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Arsenal: Cú đúp nhấn chìm chủ nhà Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Arsenal giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 16/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Arsenal mới nhất

Nỗi ám ảnh chấn thương lại tiếp tục với đội trưởng Martin Odegaard khi tiền vệ người Na Uy tái phát chấn thương vai chỉ trong vòng ba trận. Arteta xác nhận đây là cùng bên vai từng bị tổn thương ở trận gặp Leeds United tháng trước.

Người hâm mộ Arsenal đang thấp thỏm chờ tin liệu Odegaard có kịp bình phục cho trận đấu tới hay không. Tình trạng của Saliba (mắt cá) và Christian Norgaard (chấn thương nhẹ) cũng còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Saka (gân kheo), Havertz (đầu gối) và Gabriel Jesus (đầu gối) chắc chắn vắng mặt.

Với trận gặp Man City đang cận kề, Arteta có thể sẽ thận trọng giữ chân Odegaard và Saliba, tận dụng chiều sâu đội hình để xoay tua, đặc biệt ở hàng thủ.

Bên phía Athletic, Nico Williams – mục tiêu từng được Arsenal theo đuổi – không thể ra sân vì chấn thương háng. Aymeric Laporte cũng không có tên trong danh sách thi đấu Champions League.

Ngoài ra, Benat Prados (đầu gối) và Unai Egiluz (dây chằng chéo) tiếp tục ngồi ngoài, còn hậu vệ kinh nghiệm Yeray Alvarez vẫn thụ án cấm thi đấu vì doping. Khả năng ra sân của Inigo Lekue (chấn thương háng) còn bỏ ngỏ.

Dù vậy, đội trưởng Inaki Williams vẫn sẵn sàng bên hành lang cánh phải, cùng với những tài năng sáng giá như Oihan Sancet và Mikel Jauregizar ở khu trung tuyến.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Arsenal mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; I. Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi

Arsenal:

Raya; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Arsenal mới nhất

Cơn khát danh hiệu châu Âu vẫn tiếp tục ám ảnh Arsenal, đội bóng chưa một lần chinh phục lục địa già kể từ chức vô địch Cúp C2 năm 1994. Tuy nhiên, cảm giác rằng các học trò của Mikel Arteta giờ đây đã thực sự là ứng viên sáng giá cho ngôi vương Champions League đang hiện rõ.

Sau khi chấm dứt bảy năm vắng bóng tại đấu trường này, Arteta đã đưa Arsenal vào tứ kết năm 2024 và tiến tới bán kết năm 2025. Ở vòng bốn đội, Pháo thủ thể hiện bộ mặt kiên cường hơn nhiều trước nhà vô địch Paris Saint-Germain so với Inter Milan trong trận chung kết.

Bước vào chiến dịch châu Âu mới sau kỳ chuyển nhượng hè tiêu tốn 250 triệu bảng, Arsenal nuôi tham vọng thực tế hướng tới cú đúp Premier League và Champions League, khi đã thu về chín điểm sau bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh.

Dù vắng Bukayo Saka, William Saliba, Kai Havertz và tiếp tục mất Martin Odegaard vì chấn thương vai, Arsenal vẫn dễ dàng vượt qua Nottingham Forest của Ange Postecoglou với tỷ số 3-0 nhờ cú đúp của Martin Zubimendi cùng bàn thắng thứ ba trong bốn trận của Viktor Gyokeres.

Lúc này, đội bóng Bắc London chỉ còn cách một chiến công châu Âu lịch sử 90 phút. Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ trở thành CLB đầu tiên đánh bại các đội bóng Tây Ban Nha sáu trận liên tiếp tại Cúp C1/Champions League, sau khi lần lượt hạ Real Madrid (2 lần), Sevilla (2 lần) và Girona kể từ năm 2023.

Arsenal từng lọt vào bán kết Champions League mùa trước – lần thứ ba trong lịch sử CLB – nhưng Athletic Bilbao giờ đây mới chỉ tham dự đấu trường số một châu Âu lần thứ ba kể từ khi giải đấu được đổi tên năm 1992.

Chỉ Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid xếp trên đại diện xứ Basque tại La Liga 2024/25, khi thầy trò Ernesto Valverde giành 70 điểm để đứng thứ tư, vượt Villarreal nhờ thành tích đối đầu.

Hai lần góp mặt trước đó ở Champions League (1998/99 và 2014/15), Athletic đều không vượt qua vòng bảng. Nhưng đội bóng tám lần vô địch La Liga có thêm động lực phục thù sau thất bại 1-7 chung cuộc trước Man United ở bán kết Europa League mùa trước.

Dẫu vậy, kỳ nghỉ tập trung ĐTQG có lẽ đến không đúng lúc với Athletic, khi họ khởi đầu La Liga 2025/26 bằng ba chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis, rồi bất ngờ thua Alaves 0-1 trên sân nhà bởi pha phản lưới của Alex Berenguer.

Trận đấu tới đây cũng sẽ là lần đầu tiên Arsenal và Athletic chạm trán chính thức. Tuy nhiên, hai đội từng gặp nhau ở Emirates Cup hè vừa qua, nơi Arsenal thắng dễ 3-0 để giữ cúp giao hữu.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Arsenal mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Arsenal như sau:

Sportsmole: Athletic Bilbao 1-2 Arsenal

WhoScore: Athletic Bilbao 0-1 Arsenal

Athletic Bilbao 0-1 Arsenal Báo chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 0-2 Arsenal

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Arsenal khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Arsenal trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 16/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.