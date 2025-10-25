Quốc tế Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Getafe: Bàn gỡ phút cuối Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Getafe giải La Liga diễn ra vào 0h30 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Getafe mới nhất

Athletic Bilbao sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Benat Prados, Yeray Alvarez và Unai Egiluz do chấn thương. Ngoài ra, Inaki Williams cũng cần được kiểm tra thể lực sau khi phải rời sân sớm trong hiệp một trận gặp Qarabag.

Nếu Inaki không thể ra sân, Alex Berenguer sẽ là người thay thế trên hàng công. Gorka Guruzeta – người đã lập cú đúp ở trận Champions League – nhiều khả năng sẽ đá cắm.

Mikel Jauregizar là cái tên thi đấu nổi bật trước Qarabag và gần như chắc chắn sẽ đá chính. Hai gương mặt khác là Jesus Areso và Inigo Ruiz de Galarreta cũng có thể trở lại đội hình xuất phát.

Bên phía Getafe, cả Allan Nyom và Alex Sancris đều bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Real Madrid. Davinchi phải nghỉ thi đấu đến đầu năm sau vì chấn thương, còn Abdel Aqbar đang là dấu hỏi lớn về khả năng ra sân.

Tiền đạo trẻ Adrian Liso – người đã ghi 3 bàn sau 6 trận mùa này – sẽ tiếp tục được trao cơ hội trên hàng công. Bên cạnh anh là Borja Mayoral, người cũng có 2 bàn sau 6 lần ra sân. Hàng tiền vệ sẽ do bộ đôi Mario Martin và Luis Milla đảm nhiệm.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Getafe mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Paredes, Vivian, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

Getafe:

Soria; Dakonam, Iglesias, Duarte; Femenia, Milla, Arambarri, Rico; Martin; Liso, Mayoral

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Getafe mới nhất

Athletic Bilbao bước vào trận đấu này sau chiến thắng quan trọng tại Champions League, đánh bại Qarabag 3-1 trên sân nhà. Kết quả này giúp họ lấy lại tinh thần sau hai trận thua liên tiếp trước Arsenal và Borussia Dortmund ở đấu trường châu lục.

Tại La Liga, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde cũng đang có phong độ tích cực, giành 4 điểm trong hai vòng gần nhất: thắng Mallorca trên sân nhà vào ngày 4/10 và hòa 0-0 với Elche cuối tuần trước.

Sau 9 vòng đấu, Athletic Bilbao có 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại, với tổng cộng 14 điểm – xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội xếp thứ ba là Villarreal đúng 3 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Athletic mùa này là khả năng ghi bàn, khi họ mới có 9 bàn thắng – thành tích khiêm tốn. Tuy nhiên, họ cũng chỉ để lọt lưới 9 lần – thành tích phòng ngự tốt nhất trong nhóm 9 đội dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu với Getafe cho thấy nhiều kết quả hòa: trong 40 lần chạm trán trước đây, Athletic chỉ thắng 13 trận, còn tới 18 trận kết thúc bất phân thắng bại.

Về phía Getafe, đội bóng này chưa thể đánh bại Athletic kể từ tháng 2/2020. Kể từ đó đến nay, hai đội đã gặp nhau 10 lần ở La Liga, với 7 trận kết thúc với tỷ số hòa – bao gồm trận hòa 1-1 ở mùa trước.

Đội khách bước vào trận đấu cuối tuần này sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước Real Madrid. Chiến thắng gần nhất tại La Liga của Getafe là từ ngày 13/9, khi họ vượt qua Real Oviedo 2-0 trên sân nhà.

Tính đến hiện tại, Getafe có 3 chiến thắng, 2 hòa và 4 thất bại sau 9 vòng – đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Mùa trước, Getafe kết thúc ở vị trí thứ 13 tại La Liga, nhưng với lực lượng hiện tại, họ hoàn toàn có thể đặt mục tiêu chen chân vào nhóm nửa trên bảng xếp hạng mùa 2025-26 – với nền tảng là hàng thủ chắc chắn.

Dưới thời HLV Jose Bordalas, đội bóng này giành được 6 điểm sau 5 trận sân khách mùa này. Trong khi đó, Athletic Bilbao có thành tích khá tốt tại San Mames với 10 điểm sau 5 trận sân nhà.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Getafe mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Getafe như sau:

Sportsmole: Athletic Bilbao 0-0 Getafe

WhoScore: Athletic Bilbao 2-1 Getafe

Athletic Bilbao 2-1 Getafe Chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 1-1 Getafe

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Getafe khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Getafe trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.