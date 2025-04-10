Quốc tế Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Mallorca: Bất phân thắng bại Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Mallorca giải La Liga diễn ra vào 22h30 ngày 4/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Mallorca mới nhất

Athletic Bilbao sẽ thiếu Benat Prados, Unai Egiluz và Mikel Vesga do chấn thương, trong khi Alex Berenguer bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Yeray Alvarez bị treo giò đến tận tháng 4 năm sau, nên chắc chắn vắng mặt. Dù vậy, Nico Williams nhiều khả năng trở lại sau chấn thương háng – tin rất vui với Athletic, bởi anh đã có 1 bàn và 2 kiến tạo trong 3 trận đầu mùa.

Phía Mallorca, Marash Kumbulla, Omar Mascarell và Takuma Asano đều vắng mặt vì chấn thương.

Vedat Muriqi đang là niềm hy vọng lớn nhất với 4 bàn sau 6 trận và chắc chắn sẽ đá chính. Việc thiếu Asano là tổn thất đáng kể, bởi anh là 1 trong 3 cầu thủ duy nhất của Mallorca đã ghi bàn mùa này.

Tân binh Mateo Joseph vẫn chưa có bàn thắng nào, nhưng cầu thủ 21 tuổi này nhiều khả năng tiếp tục được HLV Arrasate tin dùng trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Mallorca mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Laporte, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

Mallorca:

Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Joseph, Darder, Domenech; Muriqi

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Mallorca mới nhất

Athletic bước vào trận đấu cuối tuần sau thất bại 1-4 trước Borussia Dortmund tại Champions League, nối dài chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Đội bóng xứ Basque khởi đầu La Liga đầy ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis, nhưng họ đã không còn biết mùi chiến thắng kể từ cuối tháng 8.

Athletic toàn thua cả hai trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League trước Arsenal và Dortmund, đồng thời chỉ giành được 1 điểm trong 4 trận gần nhất ở La Liga: hòa Girona, thua Alaves, Valencia và Villarreal.

“The Lions” hiện đứng thứ 10 trên BXH, kém vị trí thứ 4 của Elche 3 điểm, nhưng phong độ sa sút khiến họ chưa cho thấy hình ảnh của một đội bóng đủ sức cạnh tranh suất dự Champions League.

Athletic chỉ thắng 1/7 trận gần nhất tại La Liga trước Mallorca, và cả hai lần chạm trán mùa trước đều kết thúc với tỷ số hòa.

5/6 lần đối đầu gần đây tại La Liga giữa hai đội đều khép lại bất phân thắng bại. Mallorca cũng chỉ thua một lần trong những chuyến làm khách trước Athletic ở La Liga kể từ tháng 9/2021.

Tuy nhiên, Mallorca cũng đang khởi đầu mùa giải 2025-26 đầy khó khăn, khi mới giành được 5 điểm sau 7 trận và rơi xuống vị trí thứ 19 trên BXH.

Đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate chỉ giành 1 điểm trong 4 vòng đầu tiên, nhưng đã cải thiện phong độ khi có 4 điểm ở 3 trận gần nhất: hòa Atletico Madrid, thua Real Sociedad 0-1 và thắng Alaves 1-0.

Chiến thắng quan trọng trước Alaves đến nhờ pha lập công của Takuma Asano trong hiệp một.

Mùa trước, Mallorca kết thúc ở vị trí thứ 10 và chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu 4 điểm, nên sự sa sút hiện tại gây nhiều bất ngờ, nhất là khi họ sở hữu một đội hình có chất lượng.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Mallorca mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Mallorca như sau:

Sportsmole: Athletic Bilbao 2-1 Mallorca

WhoScore: Athletic Bilbao 2-1 Mallorca

Athletic Bilbao 2-1 Mallorca Chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 1-1 Mallorca

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Mallorca khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Mallorca trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 22h30 ngày 4/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.