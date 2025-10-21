Thứ Ba, 21/10/2025
Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Qarabag: Ra về trong tiếc nuối

Lương Đàm 21/10/2025 16:59

Trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Qarabag giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Athletic Club vs Qarabağ | UEFA Champions League 2025/26 | UEFA.com

Thông tin lực lượng Athletic Bilbao vs Qarabag mới nhất

Athletic Bilbao sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Yeray Alvarez do án treo giò, trong khi Benat Prados và Unai Egiluz cũng vắng mặt ở trận đấu Champions League đêm thứ Tư.

Inaki Williams gặp vấn đề cơ bắp và sẽ phải kiểm tra thể lực vào phút chót, song tiền đạo này nhiều khả năng vẫn kịp ra sân từ đầu. Em trai anh – Nico Williams – cũng sẽ góp mặt trong đội hình chính.

HLV Valverde được dự đoán sẽ không tạo ra nhiều bất ngờ trong đội hình, với Oihan Sancet và Gorka Guruzeta tiếp tục xuất hiện ở khu vực tấn công.

Phía Qarabag, đội khách không có báo cáo chấn thương nào và nhiều khả năng sẽ có lực lượng mạnh nhất.

Abdellah Zoubir đang đạt phong độ cao với 4 bàn thắng và 4 kiến tạo mùa này, chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.

Leandro Andrade cũng góp 4 bàn và 3 kiến tạo, cùng Kady Borges và Camilo Duran hứa hẹn tạo nên hàng công đáng gờm cho Qarabag trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao vs Qarabag mới nhất

Athletic Bilbao:

Simon; Areso, Vivian, Laporte, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

Qarabag FK:

Kochalski; Silva, Medina, Mustafazada, Cafarquliyev; Borges, Bicalho; Kashchuk, Andrade, Zoubir; Duran

Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Qarabag mới nhất

Athletic khởi đầu chiến dịch Champions League 2025–26 bằng thất bại 0–2 trên sân nhà trước Arsenal, sau đó tiếp tục thua 1–4 trước Borussia Dortmund ở lượt trận thứ hai. Với 0 điểm sau hai trận, họ đang đứng thứ 34 trên bảng xếp hạng.

Athletic Club vs Qarabag, 5 Fakta Menarik Jelang Laga Champions League | Liga Olahraga

Đoàn quân của HLV Ernesto Valverde vừa có trận hòa không bàn thắng với Elche tại La Liga và mới chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đội bóng xứ Basque từng mở màn mùa giải rất ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp trước Sevilla, Rayo Vallecano và Real Betis, nhưng kể từ đó họ chỉ có thêm một trận thắng. Sau 9 vòng, Athletic đang xếp thứ 8 La Liga với 14 điểm.

Mùa trước, Athletic cán đích ở vị trí thứ tư tại La Liga, qua đó giành quyền trở lại Champions League – lần đầu tiên kể từ mùa giải 2014–15. Ở mùa 2024–25, họ từng vào đến bán kết Europa League trước khi dừng bước trước Manchester United, nhưng đến nay vẫn chưa từng vượt qua vòng bảng Champions League.

Về phía Qarabag, đội bóng áo xanh trắng đã có khởi đầu hoàn hảo với 6 điểm sau hai trận, khi thắng Benfica 3–2 và Copenhagen 2–0.

Thầy trò HLV Gurban Gurbanov đang xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng tổng của Champions League với 6 điểm – cùng nhóm với Arsenal, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Real Madrid và Bayern Munich, những đội duy nhất toàn thắng hai lượt đầu.

Qarabag đang có chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có trận thắng 2–1 trước Turan tại Giải VĐQG Azerbaijan cuối tuần qua.

Hiện họ dẫn đầu giải quốc nội với 16 điểm sau 7 trận và rõ ràng đang ở phong độ tốt hơn hẳn đối thủ trước khi bước vào cuộc đọ sức này.

Qarabag trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2017–18 và đang hướng đến mục tiêu lịch sử – giành vé vào vòng knock-out lần đầu tiên.

Dự đoán tỉ số Athletic Bilbao vs Qarabag mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Athletic Bilbao vs Qarabag như sau:

  • Sportsmole: Athletic Bilbao 2-1 Qarabag
  • WhoScore: Athletic Bilbao 1-1 Qarabag
  • Chúng tôi dự đoán: Athletic Bilbao 1-1 Qarabag

Xem trực tiếp Athletic Bilbao vs Qarabag khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Athletic Bilbao vs Qarabag trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

Bài liên quan

Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà

Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Benfica: St. James’ Park nổ tung

Nhận định, dự đoán Newcastle vs Benfica: St. James’ Park nổ tung

Nhận định, dự đoán PSV Eindhoven vs Napoli: Kịch bản không tưởng

Nhận định, dự đoán PSV Eindhoven vs Napoli: Kịch bản không tưởng

Nhận định, dự đoán Barcelona vs Olympiacos: Gục ngã trước gã khổng lồ

Nhận định, dự đoán Barcelona vs Olympiacos: Gục ngã trước gã khổng lồ

Nhận định, dự đoán Union SG vs Inter Milan: Nhấn chìm chủ nhà

Nhận định, dự đoán Union SG vs Inter Milan: Nhấn chìm chủ nhà

      Nhận định, dự đoán Athletic Bilbao vs Qarabag: Ra về trong tiếc nuối

