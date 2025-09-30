Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Madrid vs Frankfurt: Bùng nổ bàn thắng Trận đấu giữa Atletico Madrid vs Frankfurt giải Champion League diễn ra vào 2h00 ngày 1/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Frankfurt mới nhất

Julian Alvarez vắng mặt trong trận gặp Liverpool cách đây hai tuần vì chấn thương nhẹ ở đầu gối. Tiền đạo người Argentina - người ghi năm bàn trong hai trận La Liga gần nhất - đã sẵn sàng tái xuất và hướng đến bàn thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.

Antoine Griezmann đá chính ở trận thua Liverpool, nhưng lần này có thể phải bắt đầu từ ghế dự bị. Tiền đạo 34 tuổi gần đây thường được tung vào sân từ hiệp hai và mới ghi bàn ấn định tỷ số trong trận derby thắng Real Madrid cuối tuần qua.

Atletico vẫn gặp khó khăn lực lượng khi Jose Maria Gimenez dính chấn thương đùi, Johnny Cardoso gặp vấn đề ở mắt cá, còn Thiago Almada chưa bình phục chấn thương cơ.

Bên phía Eintracht, Jonathan Burkardt là cái tên đáng chú ý nhất khi anh ghi bàn trong ba trận gần nhất, trong đó có cú đúp cùng một pha kiến tạo trong chiến thắng trước Galatasaray.

Trung vệ Robin Koch - thường nổi tiếng với khả năng phòng ngự – cũng gây bất ngờ khi lập cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp ở trận gặp Monchengladbach.

Frankfurt thiếu vắng Rasmus Kristensen do chấn thương cơ. Ngoài ra, khung gỗ cũng là mối bận tâm lớn: thủ môn Kaua Santos trở lại sau chấn thương gối nhưng đã thủng lưới 8 bàn chỉ trong 2 trận. Vì vậy, Michael Zetterer - người từng bắt chính trong chiến thắng 5-1 trước Galatasaray - nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra sân trở lại.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Frankfurt mới nhất

Atletico Madrid:

Oblak; Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente; Gonzalez, Koke, Barrios, Simeone; Alvarez, Sorloth

Eintracht Frankfurt:

Zetterer; Brown, Theate, Koch, Collins; Knauff, Uzun, Skhiri, Chaibi, Doan; Burkardt

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Frankfurt mới nhất

Atletico Madrid đã tạo nên lịch sử cuối tuần qua khi không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của HLV Xabi Alonso cùng Real Madrid mà còn lần đầu tiên ghi năm bàn trong trận derby Madrid kể từ năm 1950.

Chiến thắng 5-2 càng ấn tượng hơn bởi Atletico từng bị dẫn 1-2 và phải vùng lên mạnh mẽ để lật ngược tình thế.

Sau màn trình diễn bùng nổ ở La Liga, thầy trò Diego Simeone giờ chuyển mục tiêu sang việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này.

Ở lượt trận mở màn, Atletico đã phải nhận thất bại 2-3 trên sân Anfield khi để Liverpool ghi bàn quyết định ở phút 92. Ngay sau đó, Simeone còn bị truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi với một CĐV, đồng nghĩa ông sẽ không thể ngồi trên băng ghế huấn luyện trong trận gặp Frankfurt vào đêm thứ Ba.

Phía đối diện, Eintracht Frankfurt hành quân đến Tây Ban Nha sau trận cầu điên rồ với Borussia Monchengladbach – nơi họ ghi sáu bàn trong 47 phút đầu tiên nhưng lại để thủng lưới bốn bàn còn lại.

Song đây không phải điều quá mới mẻ dưới thời HLV Dino Toppmoller, khi đội bóng liên tiếp tham gia các trận đấu nhiều bàn thắng ngay từ đầu mùa. Một tuần trước đó, Eintracht cũng để thua 3-4 trên sân nhà trước Union Berlin, trận đấu có cả thẻ đỏ và phạt đền.

Ở Champions League, đại diện Bundesliga vừa có màn trình diễn tưng bừng khi đè bẹp Galatasaray 5-1, mang lại sự tự tin lớn trước chuyến làm khách đến Metropolitano.

Dự đoán tỉ số Atletico Madrid vs Frankfurt mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Madrid vs Frankfurt như sau:

Sportsmole: Atletico Madrid 3-2 Frankfurt

WhoScore: Atletico Madrid 3-1 Frankfurt

Atletico Madrid 3-1 Frankfurt Chúng tôi dự đoán: Atletico Madrid 3-2 Frankfurt

Xem trực tiếp Atletico Madrid vs Frankfurt khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Madrid vs Frankfurt trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 1/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.