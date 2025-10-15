Quốc tế Nhận định, dự đoán Atletico Mineiro vs Cruzeiro: Chủ nhà gặp may Trận đấu giữa Atletico Mineiro vs Cruzeiro giải Brasileiro diễn ra vào 7h30 ngày 16/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Atletico Mineiro vs Cruzeiro mới nhất

Tiền vệ Alexsander của Atletico Mineiro mới chỉ ra sân 6 trận tại Serie A kể từ khi chuyển đến từ Al-Ahli và vẫn sẽ vắng mặt ở trận đấu tới do chấn thương đầu gối.

Cuello đã nghỉ thi đấu 6 trận vì chấn thương mắt cá chân và tiếp tục không thể góp mặt, cùng với Junior Santos, người đang điều trị chấn thương hông.

Tiền đạo Rony, người đã góp dấu giày vào 3 bàn thắng trong 4 trận gần nhất, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công, trong khi lão tướng Hulk nhiều khả năng sẽ vào sân từ ghế dự bị để tạo khác biệt.

Về phía Cruzeiro, họ sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Fagner, người dính gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tiền đạo kỳ cựu Wanderson bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương lưng.

Gabriel Barbosa được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công, hướng tới bàn thắng thứ ba trong 5 trận gần nhất.

Đội hình dự kiến Atletico Mineiro vs Cruzeiro mới nhất

Atletico Mineiro:

Everson; Guilherme Arana, Vitor Hugo, Lyanco, Renzo Saravia; Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera; Rony, Dudu

Cruzeiro:

Cassio; Kaiki, Villalba, Jonathan Jesus, Kaua Moraes; Matheus Pereira, Eduardo, Matheus Henrique, Lucas Silva; Gabriel Barbosa, Arroyo

Nhận định bóng đá Atletico Mineiro vs Cruzeiro mới nhất

Năm 2025 là một hành trình đầy biến động đối với Atletico Mineiro. Đội bóng đã chạm đến đỉnh cao với danh hiệu Campeonato Mineiro lần thứ 50 trong lịch sử, nhưng cũng trải qua nỗi thất vọng với chuỗi 6 trận không thắng tại Serie A trong mùa hè.

Hiện tại, Galo đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tân HLV Jorge Sampaoli, người tiếp quản đội từ Cuca hồi đầu tháng 9, vẫn đang trong quá trình ổn định đội hình và tìm lại phong độ.

Sự thiếu nhất quán là vấn đề lớn của Atletico mùa này, khi họ giành được 8 chiến thắng nhưng cũng để thua tới 10 trong tổng số 26 trận tại Serie A — khiến đội bóng kém nhóm dự cúp châu lục tới 11 điểm.

Dẫu vậy, phong độ gần đây đã có phần khởi sắc, với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, trong đó có trận thắng ở tứ kết Copa Sudamericana trước Bolivar.

Với trận bán kết gặp Independiente del Valle đang đến gần, Atletico rất cần duy trì đà hưng phấn bằng một chiến thắng quan trọng trong trận derby Mineiro sắp tới.

Ở phía bên kia, Cruzeiro đang hướng tới cuộc đua vô địch, với mục tiêu giành chức vô địch Serie A đầu tiên kể từ năm 2014.

Đội bóng của Leonardo Jardim hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Palmeiras 6 điểm — và khoảng cách này đang dần nới rộng trong những tuần gần đây.

Cruzeiro từng có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng hiện đã chững lại với 3 trận gần nhất không thắng.

Sau trận thua trước Vasco, họ chỉ giành được hai trận hòa liên tiếp trước Flamengo và Sport Recife, khiến cơ hội bám đuổi ngôi đầu bị thu hẹp — điều mà họ quyết tâm thay đổi trong trận derby sắp tới.

Đáng chú ý, Cruzeiro đã thắng 2 trận derby gần nhất trước Atletico Mineiro, đều với tỷ số 2-0, và họ sẽ hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp vào thứ Năm này.

Dự đoán tỉ số Atletico Mineiro vs Cruzeiro mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Atletico Mineiro vs Cruzeiro như sau:

Sportsmole: Atletico Mineiro 2-1 Cruzeiro

WhoScore: Atletico Mineiro 2-2 Cruzeiro

Atletico Mineiro 2-2 Cruzeiro Chúng tôi dự đoán: Atletico Mineiro 1-1 Cruzeiro

Xem trực tiếp Atletico Mineiro vs Cruzeiro khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Atletico Mineiro vs Cruzeiro trong khuôn khổ giải Brasileiro diễn ra vào lúc 7h30 ngày 16/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.