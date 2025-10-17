Quốc tế Nhận định, dự đoán Barcelona vs Girona: Chủ nhà toát mồ hôi Trận đấu giữa Barcelona vs Girona giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Girona mới nhất

Tin vui cho Barcelona là Lamine Yamal đã trở lại tập luyện sau chấn thương háng và có thể góp mặt, dù nhiều khả năng chỉ vào sân từ ghế dự bị để tránh rủi ro. Tiền vệ Fermín López cũng sẵn sàng tái xuất sau thời gian điều trị.

Tuy nhiên, danh sách chấn thương của đội chủ nhà vẫn rất dài: Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Marc-André ter Stegen và Joan García đều không thể ra sân. Ngoài ra, Ferran Torres đang bị đau nhẹ ở gân kheo và sẽ được kiểm tra thêm trước giờ thi đấu.

Với hàng công thiếu hụt nhân sự, Roony Bardghji nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính, trong khi Marcus Rashford – bản hợp đồng mượn từ Manchester United – sẽ tiếp tục góp mặt trên hàng công.

Bên phía Girona, tình hình lực lượng cũng không mấy khả quan. Alejandro Francés và Iván Martín đều bị treo giò, trong khi Juan Carlos, David López và Donny van de Beek vắng mặt do chấn thương.

Ngoài ra, đội bóng còn phải kiểm tra thể lực của Abel Ruiz, Viktor Tsygankov và Azzedine Ounahi – ba trụ cột tấn công quan trọng.

Tiền đạo Vladyslav Vanat, người đã ghi 2 bàn sau 5 trận, được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu hàng công của Girona trong chuyến làm khách tại Camp Nou, trong nỗ lực giành ít nhất một điểm trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Girona mới nhất

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Bardghji, Fermin, Rashford; F. Torres

Girona:

Gazzaniga; Reis, Blind, Martinez; Rincon, Solis, Witsel, Moreno; Roca, Vanat, Gil

Nhận định bóng đá Barcelona vs Girona mới nhất

Trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 10, Barcelona đã trải qua một cú sốc lớn khi thua đậm Sevilla 1–4 tại Estadio Ramon. Trận thua ấy đến ngay sau thất bại 1–2 trên sân nhà trước Paris Saint-Germain tại Champions League, khiến bầu không khí tại Camp Nou trở nên nặng nề.

Điều này đồng nghĩa với việc HLV Hansi Flick đang chịu áp lực không nhỏ — đội bóng cần sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng, và một kết quả khả quan vào cuối tuần này sẽ giúp họ vượt Real Madrid để giành lại ngôi đầu bảng La Liga.

Barcelona sẽ có hai trận sân nhà liên tiếp gặp Girona và Olympiacos trước khi bước vào trận “Siêu kinh điển” đầy được mong chờ với Real Madrid tại Bernabéu ngày 26/10. Tuy nhiên, cả hai đội đều đang gặp vấn đề về lực lượng, với nhiều trụ cột chạy đua với thời gian để kịp góp mặt ở trận đấu đó.

Ở mùa trước (2024–25), Barcelona từng thắng Girona với cùng tỷ số 4–1 cả lượt đi và lượt về tại La Liga. Dù vậy, đáng chú ý là ở mùa 2023–24, Girona lại gây bất ngờ khi thắng cả hai lần đối đầu với gã khổng lồ xứ Catalonia.

Trong lịch sử đối đầu, Barcelona đã thắng 7/11 trận gặp Girona, ghi tổng cộng 35 bàn thắng — trung bình hơn 3 bàn mỗi trận, thể hiện sự vượt trội rõ rệt về đẳng cấp và sức mạnh tấn công.

Bên phía Girona, thầy trò Michel bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tâm thế nhẹ nhõm hơn sau chiến thắng 2–1 trước Valencia, đây là trận thắng đầu tiên của họ ở La Liga mùa này.

Không thể phủ nhận rằng đây là một khởi đầu đầy khó khăn cho đội bóng từng tạo nên hiện tượng ở mùa 2023–24, nhưng Girona hiện đang bất bại 3 trận liên tiếp và chỉ thua 1 trong 5 trận gần đây.

Sau 8 vòng đấu, Girona có 1 thắng, 3 hòa, 4 thua, giành 6 điểm và tạm xếp thứ 18, bằng điểm với Real Oviedo (thứ 17). Mùa trước, Girona thi đấu sa sút rõ rệt khi chỉ đứng thứ 16, hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, một sự rơi tự do sau khi họ từng gây chấn động với vị trí top 3 La Liga 2023–24.

HLV Michel hiểu rõ áp lực và khát khao muốn đưa đội bóng trở lại nửa trên bảng xếp hạng. Trước Barcelona đang tổn thất lực lượng, Girona sẽ cố gắng tận dụng cơ hội để tạo ra bất ngờ trong trận derby xứ Catalonia này.

Dự đoán tỉ số Barcelona vs Girona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Barcelona vs Girona như sau:

Sportsmole: Barcelona 2-1 Girona

WhoScore: Barcelona 2-0 Girona

Barcelona 2-0 Girona Chúng tôi dự đoán: Barcelona 2-1 Girona

Xem trực tiếp Barcelona vs Girona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Barcelona vs Girona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.