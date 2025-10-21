Quốc tế Nhận định, dự đoán Barcelona vs Olympiacos: Gục ngã trước gã khổng lồ Trận đấu giữa Barcelona vs Olympiacos giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 21/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Olympiacos mới nhất

Barcelona vẫn đang chịu tổn thất lớn về nhân sự, với danh sách chấn thương dài gồm Joan Garcia, Marc-André ter Stegen, Gavi và Dani Olmo.

Robert Lewandowski sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng vì chấn thương gân kheo khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Raphinha vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi vắng mặt bốn trận gần nhất.

Ferran Torres đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu giữa tuần, nhưng đội bóng sẽ không mạo hiểm, đặc biệt là trước thềm El Clasico.

Fermin Lopez có thể được trao cơ hội đá chính sau khi vào sân từ hiệp hai cuối tuần qua. Trong khi đó, Ronald Araujo và Gerard Martin cũng sẵn sàng nếu Hansi Flick muốn thay đổi hàng thủ.

HLV người Đức có thể cân nhắc cho các trụ cột như Alejandro Balde và Pedri nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đại chiến với Real Madrid.

Với Olympiacos, họ thiếu vắng hậu vệ cánh Rodinei và tiền vệ chạy cánh Gabriel Strefezza vì chấn thương.

Ngoài ra, Nikos Botis, Remy Cabella, Ruben Vezo, Yusuf Yazici, Gustavo Mancha và Konstantinos Angelakis không đủ điều kiện thi đấu do không được đăng ký trong danh sách vòng bảng Champions League.

Lorenzo Pirola dự kiến sẽ đá cặp trung vệ với Panagiotis Retsos, trong khi Dani Garcia và Gelson Martins nhiều khả năng được trở lại đội hình xuất phát.

Ayoub El Kaabi tiếp tục là mũi nhọn chủ lực trên hàng công, sau khi ghi 5 bàn trong 10 trận đấu chính thức mùa này.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Olympiacos mới nhất

Barcelona:

Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin; De Jong, Garcia, Casado; Yamal, Fermin, Rashford

Olympiacos:

Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Nhận định bóng đá Barcelona vs Olympiacos mới nhất

Barcelona đang đứng ở vị trí thứ 16 trong giai đoạn vòng bảng của Champions League, sau khi giành chiến thắng sít sao trước Newcastle United nhưng lại để thua 1-2 trước Paris Saint-Germain.

Thất bại trước nhà đương kim vô địch châu Âu này còn khiến tinh thần đội bóng sa sút hơn nữa, khi họ tiếp tục nhận trận thua 1-4 bất ngờ trên sân Sevilla tại La Liga. Kết quả đó khiến thầy trò Hansi Flick bước vào kỳ nghỉ quốc tế trong tâm trạng nặng nề.

Trở lại thi đấu, Barcelona suýt nữa phải nhận thêm một kết quả thất vọng trong trận derby với Girona. Sau khi Pedri mở tỷ số sớm tại sân Estadi Olímpic Lluís Companys, Axel Witsel gỡ hòa cho đội khách, khiến thế trận trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, Ronald Araujo đã tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 93, giúp Barcelona có lần thứ ba liên tiếp đánh bại Girona và rút ngắn cách biệt xuống còn hai điểm so với đội đầu bảng Real Madrid.

Cuối tuần này, Barcelona sẽ chạm trán kình địch Real Madrid tại sân Santiago Bernabéu. Dù tâm trí chắc chắn hướng về trận El Clasico, họ vẫn cần tập trung tối đa cho cuộc tiếp đón Olympiacos — đối thủ mà họ chưa gặp lại kể từ vòng bảng mùa 2017-18.

Đội bóng xứ Catalonia có thể tự tin khi từng toàn thắng trong các trận sân nhà tại cúp châu Âu trước những đại diện Hy Lạp, bao gồm chiến thắng 3-1 trước chính Olympiacos vào tháng 10/2017.

Về phía Hansi Flick, ông từng đối đầu Olympiacos một lần trong sự nghiệp huấn luyện — đó là chiến thắng 2-0 trên sân nhà cùng Bayern Munich ở vòng bảng Champions League 2019-20, mùa giải mà đội bóng Đức lên ngôi vô địch châu Âu.

Olympiacos đang tham dự vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2020-21, sau khi giành chức vô địch Super League Hy Lạp mùa trước.

HLV Jose Luis Mendilibar, người từng giúp Olympiacos lên ngôi tại Europa Conference League 2023-24, khởi đầu giai đoạn này không suôn sẻ với trận hòa không bàn thắng trước Pafos — đối thủ đã phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ở lượt trận thứ hai, Olympiacos tiếp tục trắng tay khi để thua Arsenal 0-2 tại sân Emirates, với các bàn thắng của Gabriel Martinelli và Bukayo Saka, qua đó rơi xuống vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng vòng bảng.

Đội bóng Hy Lạp sau đó tiếp tục thua 1-2 trước đối thủ truyền kiếp PAOK ở giải quốc nội, nhưng đã kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng khi đánh bại AEL Larissa 2-0 trên sân khách cuối tuần qua.

Ayoub El Kaabi lập cú đúp trong hiệp một, giúp Olympiacos tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng Super League Hy Lạp. Anh cùng các đồng đội sẽ được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong chuyến làm khách tại Barcelona, nhất là khi Olympiacos hiện là một trong hai đội chưa ghi bàn ở vòng bảng Champions League mùa này.

Dù vậy, cơ hội giành điểm của họ trên sân Montjuïc không cao, bởi Olympiacos đã để thua cả 11 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League. Ngoài ra, HLV Mendilibar cũng có thành tích đối đầu rất tệ với Barcelona — thua 23 trong 27 lần chạm trán (hòa 3, thắng 1).

Dự đoán tỉ số Barcelona vs Olympiacos mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Barcelona vs Olympiacos như sau:

Sportsmole: Barcelona 2-0 Olympiacos

WhoScore: Barcelona 2-0 Olympiacos

Barcelona 2-0 Olympiacos Chúng tôi dự đoán: Barcelona 3-1 Olympiacos

Xem trực tiếp Barcelona vs Olympiacos khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Barcelona vs Olympiacos trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 21/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.