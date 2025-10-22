Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayern Munich vs Club Brugge: Hùm xám quá mạnh Trận đấu giữa Bayern Munich vs Club Brugge giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Club Brugge mới nhất

Bayern Munich có thể giữ nguyên đội hình đã đánh bại Dortmund, dù hàng thủ vẫn sứt mẻ khi trung vệ Hiroki Ito, hậu vệ trái Alphonso Davies và cầu thủ đa năng Josip Stanisic đều chưa sẵn sàng ra sân. Stanisic đã trở lại tập luyện nhưng cần thêm thời gian để lấy lại thể lực.

Trong bối cảnh đó, Dayot Upamecano và Jonathan Tah nhiều khả năng tiếp tục đá cặp trung vệ, với hai cánh là Sacha Boey và Konrad Laimer.

Trên hàng công, Serge Gnabry vẫn nghỉ thi đấu vì chấn thương háng, còn Jamal Musiala đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gãy chân hồi mùa hè. Vì vậy, Michael Olise, Harry Kane và Luis Diaz sẽ hỗ trợ trung phong Nicolas Jackson trên hàng tấn công.

Phía Club Brugge, thủ môn Simon Mignolet vẫn chưa thể trở lại sau 6 trận nghỉ vì chấn thương háng, nên Nordin Jackers sẽ tiếp tục bắt chính.

Hai tiền vệ Ludovit Reis (chấn thương vai, nghỉ đến tháng sau) và Raphael Onyedika (chấn thương gân kheo) cũng vắng mặt. Hàng tiền vệ sẽ do đội trưởng Hans Vanaken phối hợp cùng Aleksandar Stankovic ở trung tâm.

Cisse Sandra đá ngay sau bộ ba tấn công gồm Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi và Christos Tzolis — những người được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho đội bóng Bỉ trước thử thách cực đại tại Allianz Arena.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs Club Brugge mới nhất

Bayern Munich:

Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Diaz; Jackson

Club Brugge:

Jackers; Seys, Spileers, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi

Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Club Brugge mới nhất

Đoàn quân của HLV Vincent Kompany đang có khởi đầu hoàn hảo cùng Bayern Munich, khi toàn thắng cả 10 trận trên mọi đấu trường kể từ khi Bundesliga mùa 2025–26 khởi tranh. Với phong độ hủy diệt hiện tại, họ hoàn toàn tự tin hướng tới việc nối dài chuỗi trận toàn thắng vào giữa tuần này.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Bayern tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại đại kình địch Borussia Dortmund 2–1, sau khi đã thắng Eintracht Frankfurt 3–0 trước đó ít ngày. Harry Kane và Michael Olise là hai cầu thủ lập công, giúp “Hùm xám” củng cố ngôi đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối, hơn đội xếp thứ hai RB Leipzig 5 điểm dù đối thủ mới chỉ thua 1 trận mùa này.

Không chỉ thăng hoa tại giải quốc nội, Bayern cũng đang “càn quét” ở Champions League. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 3–1 trước Chelsea ở lượt trận đầu, sau đó vùi dập Pafos 5–1 vào cuối tháng 9, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng tổng vòng bảng Champions League.

Sự tự tin của thầy trò Kompany càng tăng khi họ đang chơi cực kỳ ấn tượng trên sân nhà — ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần sau 5 trận tại Allianz Arena kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Club Brugge của HLV Nicky Hayen bước vào trận đấu này với tâm thế “cửa dưới”, nhưng họ cũng đang duy trì phong độ ổn định ở giải VĐQG Bỉ với hai chiến thắng liên tiếp.

Cuối tuần qua, đội bóng áo xanh đen thắng Leuven 1–0, trước đó cũng vượt qua Union SG với cùng tỷ số, đồng thời giữ sạch lưới hai trận liên tiếp.

Tuy nhiên, khi trở lại đấu trường châu Âu, Brugge chắc chắn chưa quên thất bại 1–2 trước Atalanta hôm 30/9 — trận đấu mà họ sớm dẫn trước nhờ bàn thắng của Christos Tzolis ở phút 38 nhưng lại để thua ngược trong hiệp hai.

Phong độ sân khách gần đây của Brugge khá thất thường: thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Vì vậy, sẽ là cú sốc lớn nếu họ có thể rời Allianz Arena với dù chỉ 1 điểm trước một Bayern đang được xem là đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu hiện nay.

Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Hayen vẫn có cơ sở hy vọng khi chỉ tịt ngòi 1 lần trong 13 chuyến làm khách kể từ tháng 4 đến nay. Nếu tiếp tục duy trì hàng thủ chắc chắn như ở giải quốc nội, Brugge hoàn toàn có thể mơ về việc trở thành đội đầu tiên ngăn cản được Bayern mùa này.

Một chiến thắng “không tưởng” trước Bayern thậm chí có thể giúp Brugge lọt vào top 8 đội dẫn đầu Champions League. Hiện tại, họ đang xếp thứ 13 — vị trí đủ điều kiện dự vòng play-off tranh vé đi tiếp.

Dự đoán tỉ số Bayern Munich vs Club Brugge mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayern Munich vs Club Brugge như sau:

Sportsmole: Bayern Munich 3-1 Club Brugge

WhoScore: Bayern Munich 2-0 Club Brugge

Bayern Munich 2-0 Club Brugge Chúng tôi dự đoán: Bayern Munich 3-1 Club Brugge

Xem trực tiếp Bayern Munich vs Club Brugge khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayern Munich vs Club Brugge trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.