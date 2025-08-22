Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayern Munich vs RB Leipzig: Hùm xám trút giận Trận đấu giữa Bayern Munich vs RB Leipzig giải Bundesliga diễn ra vào 1h30 ngày 23/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs RB Leipzig mới nhất

Bayern Munich chịu tổn thất lớn khi Jamal Musiala dính chấn thương mắt cá nặng và sẽ vắng mặt trong nhiều tháng. Michael Olise dự kiến sẽ đá chính ở vai trò số 10, trong khi Luis Diaz và Serge Gnabry hỗ trợ cho trung phong Harry Kane – người đang tìm bàn thắng đầu tiên mùa này.

Ở hàng thủ, tân binh Jonathan Tah đã nhanh chóng phối hợp ăn ý với Dayot Upamecano, bộ đôi sẽ án ngữ trước khung thành Neuer. Tuyến giữa nhiều khả năng vẫn là Joshua Kimmich và Leon Goretzka.

RB Leipzig sau khi bán Benjamin Sesko cho Manchester United, sẽ đặt niềm tin vào Lois Openda trên hàng công. Xavi Simons có thể lùi xuống đá hộ công, với sự hỗ trợ từ Nicolas Seiwald và Xaver Schlager ở tuyến giữa.

Cặp trung vệ Castello Lukeba và Willi Orban – những lựa chọn ổn định nhiều mùa qua – sẽ tiếp tục là chốt chặn của hàng thủ Leipzig trong chuyến làm khách đầy khó khăn này.

Đội hình dự kiến Bayern Munich vs RB Leipzig mới nhất

Bayern Munich:

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Diaz; Kane

RB Leipzig:

Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager; Bakayoko, Xavi, Nusa; Openda

Nhận định bóng đá Bayern Munich vs RB Leipzig mới nhất

Bayern Munich đã chấm dứt chuỗi 11 năm vô địch liên tiếp sau thất bại ở mùa 2023-24, nhưng dưới thời Vincent Kompany, họ nhanh chóng lấy lại ngôi vương khi giành 82 điểm mùa trước – nhiều hơn 10 điểm so với một năm trước đó – và truất ngôi Leverkusen ngay lần đầu thử sức.

Mùa giải 2024-25 cũng chứng kiến hàng công Bayern bùng nổ, ghi 99 bàn thắng – thành tích cao thứ hai của họ kể từ mùa 1972-73.

Dù bị Paris Saint-Germain loại ở tứ kết Club World Cup hồi tháng 7, Bayern vẫn bước vào mùa mới với danh hiệu Siêu cúp Đức, sau khi đánh bại Stuttgart 2-1 hôm 16/8. Tuy nhiên, trận chung kết đó cũng cho thấy vấn đề nơi hàng thủ khi Manuel Neuer phải cứu thua tới 4 lần.

Bayern đã không giữ sạch lưới trong 5 trận chính thức gần nhất, chuỗi kết quả bao gồm 3 chiến thắng và 2 thất bại. Họ khép lại Bundesliga mùa trước với 4 chiến thắng trong 5 vòng cuối, nhưng sự thiếu ổn định trên sân nhà Allianz Arena vẫn là mối lo, khi thua 2 và hòa 1 ở 4 trận gần nhất trước khi thắng liền 2 trận cuối mùa.

RB Leipzig lại trải qua một mùa giải 2024-25 đáng quên. Họ chỉ giành được 51 điểm – thấp nhất trong 9 mùa góp mặt tại Bundesliga và kém tới 14 điểm so với mùa 2023-24. Hàng công ghi 53 bàn và thủng lưới 48 – lần lượt là kém nhất và tệ nhì trong lịch sử đội bóng ở Bundesliga.

HLV Ole Werner đã có màn ra mắt chính thức bằng chiến thắng 4-2 trước Sandhausen ở vòng 1 Cúp Quốc gia Đức hôm 16/8. Tuy nhiên, Leipzig có thành tích đối đầu không tốt với Bayern: 4 trận gần nhất không thắng, thua 2.

Cuối mùa trước, Leipzig không thắng 5 vòng cuối Bundesliga (3 hòa, 2 thua) và 3 lần để thủng lưới từ 3 bàn trở lên. Đặc biệt, phong độ sân khách là điểm yếu lớn: họ chỉ thắng 3 trong 18 trận chính thức xa nhà gần nhất, thua tới 10.

Dự đoán tỉ số Bayern Munich vs RB Leipzig mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayern Munich vs RB Leipzig như sau:

Sportsmole: Bayern Munich 2-0 RB Leipzig

WhoScore: Bayern Munich 3-1 RB Leipzig

Bayern Munich 3-1 RB Leipzig Báo chúng tôi dự đoán: Bayern Munich 3-1 RB Leipzig

Xem trực tiếp Bayern Munich vs RB Leipzig khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayern Munich vs RB Leipzig trong khuôn khổ giải Bundesliga diễn ra vào lúc 1h30 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.