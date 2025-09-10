Quốc tế Nhận định, dự đoán Belarus vs Đan Mạch: Đội khách áp đảo Trận đấu giữa Belarus vs Đan Mạch giải Vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Belarus vs Đan Mạch mới nhất

Tiền vệ Christian Eriksen (Wolfsburg) đã được triệu tập trở lại sau khi vắng mặt hồi tháng 9 và có thể đá chính bên cạnh Christian Norgaard (Arsenal) và Pierre-Emile Højbjerg (Marseille) ở khu trung tuyến.

Mikkel Damsgaard nhiều khả năng sẽ chơi lệch trái trong bộ ba tấn công cùng Gustav Isaksen và Rasmus Højlund hoặc Mika Biereth. Trong đó, Højlund đang đạt phong độ cao khi ghi ba bàn trong hai trận gần nhất cho Napoli và cũng lập công ở lần ra sân gần nhất cho tuyển quốc gia.

Hậu vệ Rasmus Kristensen phải rút khỏi danh sách do chấn thương, trong khi tiền vệ Victor Jensen (Utrecht) — người từng được gọi lên đội tuyển tháng trước nhưng cũng gặp chấn thương — vẫn chưa thể trở lại.

Về phía Belarus, huấn luyện viên Carlos Alos dự kiến vẫn giữ sơ đồ 3 trung vệ gồm Yegor Parkhomenko, Pavel Zabelin và Zakhar Volkov, với hai cầu thủ chạy cánh là Sergey Karpovich và Kiryl Pyachenin.

Tiền vệ Max Ebong, người đã có 50 lần khoác áo đội tuyển và ghi 5 bàn — nhiều nhất trong đội hình hiện tại — sẽ chơi ở trung tâm, hỗ trợ cho cặp tiền đạo Yevgeny Malashevich và Herman Barkouski, cả hai vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở cấp độ tuyển quốc gia.

Đội hình dự kiến Belarus vs Đan Mạch mới nhất

Belarus:

Pavlyuchenko; Parkhomenko, Zabelin, Volkov; Karpovich, Myakish, Kalinin, Pyachenin; Ebong; Malashevich, Barkouski

Đan Mạch:

Schmeichel; Gaaei, Andersen, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Eriksen; Isaksen, Hojlund, Damsgaard

Nhận định bóng đá Belarus vs Đan Mạch mới nhất

Được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng C, Đan Mạch khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng trận hòa không bàn thắng trước Scotland trên sân nhà tháng trước. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, họ đã lấy lại phong độ bằng chiến thắng 3-0 trên sân khách trước Hy Lạp.

Các bàn thắng của Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen và Rasmus Højlund đã giúp “Những chú lính chì” giành trọn ba điểm. Dưới thời huấn luyện viên Brian Riemer, người nhậm chức gần tròn một năm, Đan Mạch thắng bốn trong tám trận trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 2).

Đang xếp hạng 20 thế giới theo FIFA, Đan Mạch hiện dẫn đầu bảng C nhờ hiệu số bàn thắng bại. Họ đã góp mặt ở 5 trong 7 kỳ World Cup gần nhất, bao gồm cả hai giải gần đây tại Nga và Qatar.

Bước vào trận đấu rạng sáng thứ Sáu (giờ Việt Nam), “Đỏ - Trắng” hướng tới mục tiêu giữ sạch lưới trận thứ tư liên tiếp — điều họ chưa làm được kể từ tháng 10 năm 2021. Niềm tin này càng lớn khi họ từng không để thủng lưới trong hai lần gặp Belarus trước đây vào các năm 1998 và 1999.

Belarus từng cầm hòa Đan Mạch 0-0 ở vòng loại EURO, sau đó để thua 0-1 trên sân khách gần ba thập kỷ trước. Hiện tại, đội bóng này đã khởi đầu vòng loại World Cup 2026 với hai thất bại liên tiếp.

Trước đó, Belarus thắng ba trong bốn trận giao hữu và ghi tới 12 bàn, nhưng sau đó họ để thua nặng 1-5 trước Hy Lạp ở lượt trận mở màn và tiếp tục thất bại 0-2 trước Scotland ba ngày sau.

Được xem là đội yếu nhất bảng C, thầy trò Carlos Alos đang phải đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi để chen chân vào top 2. Họ buộc phải giành điểm trong hai trận sắp tới gặp Đan Mạch và Scotland nếu muốn duy trì hy vọng giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, phong độ của Belarus không mấy khả quan: đội bóng đang đứng thứ 100 thế giới chưa thắng trong 6 trận chính thức gần nhất (hòa 3, thua 3) và thua cả 9 trận vòng loại World Cup gần đây.

Dự đoán tỉ số Belarus vs Đan Mạch mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Belarus vs Đan Mạch như sau:

Sportsmole: Belarus 1-2 Đan Mạch

WhoScore: Belarus 1-3 Đan Mạch

Belarus 1-3 Đan Mạch Chúng tôi dự đoán: Belarus 0-2 Đan Mạch

Xem trực tiếp Belarus vs Đan Mạch khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Belarus vs Đan Mạch trong khuôn khổ giải Vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.