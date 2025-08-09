Quốc tế Nhận định, dự đoán Belarus vs Scotland: Đòn kết liễu cuối trận Trận đấu giữa Belarus vs Scotland vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 9/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Belarus vs Scotland mới nhất

Belarus có thể sẽ đưa Barkovskiy vào đội hình xuất phát vào thứ Hai, sau khi anh ghi bàn từ ghế dự bị ở trận gặp Hy Lạp. Đội chủ nhà không ghi nhận chấn thương nào mới và HLV Alos nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều.

Max Ebong, người đã có 5 bàn cho đội tuyển, gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đá cao trên hàng công, trong khi Pavel Pavlyuchenko vẫn giữ vị trí thủ môn số một.

Bên phía Scotland, Lyndon Dykes và Che Adams – bộ đôi đã ghi tổng cộng 18 bàn cho đội tuyển – tiếp tục đá cặp trên hàng công.

Scott McTominay của Napoli sẽ là gương mặt quan trọng ở tuyến giữa, cùng với John McGinn và Ryan Christie. Lewis Ferguson cũng nhiều khả năng có tên trong đội hình xuất phát, bên cạnh trung vệ John Souttar của Rangers.

Đội hình dự kiến Belarus vs Scotland mới nhất

Belarus:

Pavlyuchenko; Pigas, Martynovich, Zabelin, Pechenin; Yablonskiy, Korzun; Gromyko, Ebong, Kovalev; Barkovskiy

Scotland:

Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McGinn, McTominay, Ferguson, Christie; Adams, Dykes

Nhận định bóng đá Belarus vs Scotland mới nhất

Belarus gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu bảng C với Hy Lạp vào tối thứ Sáu, khi để thủng lưới tới bốn lần chỉ trong hiệp một, và tỉ số sau đó nâng lên 5-0 ở phút 61 trước khi German Barkovskiy vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn danh dự.

Đoàn quân của HLV Carlos Alos đã để lọt lưới 9 lần chỉ trong hai trận gần đây, một tín hiệu đáng lo ngại. Tuy vậy, trước đó họ từng có chuỗi ba chiến thắng liên tiếp hồi đầu năm nay, ghi tổng cộng 11 bàn thắng.

Belarus chưa bao giờ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup, vì vậy họ đang nuôi hy vọng làm nên lịch sử. Họ cũng chưa từng góp mặt ở vòng chung kết Euro, khi chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại vòng loại Euro 2024.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra từ năm 2005, khi Belarus giành chiến thắng 1-0 ở vòng loại World Cup, nhưng Scotland đang nhỉnh hơn về đối đầu trực tiếp với hai chiến thắng so với một của Belarus.

Scotland sẽ có thêm sự tự tin sau trận hòa không bàn thắng với Đan Mạch ở lượt đấu trước. Thầy trò HLV Steve Clarke đã giành được một điểm và hiện hướng đến mục tiêu nâng số điểm lên bốn.

Scotland đã vắng mặt tại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998, nên mỗi trận đấu ở vòng loại đều mang nhiều ý nghĩa. Họ cũng chưa từng vượt qua vòng bảng ở sân chơi này.

Ngoài ra, Scotland còn bị loại ngay từ vòng bảng ở hai kỳ Euro gần nhất, nhưng chỉ cần giành vé tới World Cup mùa hè năm sau cũng đã là thành công lớn.

Dưới thời Clarke, Scotland có hai trận thắng, hai trận thua và một trận hòa trong năm 2025. Họ còn năm trận đấu nữa trước khi khép lại năm, trong đó có các cuộc đối đầu với Hy Lạp và Belarus vào tháng 10.

Tháng 11, Scotland sẽ lần lượt gặp Hy Lạp và Đan Mạch. Kết quả của họ ở bảng đấu này hứa hẹn rất đáng chú ý, nhất là khi Hy Lạp đã thể hiện phong độ ấn tượng trong trận ra quân trước Belarus.

Dự đoán tỉ số Belarus vs Scotland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Belarus vs Scotland như sau:

Sportsmole: Belarus 1-2 Scotland

WhoScore: Belarus 0-1 Scotland

Belarus 0-1 Scotland Báo chúng tôi dự đoán: Belarus 1-2 Scotland

Xem trực tiếp Belarus vs Scotland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Belarus vs Scotland trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 9/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.