Quốc tế Nhận định, dự đoán Benfica vs Bayer Leverkusen: Gieo ác mộng cho người Đức Trận đấu giữa Benfica vs Bayer Leverkusen giải Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 6/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Benfica vs Bayer Leverkusen mới nhất

Benfica vẫn thiếu vắng bộ ba Alexander Bah, Manu Silva và Bruma do chấn thương.

Fredrik Aursnes đang gây ấn tượng trong vai trò hậu vệ phải tạm thời và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, khi Amar Dedic vẫn chưa bình phục.

Hàng thủ còn lại dự kiến gồm Nicolas Otamendi, Samuel Dahl và Tomas Araujo, dù Antonio Silva có thể trở lại đội hình xuất phát sau khi đã đá chính ở ba vòng trước.

Trên hàng công, Vangelis Pavlidis gần như chắc chắn tiếp tục đá chính, với mục tiêu nâng cao thành tích 13 bàn mùa này, dù mới ghi 1 bàn ở Champions League.

Bên phía Leverkusen, đội bóng đang chịu tổn thất nghiêm trọng với Exequiel Palacios, Lucas Vazquez, Axel Tape, Equi Fernandez và Nathan Tella đều vắng mặt vì chấn thương.

Đội trưởng Robert Andrich cũng không thể ra sân do án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp PSG.

Tin tích cực là Patrik Schick đã hoàn toàn bình phục và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính, lần đầu tiên kể từ trận mở màn mùa giải, để dẫn dắt hàng công.

Đội hình dự kiến Benfica vs Bayer Leverkusen mới nhất

Benfica:

Trubin; Aursnes, Otamendi, T Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Schjelderup, Sudakov, Lukebakio; Pavlidis

Bayer Leverkusen:

Flekken; Tapsoba, Balde, Quansah; Grimaldo, Garcia, Echeverri, Arthur; Poku, Kofane; Schick

Nhận định bóng đá Benfica vs Bayer Leverkusen mới nhất

Hành trình Champions League của Benfica gần như khởi đầu theo cách tệ nhất có thể, khi họ đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn và để thua 2-3 trước Qarabag trong trận mở màn dưới thời HLV Bruno Lage.

Việc thay tướng không giúp tình hình sáng sủa hơn tại đấu trường châu Âu. Trận ra mắt của HLV Jose Mourinho khi trở lại Stamford Bridge kết thúc bằng thất bại 0-1 ở lượt trận thứ hai, và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục chứng kiến đội bóng của mình sụp đổ 0-3 trước Newcastle ở vòng ba.

Thất bại nặng nề đó là kết quả hiếm thấy với một đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Tuy nhiên, nhà vô địch Champions League hai lần này đang đối mặt với vấn đề lớn trên hàng công – khi Benfica chỉ có 8 cú sút trúng đích sau ba trận, đứng trong nhóm ba đội dứt điểm kém nhất giải.

Dẫu vậy, tại giải quốc nội, Benfica vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Chiến thắng 3-0 trước Vitoria de Guimaraes cuối tuần qua là trận thắng thứ bảy trong chuỗi 10 trận bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, giúp họ giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Đội bóng thủ đô Lisbon cũng cải thiện rõ rệt khả năng phòng ngự, giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp, trong đó có 4 chiến thắng – bao gồm 3 trận gần nhất với tổng cộng 11 bàn thắng ghi được.

Tuy nhiên, việc chuyển hóa phong độ ấn tượng trong nước sang đấu trường châu Âu vẫn là mục tiêu cấp bách. Nếu không, Benfica có nguy cơ bị loại sớm – điều hiếm thấy trong bốn mùa gần đây, khi họ đã ba lần vượt qua vòng bảng.

Chính vì vậy, trận gặp Bayer Leverkusen giữa tuần này là cơ hội sống còn cho Benfica. Lịch sử đang ủng hộ họ phần nào: trong bốn lần đối đầu gần nhất, Benfica thắng hai, dù ở lần chạm trán mới nhất mùa 2013–14, họ để thua 1-3 trên đất Đức trước khi hòa 0-0 ở lượt về.

Trong khi đó, Leverkusen bước vào trận đấu này với tâm lý cần vực dậy sau quãng thời gian khó khăn. Cuối tuần qua, họ thua 0-3 trước Bayern Munich, đánh dấu thất bại đầu tiên của HLV Kasper Hjulmand tại Bundesliga và khiến “Die Werkself” rơi xuống vị trí thứ năm.

Chỉ hai tuần trước đó, Hjulmand cũng phải nhận thất bại nặng nề đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Leverkusen – thua 2-7 trước Paris Saint-Germain trên sân nhà ở lượt trận thứ ba Champions League. Con số này bằng với tổng số bàn thua mà họ phải nhận trong toàn bộ vòng bảng mùa trước.

Sau khi bị loại ở vòng 16 đội mùa trước, Leverkusen đang chạy đua với thời gian để giành vé đi tiếp, bởi họ cũng không thắng trong hai lượt trận đầu tiên mùa này (hòa Copenhagen 2-2 và hòa PSV Eindhoven 1-1).

Thất bại trước PSG đồng nghĩa Leverkusen đã không thắng trong ba trận mở màn Champions League – điều chưa từng xảy ra trong suốt chín năm qua. Dù vậy, họ vẫn có cơ sở để hy vọng, khi thành tích sân khách mùa này là 4 thắng, 2 hòa, 1 thua trên mọi đấu trường.

Dự đoán tỉ số Benfica vs Bayer Leverkusen mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Benfica vs Bayer Leverkusen như sau:

Sportsmole: Benfica 2-1 Bayer Leverkusen

WhoScore: Benfica 2-2 Bayer Leverkusen

Benfica 2-2 Bayer Leverkusen Chúng tôi dự đoán: Benfica 2-1 Bayer Leverkusen

Xem trực tiếp Benfica vs Bayer Leverkusen khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Benfica vs Bayer Leverkusen trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 6/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.