Quốc tế Nhận định, dự đoán Bỉ vs Bắc Macedonia: Quỷ đỏ toát mồ hôi Trận đấu giữa Bỉ vs Bắc Macedonia vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bỉ vs Bắc Macedonia mới nhất

Thủ môn Thibaut Courtois gần như chắc chắn sẽ trấn giữ khung thành cho Bỉ, trong khi bộ đôi Zeno Debast và Arthur Theate có khả năng được lựa chọn ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tiền vệ Youri Tielemans, người thường xuyên góp mặt trong đội hình chính, đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Sự vắng mặt của anh có thể mở cơ hội đá chính cho Amadou Onana và Nicolas Raskin.

Kevin De Bruyne nhiều khả năng sẽ chơi ở vị trí hộ công, giữa hai mũi tấn công biên Jeremy Doku và Leandro Trossard.

Về phía Bắc Macedonia, hai trung vệ Gjoko Zajkov và Andrej Stojchevski có thể được xếp đá chính phía trước thủ môn Stole Dimitrievski.

Trên hàng công, Bojan Miovski và Aleksandar Trajkovski sẽ trông chờ vào sự hỗ trợ của bộ đôi tiền vệ Enis Bardhi và Isnik Alimi trong các tình huống tấn công cuối cùng.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Bắc Macedonia mới nhất

Bỉ:

Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Bắc Macedonia:

Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Stojchevski, Alioski; Churlinov, Bardhi, Alimi, Elmas; Miovski, Trajkovski

Nhận định bóng đá Bỉ vs Bắc Macedonia mới nhất

Đội chủ nhà từng thắng đậm 6-0 khi gặp Kazakhstan vào ngày 7/9, nâng tổng số bàn thắng của họ lên 17 chỉ sau bốn trận vòng bảng.

Đoàn quân của HLV Rudi Garcia đã có hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 6-0, dù trước đó họ từng để thủng lưới từ hai bàn trở lên trong năm trên chín trận gần nhất.

Bỉ cần thận trọng trước mối đe dọa đến từ Xứ Wales — đội đang xếp thứ ba với cùng 10 điểm. Một thất bại trước Bắc Macedonia có thể khiến cục diện bảng đấu đảo lộn, nhất là khi hai đội sẽ chạm trán nhau vào ngày 13/10.

Không giành vé dự World Cup sẽ là thảm họa với tuyển Bỉ, bởi họ đã lọt vào vòng bảng ở tám trong chín kỳ World Cup gần nhất.

Phong độ gần đây của “Quỷ đỏ” đang khởi sắc: họ bất bại năm trận liên tiếp (thắng bốn, hòa một), trái ngược với chuỗi sáu trận trước đó chỉ biết hòa và thua.

Bỉ đã ghi ít nhất ba bàn trong ba trận sân nhà gần nhất và đều giành chiến thắng, dù trước đó họ từng thua hai trận liên tiếp tại sân Planet Group Arena.

Ở phía đối diện, Bắc Macedonia vừa có chiến thắng 5-0 trước Liechtenstein hôm 7/9, giới hạn đối thủ chỉ còn 0,09 xG và một cú sút trúng đích — thậm chí không phải chịu cú sút nào trong hiệp một.

Nếu giành quyền tham dự World Cup, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi họ trở thành quốc gia độc lập vào năm 1991. Trước đó, lần duy nhất Bắc Macedonia góp mặt ở một giải đấu lớn là Euro 2020.

Đội khách từng gặp Bỉ năm lần nhưng vẫn chưa thắng được trận nào. Dù thua ba lần, họ đã cầm hòa “Quỷ đỏ” 1-1 trong trận đấu hồi tháng 6.

HLV Blagoja Milevski có thành tích hai thắng, hai hòa, một thua trong năm trận gần nhất dẫn dắt đội tuyển, sau chuỗi sáu trận toàn thắng trước đó.

Bắc Macedonia cũng đang có phong độ tốt trên sân khách với bốn trận thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức, dù mới thua 1-2 trước Ả Rập Xê Út trong một trận giao hữu hôm 4/9.

Dự đoán tỉ số Bỉ vs Bắc Macedonia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bỉ vs Bắc Macedonia như sau:

Sportsmole: Bỉ 2-1 Bắc Macedonia

WhoScore: Bỉ 2-0 Bắc Macedonia

Bỉ 2-0 Bắc Macedonia Chúng tôi dự đoán: Bỉ 2-1 Bắc Macedonia

Xem trực tiếp Bỉ vs Bắc Macedonia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bỉ vs Bắc Macedonia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.