Quốc tế Nhận định, dự đoán Bồ Đào Nha vs Hungary: Ronaldo giải nguy phút cuối Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Hungary vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 15/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Hungary mới nhất

Sau chiến thắng trước Ireland, Bồ Đào Nha không ghi nhận thêm chấn thương mới. Trung vệ Goncalo Inacio được rút ra ở hiệp một để nhường chỗ cho Renato Veiga, nhưng đó chỉ là sự thay đổi chiến thuật của HLV Martinez.

Nhiều khả năng Veiga sẽ được đá chính ngay từ đầu, trong khi Francisco Trincao – người kiến tạo để Ruben Neves ghi bàn quyết định – cũng xứng đáng có cơ hội ra sân từ đầu. Joao Neves đã rút khỏi đội tuyển trước trận gặp Ireland, song Joao Palhinha là lựa chọn thay thế đáng tin cậy nơi tuyến giữa.

Phía Hungary, HLV Marco Rossi đón chào sự trở lại của hai trụ cột tấn công Roland Sallai và Barnabas Varga sau án treo giò. Cả hai sẵn sàng ra sân, dù điều đó có thể khiến Daniel Lukacs – người mở tỷ số trước Armenia – phải ngồi dự bị.

Liverpool’s Dominik Szoboszlai vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Hungary ở hành lang trái, với hậu vệ Milos Kerkez (cũng thuộc biên chế Liverpool) hỗ trợ ngay phía sau. Ở trung tâm, Callum Styles – cầu thủ gốc Anh đang khoác áo West Brom – sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Hungary mới nhất

Bồ Đào Nha:

Costa; Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Trincao, Fernandes, Leao; Ronaldo

Hungary:

B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Hungary mới nhất

Chắc hẳn Caoimhin Kelleher sẽ còn nhớ mãi khoảnh khắc cản phá thành công cú sút phạt đền của Cristiano Ronaldo tối thứ Bảy vừa qua. Cựu thủ môn Liverpool, nay khoác áo Brentford, đã suýt giúp Ireland chặn đứng chuỗi toàn thắng của Bồ Đào Nha tại bảng F ngay trên sân Lisbon.

Tuy nhiên, nơi Ronaldo thất bại, Ruben Neves đã tỏa sáng. Tiền vệ của Al-Hilal đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ hiệp hai, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho “Selecao” và giúp họ tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Sau khi dễ dàng vượt qua Armenia và Hungary, Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng F với năm điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai, trong khi chỉ còn ba trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa rằng, nếu thắng Hungary và Armenia không thể đánh bại Ireland, đội bóng của HLV Roberto Martinez sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Khó có lý do nào khiến người hâm mộ nghi ngờ kịch bản ấy, bởi nhà vô địch Euro 2016 đang có phong độ cực cao với năm chiến thắng và một trận hòa trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, thắng lợi 1-0 trước Ireland cũng chấm dứt chuỗi năm trận liên tiếp ghi từ hai bàn trở lên của họ.

Đối thủ sắp tới của Bồ Đào Nha – Hungary – cũng đang tìm kiếm bàn thắng thứ năm liên tiếp tại Lisbon. Một kết quả hòa sẽ đủ giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu trong hai lượt cuối.

Sau hai trận đầu chỉ giành được một điểm, “Magyars” đã tìm lại cảm hứng với chiến thắng 2-0 trước Armenia nhờ các pha lập công của Daniel Lukacs và Zsombor Gruber. Với kết quả đó, Hungary hiện hơn Armenia một điểm và hơn Ireland ba điểm trong cuộc đua giành suất play-off.

Tuy nhiên, nếu không thể cầm hòa Bồ Đào Nha vào thứ Ba, họ sẽ chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Dù thắng Armenia đã giúp Hungary có trận giữ sạch lưới đầu tiên sau tám trận, đây cũng chỉ là chiến thắng thứ hai trong chín trận gần nhất của họ.

Hungary đang có chuỗi bốn trận liên tiếp ghi ít nhất hai bàn, trong đó có trận thua 2-3 đầy kịch tính trước chính Bồ Đào Nha hồi tháng 9 – khi Ronaldo ghi bàn trên chấm phạt đền. Dẫu chơi quả cảm, “Magyars” đã không thể thắng trong 15 lần đối đầu gần nhất với đối thủ này.

Dự đoán tỉ số Bồ Đào Nha vs Hungary mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bồ Đào Nha vs Hungary như sau:

Sportsmole: Bồ Đào Nha 2-1 Hungary

WhoScore: Bồ Đào Nha 2-0 Hungary

Bồ Đào Nha 2-0 Hungary Chúng tôi dự đoán: Bồ Đào Nha 2-1 Hungary

Xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Hungary khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bồ Đào Nha vs Hungary trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 15/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.