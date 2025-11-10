Quốc tế Nhận định, dự đoán Bồ Đào Nha vs Ireland: Đại thắng trên sân nhà Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Ireland vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Ireland mới nhất

Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Joao Neves (PSG) và Joao Cancelo (Al-Hilal) do chấn thương gân kheo. HLV Roberto Martinez đã triệu tập Nuno Tavares (Lazio) bổ sung, nhưng Nuno Mendes dự kiến vẫn sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ trái. Còn vị trí hậu vệ phải sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nelson Semedo và Diogo Dalot.

Ở hàng tiền vệ, bộ đôi đội trưởng của Manchester United và Manchester City — Bruno Fernandes và Bernardo Silva — nhiều khả năng sẽ đá chính cùng Vitinha.

Cristiano Ronaldo, ở tuổi 40, vẫn là trung tâm hàng công của Selecão. Anh đã ghi ba bàn trong hai trận vòng loại World Cup 2026 và từng bốn lần sút tung lưới Ireland trong năm lần đối đầu trước đó.

Phía Cộng hòa Ireland, danh sách chấn thương khá dài khi Matt Doherty, Jason Knight, Bosun Lawal, Callum O’Dowda và Sammie Szmodics đều vắng mặt. Hai cầu thủ sau cùng buộc phải rút lui ngay trong tuần qua.

Sự vắng mặt của Doherty mở đường cho sự trở lại của đội trưởng Seamus Coleman sau hơn một năm vắng mặt, và anh sẽ cạnh tranh vị trí hậu vệ phải với Chiedozie Ogbene.

Trung vệ John Egan (Hull City) được gọi lại lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023, song nhiều khả năng anh sẽ dự bị sau Nathan Collins, Dara O’Shea và Jake O’Brien.

Tiền đạo Troy Parrott cũng trở lại sau chấn thương, được triệu tập sau khi ra sân cho AZ Alkmaar cuối tuần trước. Anh sẽ được đội ngũ y tế kiểm tra thêm để xác định khả năng góp mặt trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Ireland mới nhất

Bồ Đào Nha:

Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Bernardo, Vitinha, Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Neto

Republic of Ireland:

Kelleher; O'Brien, O'Shea, Collins; Ogbene; Cullen, Knight, Manning; Taylor, Azaz; Ferguson

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Ireland mới nhất

Sau khi giành danh hiệu UEFA Nations League lần thứ hai trong lịch sử vào tháng 6, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Armenia và Hungary, ghi tổng cộng tám bàn thắng.

“Seleção das Quinas” mở màn bằng thắng lợi 5-0 trên sân Armenia, trước khi Joao Cancelo ghi bàn ở phút 86 giúp họ vượt qua Hungary 3-2 trong trận sân khách nghẹt thở.

HLV Roberto Martinez cho biết đội bóng của ông “đang hướng tới giấc mơ” vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, đồng thời nhấn mạnh rằng ông “tin vào những con số”, đặc biệt là con số 6 — gợi lại thành tích hạng ba tại World Cup 1966 và chức vô địch Euro 2016.

Đứng thứ 5 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha đã chắc suất dự play-off World Cup nhờ danh hiệu Nations League, nhưng họ vẫn đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F, khi hiện hơn đội xếp sau ba điểm.

Đoàn quân của Martinez đang hướng tới chiến thắng thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường. Với phong độ ổn định cùng lịch sử đối đầu vượt trội — thắng ba, hòa một trong bốn lần chạm trán gần nhất với Cộng hòa Ireland — họ có lý do để tự tin trước trận đấu cuối tuần này.

Phía bên kia, Cộng hòa Ireland chưa trở lại World Cup kể từ năm 2006 và đang gặp khó trong hành trình đến kỳ World Cup 2026 sau khi chỉ giành được một điểm ở hai lượt trận đầu tiên bảng F.

“The Boys in Green” đã gỡ hòa 2-2 trước Hungary dù bị dẫn hai bàn trong trận mở màn, nhưng sau đó để thua 1-2 trên sân Armenia — đội bóng kém họ tới 45 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Heimir Hallgrimsson và các học trò thừa nhận sự thất vọng, khi tiền vệ Finn Azaz chia sẻ rằng toàn đội “hiểu rằng chúng tôi đã khiến người hâm mộ thất vọng và cả chính bản thân mình”.

Ireland sẽ có cơ hội đòi nợ Armenia trong trận lượt về vào thứ Ba tuần tới, nhưng trước mắt họ phải đối mặt với chuyến hành quân đầy thử thách tới Lisbon — nơi họ chưa từng thắng Bồ Đào Nha trong sáu lần làm khách trước đây (hòa 1, thua 5).

Phong độ sân khách của Ireland cũng không mấy khả quan: họ chỉ thắng hai trong tám trận quốc tế gần nhất (hòa 1, thua 5) và không ghi bàn ở bốn trong số đó.

Dự đoán tỉ số Bồ Đào Nha vs Ireland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bồ Đào Nha vs Ireland như sau:

Sportsmole: Bồ Đào Nha 3-1 Ireland

WhoScore: Bồ Đào Nha 4-1 Ireland

Bồ Đào Nha 4-1 Ireland Chúng tôi dự đoán: Bồ Đào Nha 3-0 Ireland

Xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Ireland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bồ Đào Nha vs Ireland trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.