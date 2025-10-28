Quốc tế Nhận định, dự đoán Bologna vs Torino: Gay cấn tới phút cuối Trận đấu giữa Bologna vs Torino giải Serie A diễn ra vào 2h45 ngày 29/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bologna vs Torino mới nhất

Hiện chưa rõ HLV Vincenzo Italiano có kịp bình phục viêm phổi để ngồi ghế chỉ đạo vào thứ Tư hay không, nhưng ông sẽ có trong tay gần như toàn bộ lực lượng mạnh nhất.

Bologna chỉ vắng Ciro Immobile (chấn thương) và Emil Holm (treo giò). Jens Odgaard đang trong quá trình hồi phục chấn thương nhẹ ở đầu gối và có thể được tung vào sân từ ghế dự bị.

Riccardo Orsolini đang có phong độ cao với 4 bàn trong 5 trận gần nhất và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho một trong hai tiền đạo Thijs Dallinga hoặc Santiago Castro, nếu Bologna không xoay vòng đội hình để giữ sức cho trận derby vùng Emilia-Romagna gặp Parma sắp tới.

Bên phía Torino, thủ môn số một Franco Israel có thể vẫn chưa kịp trở lại, nên Paleari sẵn sàng bắt chính thêm một trận.

Tino Anjorin, Niels Nkounkou và Perr Schuurs vẫn phải ngồi ngoài dài hạn, nhưng Zakaria Aboukhlal đã vượt qua bài kiểm tra thể lực và có thể tái xuất sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Genoa.

Trên hàng công, Giovanni Simeone – người đã ghi 3 bàn từ đầu mùa – nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp cùng Che Adams trong sơ đồ tấn công của HLV Baroni.

Đội hình dự kiến Bologna vs Torino mới nhất

Bologna:

Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro

Torino:

Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Biraghi; Vlasic; Adams, Simeone

Nhận định bóng đá Bologna vs Torino mới nhất

HLV Vincenzo Italiano – người từng dẫn dắt Fiorentina vào hai trận chung kết châu Âu – hiện đã chuyển sang Bologna, và dù đang ốm phải theo dõi từ xa, ông vẫn cổ vũ hết mình cho đội bóng mới trong trận Derby dell’Appennino hôm Chủ nhật vừa qua.

Ba ngày sau khi giành chiến thắng đầu tiên tại Europa League mùa này – hạ gục FCSB của Romania để nối dài chuỗi ba trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường – Bologna hành quân đến Florence.

Chiến thắng tưởng như nằm chắc trong tay khi đội khách dẫn 2-0 hơn một giờ thi đấu, nhờ cú vô-lê tuyệt đẹp của Santiago Castro và pha dứt điểm cận thành của Nicolo Cambiaghi.

Tuy nhiên, sau khi bàn thắng thứ ba của Thijs Dallinga bị VAR từ chối, Bologna lại phải trả giá đắt: họ để thủng lưới từ hai quả phạt đền, trong khi hậu vệ Emil Holm bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai.

Phút 99, Dodo suýt nữa giúp Fiorentina lội ngược dòng, nhưng bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Italiano có thể thở phào nhẹ nhõm khi rời sân Franchi với ít nhất một điểm trong tay.

Kết quả này vẫn giúp Bologna duy trì vị trí trong top 5 Serie A trước loạt trận giữa tuần, nơi họ sẽ tiếp đón Torino – đối thủ mà Bologna đã đánh bại trong 4/6 lần gặp gần nhất.

Torino cũng đang gặp dớp mỗi khi làm khách tại sân Dall’Ara: họ đã không thắng ở 9 chuyến làm khách gần nhất tại đây, bao gồm trận thua 2-3 đầy kịch tính hồi tháng 2.

Sau 8 vòng đấu, đội bóng thành Turin kém Bologna 3 điểm, nhưng phong độ gần đây khởi sắc nhờ hai chiến thắng liên tiếp hiếm hoi.

Trước hết, họ gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Napoli 1-0, rồi tiếp tục hạ Genoa trên sân nhà dù sớm bị dẫn bàn.

Sau pha phản lưới của đối thủ giúp Torino trở lại thế cân bằng, Cyril Ngonge có hai cơ hội ngon ăn bị cản phá, trước khi Guillermo Maripan ghi bàn quyết định bằng cú vô-lê đẹp mắt. Cuối trận, thủ môn dự bị Alberto Paleari có pha cứu thua xuất thần, bảo toàn chiến thắng 2-1.

Kết quả này đưa Torino tiến gần nhóm giữa bảng, đồng thời giúp HLV Marco Baroni giảm bớt áp lực sau khởi đầu khó khăn ở thành Turin.

Dự đoán tỉ số Bologna vs Torino mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bologna vs Torino như sau:

Sportsmole: Bologna 1-0 Torino

WhoScore: Bologna 2-1 Torino

Bologna 2-1 Torino Chúng tôi dự đoán: Bologna 2-1 Torino

Xem trực tiếp Bologna vs Torino khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bologna vs Torino trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 2h45 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.