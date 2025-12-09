Quốc tế Nhận định, dự đoán Bournemouth vs Brighton: Ăn miếng trả miếng Trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Brighton mới nhất

Bournemouth mất Adam Smith “trong vài tuần” vì chấn thương gân kheo gặp phải ở trận thắng Spurs. Enes Unal vẫn ngồi ngoài dài hạn do chấn thương đầu gối, còn Lewis Cook sẽ phải kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn.

Julian Araujo đã mãn hạn treo giò hai trận và sẽ cạnh tranh với tân binh Alex Jimenez cho vị trí hậu vệ phải. Ryan Christie đang nỗ lực để có lần đá chính đầu tiên ở Premier League mùa này, thay thế Alex Scott hoặc Tyler Adams. Hai bản hợp đồng mới Amine Adli và Ben Gannon Doak cũng sẵn sàng cho trận ra mắt.

Bên phía Brighton, Adam Webster và Solly March vẫn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Mats Wieffer (cũng chấn thương đầu gối), người được bố trí đá tạm ở vị trí hậu vệ phải, nhiều khả năng kịp trở lại nhưng vẫn cần đánh giá thêm.

Brajan Gruda – người ghi bàn ấn định chiến thắng trước Man City – có thể được trao cơ hội đá chính đầu tiên mùa này, cạnh tranh với Diego Gomez cho vị trí tiền vệ công, nhưng Georginio Rutter vẫn là lựa chọn ưu tiên của HLV Hurzeler.

Danny Welbeck nhiều khả năng tiếp tục đá trung phong. Các tân binh Charalampos Kostoulas, Stefanos Tzimas và Tom Watson – những người đang được tung vào sân dần dần – có thể được điền tên vào danh sách thi đấu cuối tuần này.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Brighton mới nhất

Bournemouth:

Petrovic; Araujo, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton mới nhất

Sau khi để thua 2-4 trước đương kim vô địch Premier League Liverpool ở vòng khai mạc mùa giải mới, Bournemouth đã khép lại tháng 8 bằng hai chiến thắng liên tiếp với tỉ số 1-0 trước Wolverhampton Wanderers và Tottenham Hotspur.

Một pha lập công duy nhất của Evanilson ngay phút thứ 5 đã mang về chiến thắng xứng đáng cho “The Cherries” trên sân Tottenham cách đây hai tuần. Chủ nhà khi đó chơi dưới sức và có phần may mắn khi không phải nhận thất bại nặng nề hơn, bởi đội bóng của HLV Andoni Iraola tung ra tới 20 cú sút.

Sau trận đấu, Iraola thừa nhận rằng ông “hài lòng gần như mọi thứ” trong màn trình diễn tại London, nhưng cũng cảnh báo rằng đội bóng của mình có thể đã phải trả giá vì thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định.

Bournemouth hiện đã có 6 điểm sau ba vòng Premier League, thành tích khởi đầu tốt thứ hai của họ ở giải đấu này (tốt nhất là 7 điểm mùa 2018/19). Họ đang hướng tới mục tiêu thắng ba trận liên tiếp ở Premier League lần đầu kể từ tháng 12/2024.

Trong sáu lần chạm trán đầu tiên ở Premier League với đối thủ sắp tới Brighton, Bournemouth thắng tới bốn trận. Tuy nhiên, ở sáu lần gặp nhau gần đây, họ đã thua năm, ngoại trừ chiến thắng 3-0 trên sân nhà vào tháng 4/2024.

Brighton bước vào kỳ nghỉ quốc tế với chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy ấn tượng trước Manchester City, dù trước đó họ bị dẫn bàn trong hơn 60 phút.

Ở tuổi 39 và 239 ngày, James Milner đã trở thành cầu thủ ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều tuổi nhất trong lịch sử Premier League khi sút tung lưới đội bóng cũ, trước khi tài năng trẻ Brajan Gruda dứt điểm lạnh lùng ở phút 89 để ấn định thắng lợi – cũng là chiến thắng đầu tiên của Brighton mùa này, sau khi họ hòa Fulham 1-1 và thua Everton 0-2.

HLV Fabian Hurzeler nhận được nhiều lời khen ngợi vì quyết định thay liền bốn cầu thủ ở hiệp hai, nhưng nhà cầm quân trẻ người Đức khẳng định: “Đôi khi bóng đá không chỉ xoay quanh chiến thuật”, và nhấn mạnh “năng lượng, cường độ và sự gắn kết” mới là yếu tố làm nên chiến thắng.

Kể từ sau thất bại 0-7 đầy tủi hổ trước Nottingham Forest hồi tháng 2, Brighton đã giành 31 điểm tại Premier League – chỉ kém Liverpool (36), Man City (33) và Chelsea (33). Họ cũng đã ghi 34 bàn, chỉ ít hơn Liverpool (36) trong quãng thời gian đó.

Trước chuyến hành quân cuối tuần này, Brighton thắng hai trong ba lần gần nhất làm khách của Bournemouth (thua 1) và đang hướng tới lần đầu tiên giành hai chiến thắng sân khách liên tiếp trước đối thủ kể từ tháng 2/1932.

Dự đoán tỉ số Bournemouth vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bournemouth vs Brighton như sau:

Sportsmole: Bournemouth 2-1 Brighton

WhoScore: Bournemouth 2-2 Brighton

Bournemouth 2-2 Brighton Báo chúng tôi dự đoán: Bournemouth 2-2 Brighton

Xem trực tiếp Bournemouth vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.