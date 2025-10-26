Quốc tế Nhận định, dự đoán Bournemouth vs Nottingham: Điểm tựa sân nhà Trận đấu giữa Bournemouth vs Nottingham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Nottingham mới nhất

Ngôi sao nổi bật của Bournemouth – Antoine Semenyo – đã trực tiếp góp công vào 9 bàn thắng ở Premier League mùa này (6 bàn, 3 kiến tạo), chỉ kém Erling Haaland (12 bàn góp công).

Tiền đạo người Ghana cũng ghi bàn trong cả hai lần gần nhất đối đầu Nottingham Forest và chắc chắn tiếp tục là mũi nhọn chủ lực của “The Cherries”.

Enes Unal và David Brooks vẫn vắng mặt vì chấn thương, trong khi Evanilson còn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân. Tài năng trẻ Julio Soler cũng đã sẵn sàng trở lại sau khi tham dự U20 World Cup.

Về phía Nottingham Forest, HLV Sean Dyche gần như có trong tay đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Ola Aina phải nghỉ thi đấu đến đầu năm sau. Oleksandr Zinchenko nhiều khả năng sẽ vắng mặt sau khi gặp vấn đề ở háng trong trận đấu giữa tuần.

Chris Wood được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở trận thua Chelsea, trong khi tân binh Dilane Bakwa sẽ phải trải qua bài kiểm tra thể lực muộn do chấn thương nhẹ trong buổi tập.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Nottingham mới nhất

Bournemouth:

Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi

Nottingham Forest:

Sels; Savona, Murillo, Morato, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare, Luiz; Gibbs-White, Wood

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Nottingham mới nhất

Ít ai có thể ngờ Bournemouth lại đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League sau tám vòng đấu, nhưng đội bóng vùng biển phía Nam đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất mùa này.

Thầy trò HLV Andoni Iraola đã giành được 15 điểm trên tổng số 24 điểm tối đa, chỉ thua duy nhất một trận – ngay ở vòng mở màn – và hiện đang bất bại bảy trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng.

Hàng công của Bournemouth đặc biệt ấn tượng, ghi 14 bàn và để lọt lưới 11, có hiệu số bàn thắng bại ngang bằng với đương kim vô địch Liverpool.

Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth cũng ghi tới 10 bàn, và phong độ sân nhà chính là yếu tố quan trọng giúp họ thăng hoa. “The Cherries” chưa từng thua Nottingham Forest trong 10 lần đối đầu gần nhất ở giải quốc nội, với 6 chiến thắng và 4 trận hòa – chuỗi bất bại kéo dài từ mùa giải Hạng Nhất 2014–15.

Hiện tại, Bournemouth đang có chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League (4 thắng, 3 hòa) – dài nhất giải đấu ở thời điểm này – và đây là lần thứ tư họ đạt được thành tích như vậy trong kỷ nguyên Ngoại hạng. Đáng chú ý, cả ba chuỗi trước đó đều đến dưới thời HLV Iraola.

Đối với Nottingham Forest, tình cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Đội khách đang có khởi đầu tệ hại khi chỉ thắng một trận từ đầu mùa và đã rơi vào nhóm cầm đèn đỏ.

Thất bại 0-3 trên sân nhà trước Chelsea là “giọt nước tràn ly”, khiến ban lãnh đạo đội bóng quyết định sa thải HLV Ange Postecoglou chỉ sau 39 ngày tại vị – đánh dấu lần thay tướng thứ hai trong mùa giải.

Giờ đây, Sean Dyche được bổ nhiệm làm HLV trưởng thứ ba của Forest trong mùa này – một kỷ lục không mong muốn của Premier League về sự thay đổi HLV sớm nhất trong lịch sử.

Cựu thuyền trưởng Everton đối mặt với thử thách lớn khi dẫn dắt một đội bóng mới ghi được 5 bàn sau 8 trận và tịt ngòi trong 3 vòng đấu gần nhất.

Tuy nhiên, giữa tuần qua đã xuất hiện chút hy vọng, khi Forest đánh bại Porto 2-0 ở Europa League – cả hai bàn đều đến từ chấm phạt đền do Morgan Gibbs-White và Igor Jesus thực hiện. Dyche hy vọng chiến thắng đó sẽ là bàn đạp để vực dậy phong độ của đội tại đấu trường quốc nội.

Kể từ trận hòa trước Burnley ở vòng đầu tiên, Forest chỉ giành được 2 trận hòa và thua 5 trong 7 trận gần nhất – một chuỗi kết quả đáng lo ngại.

Nếu muốn có điểm tại Vitality Stadium, các học trò của Dyche cần tìm lại sự chắc chắn nơi hàng thủ và cải thiện đáng kể khả năng tấn công.

Dự đoán tỉ số Bournemouth vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bournemouth vs Nottingham như sau:

Sportsmole: Bournemouth 2-0 Nottingham

WhoScore: Bournemouth 3-1 Nottingham

Bournemouth 3-1 Nottingham Chúng tôi dự đoán: Bournemouth 2-0 Nottingham

Xem trực tiếp Bournemouth vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bournemouth vs Nottingham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.