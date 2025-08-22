Quốc tế Nhận định, dự đoán Bournemouth vs Wolverhampton: Chủ nhà ngược dòng Trận đấu giữa Bournemouth vs Wolverhampton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 23/8. Cùng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Wolverhampton mới nhất

Dù Liverpool có tới 4 cầu thủ ghi bàn vào lưới Bournemouth, nhưng Bournemouth cũng vừa chiêu mộ thêm một tài năng tấn công từ Anfield là Ben Doak với giá 25 triệu bảng. Anh đủ điều kiện ra mắt ngay cuối tuần này.

Chủ nhà cũng công bố bản hợp đồng mới Amine Adli từ Bayer Leverkusen, và cầu thủ người Morocco có thể góp mặt ngay trận đấu tới. Tuy vậy, Justin Kluivert (chấn thương bắp chân) và Ryan Christie (háng) vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Enes Unal và Lewis Cook (đều chấn thương đầu gối) chắc chắn vắng mặt.

Doak nhiều khả năng khó cạnh tranh suất đá chính với David Brooks, người đã kiến tạo xuất sắc cho bàn đầu tiên của Semenyo tại Anfield. Semenyo cũng đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ châu Phi thứ hai trong lịch sử Premier League ghi cú đúp trong ba trận liên tiếp, sau Papiss Cisse (Newcastle, 2012).

Về phía Wolves, họ vừa tăng cường hàng thủ bằng chữ ký của Jackson Tchatchoua – cầu thủ chạy nhanh nhất Serie A mùa 2024-25 với tốc độ tối đa 36,3 km/h. Tân binh này hứa hẹn cạnh tranh trực tiếp vị trí với Ki-Jana Hoever. HLV Vitor Pereira chỉ vắng duy nhất Leon Chiwone (chấn thương dây chằng chéo) trong chuyến làm khách này.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Wolverhampton mới nhất

Bournemouth:

Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Wolverhampton Wanderers:

Sa; Doherty, Toti, Agbadou; Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Munetsi; Larsen

Nhận định bóng đá Bournemouth vs Wolverhampton mới nhất

Sau khi tiền vệ cánh Antoine Semenyo của Bournemouth báo cáo với trọng tài Anthony Taylor về việc bị một khán giả phân biệt chủng tộc, trận đấu giữa Bournemouth và Liverpool tại Anfield lập tức mất đi ý nghĩa thể thao; một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt và sau đó được tại ngoại liên quan đến vụ việc này.

Dù phải trải qua điều mà không cầu thủ – hay bất kỳ con người nào – nên chịu đựng, cầu thủ Ghana vẫn tỏa sáng khi dẫn đầu màn phản công của Bournemouth trước hàng thủ lỏng lẻo của Liverpool bằng cú đúp trong hiệp hai. Tuy nhiên, nỗ lực đưa đội bóng từ thế bị dẫn hai bàn về thế cân bằng của anh cuối cùng vẫn bất thành.

Phải tới phút 88, nhà đương kim vô địch mới có thể phá vỡ hàng thủ kiên cường của Bournemouth, nhưng HLV Andoni Iraola vẫn có nhiều điều tích cực để ghi nhận, đặc biệt là khả năng phản công đầy tốc độ và nguy hiểm của đội bóng.

Tuy nhiên, việc trở lại sân nhà Vitality không hẳn là lợi thế, khi Bournemouth chỉ thắng 2 trong 8 trận sân nhà cuối mùa 2024-25, để thua 5 và hòa 1 trước Manchester United. Dẫu vậy, thành tích mở màn mùa giải trên sân nhà vẫn mang đến sự lạc quan: họ bất bại trong trận sân nhà đầu tiên ở 5 mùa Premier League gần nhất, sau ba lần toàn thua liên tiếp từ năm 2015 đến 2017.

Trong khi Bournemouth suýt tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục từ thế 0-2 trên sân nhà của nhà vô địch, thì Wolves lại hoàn toàn bất lực khi cũng bị dẫn 0-2 nhưng trên sân nhà trước cựu vương. Man City đã trút cơn mưa bàn thắng với tỷ số 4-0, trong đó Erling Haaland lập công như thường lệ ở vòng mở màn, còn tân binh Tijjani Reijnders và Rayan Cherki cũng ghi bàn ngay trận ra mắt.

Dù tỷ số khá nặng nề, màn trình diễn của Wolves không hoàn toàn thảm họa. Họ cũng có vài tình huống buộc thủ môn James Trafford của Man City phải làm việc, nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn phăng bởi một hàng công quá sắc bén và đồng đều.

Trận thua vừa qua cũng nối dài nỗi lo của Wolves: chỉ thắng 1 trong 22 trận Premier League diễn ra vào tháng 8. Với tỷ lệ thắng 14% trong tháng này, họ trở thành đội có thành tích tệ nhất lịch sử Premier League đối với những CLB đã chơi ít nhất 30 trận trong tháng 8.

Tuy nhiên, những chuyến làm khách tới miền Nam nước Anh lại là “điềm lành” cho Wolves, khi họ bất bại cả 5 lần gần nhất hành quân tới Vitality gặp Bournemouth. Đây cũng là đối thủ duy nhất mà Wolves chưa từng thua trên sân khách trong số những đội họ đã gặp nhiều hơn 5 lần ở Premier League.

Dự đoán tỉ số Bournemouth vs Wolverhampton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bournemouth vs Wolverhampton như sau:

Sportsmole: Bournemouth 2-1 Wolverhampton

WhoScore: Bournemouth 2-2 Wolverhampton

Bournemouth 2-2 Wolverhampton Báo chúng tôi dự đoán: Bournemouth 2-1 Wolverhampton

Xem trực tiếp Bournemouth vs Wolverhampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bournemouth vs Wolverhampton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.