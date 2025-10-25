Quốc tế Nhận định, dự đoán Brentford vs Liverpool: Đội khách thở dốc Trận đấu giữa Brentford vs Liverpool giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 26/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brentford vs Liverpool mới nhất

Brentford sẽ không có sự phục vụ của Antoni Milambo (đứt dây chằng chéo trước) và Paris Maghoma (chấn thương đùi), trong khi hậu vệ Aaron Hickey vẫn đang được đánh giá khả năng ra sân sau khi bỏ lỡ trận gặp West Ham vì chấn thương đầu gối.

HLV Andrews từng sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ với các wing-back trong các trận gặp Chelsea và Man City mùa này, và có thể tiếp tục dùng hệ thống đó khi tiếp Liverpool. Keane Lewis-Potter hy vọng được đá chính trở lại ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Hai cựu cầu thủ Liverpool – thủ môn Caoimhin Kelleher và tiền vệ Jordan Henderson – dự kiến sẽ đá chính. Trong khi đó, chân sút số một Igor Thiago – đã có 5 bàn tại Premier League mùa này – có thể đá cặp với Kevin Schade hoặc Dango Ouattara trên hàng công.

Phía Liverpool, Jeremie Frimpong và Alexander Isak đều khó có thể góp mặt sau khi dính chấn thương gân kheo và háng lần lượt trong trận thắng Frankfurt giữa tuần.

Giovanni Leoni (đứt dây chằng chéo) và thủ môn Alisson Becker (gân kheo) chắc chắn vắng mặt. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Slot hy vọng Ryan Gravenberch sẽ kịp trở lại sau khi bỏ lỡ chuyến đi đến Đức vì chấn thương mắt cá nhẹ.

Một quyết định lớn đang chờ HLV Slot là có nên để Mohamed Salah – người đã tịt ngòi từ bóng sống trong 7 trận gần nhất tại Premier League – đá chính hay không. Trong khi đó, Florian Wirtz – thường vào sân từ ghế dự bị 3 trong 4 trận gần nhất – đã kiến tạo 2 bàn cuối trong trận gặp Frankfurt và sẽ hy vọng có suất đá chính trước Brentford.

Đội hình dự kiến Brentford vs Liverpool mới nhất

Brentford:

Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Liverpool:

Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Nhận định bóng đá Brentford vs Liverpool mới nhất

Sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường – lần đầu tiên kể từ thời Brendan Rodgers vào tháng 11/2014 – trong đó có trận thua cay đắng 1-2 trên sân nhà trước kình địch Manchester United tại Premier League cuối tuần trước, áp lực đã đè nặng lên HLV Arne Slot và tập thể Liverpool đang rệu rã trước chuyến hành quân đến sân Eintracht Frankfurt tại Champions League vào thứ Tư.

Dù đã chi khoảng 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, Liverpool mùa này vẫn chơi dưới sức. Hàng thủ lỏng lẻo tiếp tục bị phơi bày khi họ để Frankfurt ghi bàn mở tỷ số – bàn thua thứ 18 của họ sau 13 trận kể từ đầu mùa.

Tuy nhiên, bàn gỡ của Hugo Ekitike – trước CLB cũ – đã khơi dậy màn lội ngược dòng mãn nhãn của Liverpool. Virgil Van Dijk, Ibrahim Konate, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai lần lượt lập công giúp “Lữ đoàn đỏ” vùi dập Frankfurt với tỷ số 5-1 – chiến thắng đậm nhất của họ kể từ tháng 4 (cũng 5-1 trước Tottenham).

Tại Champions League, Liverpool giành được 6 điểm sau 3 trận. Ở Premier League, nhà đương kim vô địch chỉ có 15 điểm sau 8 trận (thắng 5, thua 3), rơi xuống vị trí thứ ba và kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm sau các trận thua trước Man United, Chelsea và Crystal Palace.

Lần gần nhất Liverpool thua 4 trận liên tiếp ở Premier League là vào tháng 2/2021, và họ hoàn toàn có thể tái lập kỷ lục buồn ấy nếu thất bại vào thứ Bảy. Đáng chú ý, đội bóng vùng Merseyside đã thua 5 trong 8 trận sân khách gần nhất tại Premier League, và toàn thua cả 4 chuyến làm khách gần đây đến sân của các đội bóng London – chuỗi 5 thất bại liên tiếp như vậy chỉ từng xảy ra một lần, từ tháng 3 đến tháng 11/1970.

Giai đoạn đầu mùa, Liverpool thường xuyên ghi bàn muộn để giành điểm, nhưng giờ họ lại đang nếm trải điều tương tự khi để thua cả 3 trận Premier League gần nhất bởi các bàn thua trong 10 phút cuối trận, dù đều đã gỡ hòa trước đó. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội nào thua 4 trận liên tiếp theo kịch bản như vậy; ngoại trừ Crystal Palace vào tháng 11/2016 từng để thua 4 trận liền sau khi đã gỡ hòa trong mỗi trận.

Brentford vừa có chiến thắng thứ ba tại Premier League mùa này, và là trận thắng sân khách đầu tiên dưới thời HLV Keith Andrews khi họ đánh bại West Ham 2-0 trên sân London vào đêm thứ Hai.

“The Bees” – đội đã thua cả 3 trận sân khách đầu mùa – áp đảo hoàn toàn trước West Ham với 15 cú sút, trong đó Igor Thiago mở tỷ số ở phút 43, còn Mathias Jensen ấn định kết quả trong những phút bù giờ cuối cùng.

Brentford hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, cách khu vực xuống hạng 5 điểm – cũng là khoảng cách so với Liverpool đang xếp thứ 3. Họ đang hướng đến mục tiêu thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ chuỗi 4 trận thắng hồi tháng 4–5 mùa trước.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà tại Gtech vẫn chưa ổn định, khi Brentford chỉ thắng 5 trong 16 trận sân nhà trên mọi đấu trường kể từ đầu năm 2025 (hòa 4, thua 7), dù 3 trong số 5 chiến thắng đó diễn ra mùa này, bao gồm trận thắng 3-1 trước Man United cuối tháng 9.

Trước Liverpool, Brentford từng bất bại 2/3 lần gặp đầu tiên tại Premier League (thắng 1, hòa 1), nhưng kể từ sau chiến thắng 3-1 vào tháng 1/2023, họ đã thua liền 5 trận trước “The Reds” với tổng tỷ số 1-12.

Dự đoán tỉ số Brentford vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brentford vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Brentford 0-2 Liverpool

WhoScore: Brentford 0-2 Liverpool

Brentford 0-2 Liverpool Chúng tôi dự đoán: Brentford 1-2 Liverpool

Xem trực tiếp Brentford vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brentford vs Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 26/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.