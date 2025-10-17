Quốc tế Nhận định, dự đoán Brighton vs Newcastle: Chết lặng phút cuối Trận đấu giữa Brighton vs Newcastle giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brighton vs Newcastle mới nhất

Brighton tiếp tục không có sự phục vụ của Solly March và Adam Webster (cùng chấn thương đầu gối) cũng như Jack Hinshelwood (mắt cá). Ngoài ra, Kaoru Mitoma (mắt cá), Joel Veltman (bắp chân), Brajan Gruda (đầu gối) và Diego Gomez (đùi) vẫn đang được kiểm tra trước giờ thi đấu.

Hậu vệ trái Maxim De Cuyper đang nỗ lực giành lại vị trí từ Ferdi Kadioglu, trong khi Mats Wieffer có thể tiếp tục được bố trí đá hậu vệ phải nếu Veltman chưa kịp trở lại.

Nếu Mitoma bình phục, anh sẽ đảm nhận cánh trái, còn Yankuba Minteh – cựu cầu thủ Newcastle – nhiều khả năng trở lại vị trí cánh phải. Georginio Rutter cũng đang cạnh tranh cho suất đá chính ở vai trò hộ công phía sau tiền đạo Danny Welbeck.

Về phía Newcastle, họ vẫn thiếu vắng Yoane Wissa và Tino Livramento (chấn thương đầu gối) cùng Lewis Hall (gân kheo). Hai tiền vệ Jacob Ramsey (mắt cá) và Lewis Miley (bắp chân) cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Dan Burn sẽ tiếp tục trấn giữ hành lang trái thay Hall, trong khi Fabian Schar hy vọng được trở lại đá cặp trung vệ cùng một trong hai cái tên Sven Botman hoặc Malick Thiaw.

Tiền đạo trẻ Nick Woltemade – người vừa ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho tuyển Đức trong tuần qua – gần như chắc chắn sẽ đá chính. Anh đã có 3 bàn sau 4 trận Premier League đầu tiên. Trong lịch sử Newcastle, chỉ có bốn cầu thủ từng ghi từ 4 bàn trở lên trong 5 trận đầu tại Premier League: Loic Remy (5 bàn), Les Ferdinand, Michael Owen và Callum Wilson (cùng 4 bàn).

Đội hình dự kiến Brighton vs Newcastle mới nhất

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Newcastle United:

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon

Nhận định bóng đá Brighton vs Newcastle mới nhất

Từ đầu mùa 2025–26, người hâm mộ Brighton hẳn sẽ đồng ý rằng từ “thiếu ổn định” là cách mô tả chính xác nhất cho phong độ của đội bóng. Sau bảy vòng đấu tại Premier League, họ giành được hai chiến thắng, ba trận hòa và hai thất bại, ghi 10 bàn và cũng để thủng lưới 10 lần.

Brighton vẫn chưa thể có hai chiến thắng liên tiếp tại giải, nhưng họ đang duy trì mạch ba trận bất bại – trong đó có chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước Chelsea, xen giữa hai trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Tottenham và Wolves. Ở trận gặp Wolves trước kỳ nghỉ quốc tế, bàn gỡ ở phút 86 của Jan Paul van Hecke giúp Brighton ra về với một điểm quý giá.

Tính đến nay, Brighton đã giành được 30 điểm từ thế bị dẫn trước trong khuôn khổ Premier League dưới thời HLV Fabian Hurzeler – chiếm tới 43% tổng điểm mà họ thu về cùng nhà cầm quân người Đức (30/70). Đây là con số cao nhất cả về tổng điểm lẫn tỉ lệ đối với bất kỳ đội bóng nào thi đấu liên tục tại giải kể từ đầu mùa 2024–25.

Hiện Brighton đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm sáu đội dẫn đầu đúng ba điểm. Họ sẽ trở lại sân nhà Amex – nơi Brighton chỉ thua một trong 11 trận Premier League gần nhất (thắng 6, hòa 4). Đáng chú ý, trong bảy trận sân nhà gần đây, họ luân phiên giữa hòa (4) và thắng (3) kể từ sau thất bại 0-3 trước Aston Villa hồi tháng 4.

Đội bóng vùng biển còn có thành tích đối đầu rất tốt với Newcastle trên sân nhà: họ chưa từng thua đối thủ này trong tám lần gặp gỡ tại Premier League ở Amex (thắng 3, hòa 5). Newcastle cũng là đội duy nhất từng đến sân Amex ít nhất năm lần tại giải đấu này mà chưa bao giờ ra về với trọn vẹn ba điểm.

Newcastle United, sau khi cán đích trong top 5 mùa trước, đang có khởi đầu khiêm tốn hơn ở mùa này. Sau bảy trận, họ chỉ có 9 điểm và xếp ngay trên Brighton nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Vấn đề lớn nhất của “Chích chòe” hiện tại là hàng công: họ mới ghi được 6 bàn sau 80 cú sút – đạt tỷ lệ chuyển hóa chỉ 7,5%. Chỉ có Nottingham Forest (6,3%) là thấp hơn. Dù vậy, Newcastle lại thể hiện sự chắc chắn đáng nể ở hàng thủ. Thủ môn Nick Pope đã có 5 trận giữ sạch lưới – nhiều nhất Premier League mùa này, và chỉ có đội đầu bảng Arsenal (3 bàn thua) là để lọt lưới ít hơn họ (5 bàn thua).

Dẫu vậy, thầy trò Eddie Howe sẽ phải đối mặt với một đối thủ “kỵ giơ”. Trong 16 lần chạm trán Brighton tại Premier League, Newcastle chỉ thắng 2 (hòa 8, thua 6) – tỷ lệ thắng 13%, thấp nhất của họ trước bất kỳ đối thủ nào từng gặp ít nhất ba lần tại giải.

Phong độ sân khách của Newcastle cũng là vấn đề đáng lo. Họ không ghi bàn trong 4 trận sân khách gần nhất tại Premier League, và cả ba trận mùa này đều kết thúc với tỷ số 0-0. Lần gần nhất Newcastle trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn trên sân khách ở giải VĐQG là giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2015. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có một đội từng có bốn trận sân khách đầu tiên của mùa giải kết thúc với tỷ số 0-0 – đó là Notts County ở giải Hạng Ba miền Nam mùa 1935–36.

Dự đoán tỉ số Brighton vs Newcastle mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brighton vs Newcastle như sau:

Sportsmole: Brighton 1-1 Newcastle

WhoScore: Brighton 2-2 Newcastle

Brighton 2-2 Newcastle Chúng tôi dự đoán: Brighton 1-1 Newcastle

Xem trực tiếp Brighton vs Newcastle khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brighton vs Newcastle trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.