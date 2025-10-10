Quốc tế Nhận định, dự đoán Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ: Ngược dòng kỳ tích Trận đấu giữa Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Bulgaria nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo Vladimir Nikolov ở vị trí cao nhất trên hàng công trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, khi anh vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia.

HLV Aleksandar Dimitrov được cho là sẽ không thay đổi nhiều nhân sự so với trận thua Georgia, bất chấp màn trình diễn đáng thất vọng.

Thủ môn giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình là Dmitar Mitov (Aberdeen) với 11 lần khoác áo, song nhiều khả năng cơ hội bắt chính sẽ được trao cho Svetoslav Vutsov.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Vincenzo Montella dự kiến sẽ tiếp tục tin tưởng vào đội hình ra sân trong trận gặp Tây Ban Nha, nhằm tạo cơ hội cho các học trò chuộc lỗi.

Tiền đạo Kerem Akturkoglu — người đã ghi 14 bàn cho tuyển quốc gia — sẽ tiếp tục góp mặt trên hàng công, bên cạnh hai tài năng trẻ Arda Guler và Kenan Yildiz.

Đội trưởng Hakan Calhanoglu sẽ tiếp tục chỉ huy tuyến giữa, trong khi cặp trung vệ Merih Demiral và Abdulkerim Bardakci gần như chắc suất đá chính ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Bulgaria:

Vutsov; Minkov, Dmitrov, Bozhinov, Nedyalkov; Kraev, Tsenov; Petkov, Milanov, Kirilov; Nikolov

Thổ Nhĩ Kỳ:

Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu

Nhận định bóng đá Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Bulgaria đã thua cả hai trận đầu tiên tại bảng E với cùng tỷ số 0-3 — lần lượt trước Tây Ban Nha ở trận ra quân ngày 4/9 và trước Georgia ba ngày sau đó.

Khởi đầu tệ hại khiến họ chưa có điểm nào, đứng cuối bảng và chịu nhiều áp lực buộc phải giành chiến thắng trong lượt trận cuối tuần này.

Đội tuyển có biệt danh “Những chú sư tử” từng bảy lần góp mặt ở VCK World Cup, nổi bật nhất là kỳ tích hạng tư năm 1994. Tuy nhiên, kể từ sau World Cup 1998, Bulgaria chưa từng trở lại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tây Ban Nha được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng E, còn Bulgaria sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn cạnh tranh vị trí thứ hai với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong lịch sử đối đầu, Bulgaria đã chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ 23 lần và giành được bảy chiến thắng, nhưng lần gần nhất họ thắng là ở trận giao hữu tháng 8/2005.

Thổ Nhĩ Kỳ từng thắng Bulgaria 4-0 trong trận giao hữu tháng 6/2015, song đây sẽ là cuộc đối đầu chính thức đầu tiên giữa hai đội kể từ năm 1977 — thời điểm họ gặp nhau tại Cúp Balkan.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại của một giải đấu lớn, vì vậy cuộc chạm trán vào thứ Bảy tới sẽ mang ý nghĩa lịch sử. Thầy trò HLV Vincenzo Montella cũng chịu không ít áp lực sau kết quả gây sốc ở lượt trước.

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu vòng loại bằng chiến thắng 3-2 trước Georgia nhưng sau đó thua đậm 0-6 trước Tây Ban Nha, qua đó rơi xuống vị trí thứ ba bảng E với ba điểm.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng góp mặt ở VCK World Cup kể từ năm 2002 — giải đấu mà họ giành vị trí thứ ba chung cuộc — nhưng đội tuyển này đã dự ba kỳ Euro gần nhất, trong đó có thành tích vào tứ kết Euro 2024.

Với chất lượng đội hình hiện tại, sẽ là bất ngờ lớn nếu đoàn quân của Montella không giành được một trong hai vị trí đầu bảng.

Dự đoán tỉ số Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ như sau:

Sportsmole: Bulgaria 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ

WhoScore: Bulgaria 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ

Bulgaria 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ Chúng tôi dự đoán: Bulgaria 1-2 Thổ Nhĩ Kỳ

Xem trực tiếp Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bulgaria vs Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.