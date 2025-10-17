Quốc tế Nhận định, dự đoán Burnley vs Leeds: Thoát hiểm trong gang tấc Trận đấu giữa Burnley vs Leeds giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Burnley vs Leeds mới nhất

Burnley tiếp tục mất hai hậu vệ Jordan Beyer (gân kheo) và Connor Roberts (đầu gối) – cả hai đều gặp trở ngại trong quá trình hồi phục. Tiền đạo Zeki Amdouni (đầu gối) cũng vẫn chưa thể trở lại.

HLV Scott Parker xác nhận tiền đạo Lyle Foster chỉ bị chấn thương nhẹ ở đùi khi làm nhiệm vụ cho tuyển Nam Phi và có thể ra sân trước Leeds. Ngoài ra, Jaidon Anthony cũng có thể góp mặt sau khi gặp va chạm mạnh ở đùi trong trận gặp Aston Villa.

Trung vệ Hjalmar Ekdal bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận thua Villa vì lý do chiến thuật; chưa rõ anh có trở lại cuối tuần này hay không. Nếu tiếp tục vắng mặt, bộ ba Josh Laurent – Axel Tuanzebe – Maxime Esteve có thể tiếp tục án ngữ ở trung tâm hàng thủ.

Bên phía Leeds, Willy Gnonto (thoát vị) và Harry Gray (hông) đều chấn thương, trong khi Noah Okafor (cơ háng) chưa chắc kịp bình phục. Tin vui là Daniel James và Lucas Perri đã trở lại tập luyện và có thể góp mặt trong danh sách thi đấu.

HLV Farke đã giữ nguyên đội hình xuất phát trong bốn trận Premier League gần nhất, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin dùng bộ khung này. Lần gần nhất Leeds duy trì cùng một đội hình xuất phát lâu hơn là giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1995 (8 trận liên tiếp).

Tiền vệ Anton Stach hiện là một trong chỉ bảy cầu thủ Premier League vừa tung ra ít nhất 10 cú sút (12), vừa tạo ra ít nhất 10 cơ hội ghi bàn từ tình huống mở (10). Anh đang dẫn đầu Leeds ở cả hai thống kê này và sẽ tiếp tục đá chính ở tuyến giữa, cùng Ethan Ampadu và Sean Longstaff.

Đội hình dự kiến Burnley vs Leeds mới nhất

Burnley:

Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Tchaouna, Florentino, Cullen, Anthony; Foster

Leeds United:

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

Nhận định bóng đá Burnley vs Leeds mới nhất

Sau khi để mất chức vô địch Championship 2024–25 vào tay Leeds vì kém hiệu số bàn thắng bại – dù giành tới 100 điểm, Burnley đang gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình trở lại Premier League. Sau bảy vòng đấu, họ mới chỉ có được 4 điểm.

Tất cả số điểm đó đều đến từ các trận trên sân nhà, trong đó có chiến thắng đầu tiên – và duy nhất cho đến nay – trước đội cùng lên hạng Sunderland hồi tháng 8. Tuy nhiên, kể từ đó Burnley đã trải qua năm trận liên tiếp không thắng ở giải Ngoại hạng và gần nhất là thất bại 1-2 trước Aston Villa trước kỳ nghỉ quốc tế.

Hàng thủ đang là nỗi lo lớn khi đội bóng của HLV Scott Parker đã thủng lưới 15 bàn chỉ sau bảy trận – nhiều thứ hai giải, chỉ sau West Ham (16 bàn). Đáng chú ý, con số này chỉ ít hơn đúng một bàn so với tổng số bàn thua của họ trong… 46 trận Championship mùa trước. Trong lịch sử Football League, chỉ có một đội từng thủng lưới bằng số bàn của cả mùa trước trong tám vòng đầu tiên – đó là Liverpool ở mùa 1894–95 (chỉ mất bảy trận).

Về khả năng kiểm soát trận đấu, Burnley cũng gặp vấn đề. Họ chỉ cầm bóng trung bình 35,3% – thấp thứ ba trong kỷ nguyên Opta của Premier League (từ 2003–04), chỉ hơn Cardiff City mùa 2018–19 (33,9%) và Sheffield United mùa 2023–24 (35,0%).

Dẫu vậy, Burnley có thể tìm thấy chút tự tin từ kết quả đối đầu với Leeds mùa trước: họ giành 4 điểm qua hai lượt (thắng 1–0 sân khách, hòa 0–0 sân nhà). Trên sân Turf Moor, Burnley cũng chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất gặp Leeds tại giải (thắng 3, hòa 2).

Về phía Leeds United, đội bóng của HLV Daniel Farke đang có khởi đầu tốt hơn đôi chút, với 8 điểm sau 7 trận (2 thắng, 2 hòa, 3 thua) – gấp đôi số điểm của Burnley. Tuy nhiên, họ vừa để thua 1–2 trước Tottenham trên sân nhà trước kỳ nghỉ quốc tế.

Leeds hiện đứng thứ 15, hơn Burnley – đội xếp thứ 18 – bốn điểm. Họ đã thua 8 trong 10 trận Premier League gần nhất mà để lọt lưới trước (thắng 1, hòa 1), bao gồm 3 trong 5 trận mùa này.

Farke thừa nhận Leeds đang bước vào “giai đoạn khó khăn”, khi họ sẽ phải đá sân khách 3 trong 4 trận tới trước kỳ nghỉ tháng 11. Chiến lược gia người Đức cũng nói rằng ông “không mong đợi một phút dễ dàng nào” khi đối đầu Burnley cuối tuần này.

Dù không ghi bàn trong cả hai cuộc chạm trán với Burnley mùa trước ở Championship, Leeds chỉ thua 2 trong 9 lần gặp gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 3). Ở Premier League, họ chỉ thua 1 trong 6 lần đối đầu mới đây (thắng 3, hòa 2).

Sau chiến thắng 3–1 trước Wolves hồi tháng 9, Leeds đang hướng tới mục tiêu hai chiến thắng sân khách liên tiếp tại Premier League lần đầu kể từ tháng 4/2022 dưới thời Jesse Marsch. Tuy nhiên, thành tích sân khách của họ vẫn đáng lo: chỉ 1 lần giữ sạch lưới trong 24 trận gần nhất trên sân khách ở Premier League (hòa 0–0 với Newcastle tháng 12/2022), và đã thủng lưới 51 bàn trong chuỗi này.

Dự đoán tỉ số Burnley vs Leeds mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Burnley vs Leeds như sau:

Sportsmole: Burnley 2-1 Leeds

WhoScore: Burnley 2-1 Leeds

Burnley 2-1 Leeds Chúng tôi dự đoán: Burnley 1-0 Leeds

Xem trực tiếp Burnley vs Leeds khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Burnley vs Leeds trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.