Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Brighton: Chủ nhà thắng hú vía Trận đấu giữa Chelsea vs Brighton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 27/9. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Brighton mới nhất

Robert Sanchez đã tạo nên “kỷ lục buồn” cho Chelsea tại Nhà hát của những giấc mơ khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 5 – chiếc thẻ sớm nhất trong lịch sử Premier League của CLB. Tuy nhiên, anh đã thụ án treo giò ở giữa tuần và sẽ trở lại trong trận này.

Trái lại, Cole Palmer vẫn là dấu hỏi lớn khi chấn thương háng tái phát trong trận thua Man United, và khả năng phải phẫu thuật chưa bị loại trừ.

Buonanotte có thể là phương án thay thế trực tiếp cho tuyển thủ Anh, nhưng anh sẽ không đủ điều kiện thi đấu gặp CLB chủ quản. Palmer và Marc Guiu (chấn thương chưa rõ) đều chưa chắc kịp ra sân, trong khi Mykhaylo Mudryk (treo giò), Dario Essugo (đùi), Romeo Lavia (chưa rõ), Benoit Badiashile (chưa rõ), Liam Delap (đùi) và Levi Colwill (đầu gối) vẫn vắng mặt.

Về phía Brighton, Gomez gần như chắc chắn sẽ chiếm suất đá chính sau màn trình diễn bùng nổ, khiến Brajan Gruda có nguy cơ mất vị trí trên hàng công.

Ở hàng thủ, Hurzeler có thể chào đón sự trở lại của hậu vệ trái Maxim De Cuyper sau chấn thương đầu gối nhẹ. Tuy nhiên, Jack Hinshelwood (bàn chân), Solly March (đầu gối) và Adam Webster (đầu gối) vẫn phải ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Brighton mới nhất

Chelsea:

Sanchez; James, Adarabioyo, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Pedro

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Gomez, Mitoma; Rutter

Nhận định bóng đá Chelsea vs Brighton mới nhất

Chấm dứt chuỗi ba trận không thắng bằng một màn trình diễn thiếu thuyết phục, Chelsea đã phải rất vất vả mới vượt qua Lincoln (League One) ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh, sau khi để đối thủ dẫn 1-0 trong hiệp một nhờ bàn mở tỷ số của Rob Street.

Tuy nhiên, họ vẫn lội ngược dòng thành công, với Tyrique George trở thành nguồn cảm hứng cho màn phản công khi tung cú sút sấm sét từ cự ly 20 mét và kiến tạo cho Facundo Buonanotte, tất cả chỉ trong vòng hai phút đầu hiệp hai.

Các CĐV tại Stamford Bridge có thể chưa hài lòng với cách đội bóng trình diễn, nhưng Enzo Maresca và các học trò chắc chắn không thể xem nhẹ tầm quan trọng của việc tìm lại chiến thắng, sau những thất bại liên tiếp ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Cuối tuần trước, thất bại hỗn loạn 1-2 trước Manchester United đã chấm dứt mạch bất bại của Chelsea tại Premier League. Một thống kê đáng thất vọng: The Blues, dù chỉ còn 10 người, lại nhận nhiều thẻ phạt (6) hơn số cú sút (5) trên sân Old Trafford mưa gió.

Dẫu vậy, nhà vô địch FIFA Club World Cup đã xây dựng thành tích vững chắc trên sân nhà Stamford Bridge trong hai mùa vừa qua, khi bất bại 12 trận liên tiếp tại Premier League, đồng thời giữ sạch lưới 7/9 trận gần nhất.

Trong khi Chelsea phải chật vật tại sân LNER, Brighton lại thể hiện sự tàn nhẫn tại Oakwell của Barnsley, nơi Diego Gomez có một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất lịch sử Cúp Liên đoàn.

Cựu tiền vệ Inter Miami ghi 4/6 bàn thắng của Brighton trong chiến thắng 6-0 – bao gồm hai cú sút xa tuyệt đẹp – và trở thành cầu thủ đầu tiên lập poker trên sân khách ở League Cup kể từ Julio Baptista cho Arsenal gặp Liverpool năm 2007.

Trước đó, Brighton cũng đã hủy diệt Oxford United với tỷ số 6-0 ở vòng hai, lập kỷ lục là đội đầu tiên trong lịch sử thắng liên tiếp hai trận Cúp Liên đoàn với cách biệt từ 6 bàn trở lên. Giải đấu này thực sự là điểm sáng giữa phong độ thất thường của họ ở Premier League.

Thực tế, HLV Fabian Hurzeler mới chỉ có một chiến thắng sau 5 trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng mùa 2025-26. Cuối tuần trước, đội khách đã đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 để rồi hòa 2-2 với Tottenham, kết quả khiến họ rơi xuống nửa dưới BXH.

Brighton cũng nằm trong nhóm 4 đội chưa giành được điểm nào trên sân khách mùa này (dù số trận còn ít), nhưng việc từng thắng Chelsea ở cả FA Cup và Premier League hồi tháng 2/2025 sẽ tiếp thêm sự tự tin cho họ trước chuyến làm khách cuối tuần này.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Brighton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Brighton như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-1 Brighton

WhoScore: Chelsea 2-0 Brighton

Chelsea 2-0 Brighton Chúng tôi dự đoán: Chelsea 2-1 Brighton

Xem trực tiếp Chelsea vs Brighton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.