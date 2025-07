Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Palmeiras: Giằng co tới hiệp phụ Trận đấu giữa Chelsea vs Palmeiras FIFA Club World Cup diễn ra vào 8h00 ngày 5/7. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Palmeiras mới nhất

Chelsea bước vào trận tứ kết FIFA Club World Cup 2025 mà không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Moisés Caicedo do án treo giò, một tổn thất lớn ở tuyến giữa khi anh đang là mắt xích then chốt trong khả năng thu hồi bóng và tranh chấp. Bên cạnh đó, Wesley Fofana vẫn chưa bình phục chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Benoit Badiashile còn bỏ ngỏ. Ở chiều ngược lại, Nicolas Jackson sẽ trở lại sau khi mãn hạn treo giò, hứa hẹn tăng thêm sức mạnh cho hàng công The Blues.

Về phía Palmeiras, họ cũng gặp không ít tổn thất về nhân sự. Trung vệ đội trưởng Gustavo Gómez sẽ vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở trận trước, còn hậu vệ trái Joaquín Piquerez bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng. Ngoài ra, trung vệ Murilo đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do vấn đề thể lực. Những thiếu vắng này buộc Palmeiras phải có sự điều chỉnh lớn trong đội hình, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Palmeiras mới nhất

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Badiashile, Colwill, Cucurella; Essugo, Lavia; Palmer, Fernandez, Neto; Jackson.

Sanchez; James, Badiashile, Colwill, Cucurella; Essugo, Lavia; Palmer, Fernandez, Neto; Jackson. Palmeiras (3-4-3): Weverton; Giay, Micael, Fuchs; Mayke, Rios, Martinez, Vanderlan; Allan, Roque, Estevao.

Nhận định bóng đá Chelsea vs Palmeiras mới nhất

Trận tứ kết giữa Chelsea và Palmeiras được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức nhất vòng này, khi cả hai đội đều giàu kinh nghiệm và sở hữu lối chơi thực dụng. Tuy nhiên, xét về tổng thể, đại diện nước Anh đang có phần nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Phong độ hiện tại cho thấy Chelsea đang duy trì sự ổn định khá ấn tượng. Họ đã thắng 4/5 trận gần nhất, trong đó có những chiến thắng thuyết phục trước Real Betis và Benfica. Dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, lối chơi của The Blues mang đậm dấu ấn kiểm soát bóng, tổ chức tốt và sẵn sàng chơi bùng nổ khi cần. Tuy nhiên, việc Caicedo vắng mặt ở tuyến giữa sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tranh chấp và điều tiết nhịp độ, buộc Chelsea phải trông chờ nhiều hơn vào các nhân tố trẻ như Lavia hay Essugo.

Palmeiras cũng vừa trải qua một trận đấu đầy vất vả với Botafogo khi phải kéo dài đến hiệp phụ. Dù có được chiến thắng, nhưng trận đấu đó đã bào mòn thể lực của đội bóng Brazil – điều không hề có lợi khi đối đầu với một Chelsea sung mãn hơn và có chiều sâu đội hình tốt hơn. Thêm vào đó, việc mất đi hàng loạt trụ cột phòng ngự như Gustavo Gómez hay Piquerez sẽ là mối lo thực sự khi họ phải đối mặt với hàng công cơ động của Chelsea.

Lịch sử đối đầu không nhiều, nhưng hai đội từng gặp nhau tại trận chung kết FIFA Club World Cup 2022 và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút. Kịch bản này rất có thể tái diễn, bởi Palmeiras luôn biết cách gây khó khăn cho các đội bóng châu Âu bằng lối chơi lì lợm và pressing tầm cao. Tuy nhiên, với lợi thế thể lực và bản lĩnh vượt khó đã được kiểm chứng, Chelsea nhiều khả năng sẽ biết cách định đoạt trận đấu nếu kéo dài sang hiệp phụ.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Palmeiras mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Palmeiras như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-1 Palmeiras

WhoScore: Chelsea 1-1 Palmeiras

Chelsea 1-1 Palmeiras Báo chúng tôi dự đoán: Chelsea 1-1 Palmeiras

Xem trực tiếp Chelsea vs Palmeiras khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Palmeiras trong khuôn khổ FIFA Club World Cup diễn ra vào lúc 8h00 ngày 5/7 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.