Quốc tế Nhận định, dự đoán Chelsea vs Sunderland: Thắng mà như thua Trận đấu giữa Chelsea vs Sunderland giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Sunderland mới nhất

Chelsea sẽ thiếu hậu vệ Malo Gusto do bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận thắng Nottingham Forest cuối tuần trước. Ngoài ra, Cole Palmer (háng), Liam Delap (gân kheo), Levi Colwill (dây chằng chéo), Dario Essugo (đùi), Benoit Badiashile (cơ) và Mykhaylo Mudryk (án treo giò vì doping) cũng không thể góp mặt.

Sự trở lại dự kiến của đội trưởng Reece James ở vị trí hậu vệ phải sẽ cho phép Moises Caicedo trở lại tuyến giữa, nơi anh có thể đá cặp cùng Enzo Fernandez trong vai trò tiền vệ phòng ngự nếu Estevao – đang đạt phong độ cao – tiếp tục giữ vị trí số 10.

Joao Pedro, người bị treo giò ở Champions League giữa tuần, sẽ trở lại đá chính trên hàng công thay cho cựu cầu thủ Sunderland Marc Guiu, và có thể được hỗ trợ bởi Pedro Neto cùng một trong hai cái tên Alejandro Garnacho hoặc Jamie Gittens.

Về phía Sunderland, HLV Le Bris xác nhận Omar Alderete sẽ vắng mặt do tuân thủ giao thức chấn động, trong khi Habib Diarra (háng), Romaine Mundle (gân kheo), Dennis Cirkin (cổ tay), Aji Alese (vai) và Leo Hjelde (gót Achilles) vẫn chưa thể thi đấu.

Tuy nhiên, Reinildo Mandava trở lại sau án treo giò 3 trận và nhiều khả năng chiếm vị trí hậu vệ trái, đẩy Mukiele vào trung tâm hàng thủ đá cặp cùng Daniel Ballard thay thế Alderete.

Chemsdine Talbi đã gây ấn tượng khi vào sân thay người trước Wolves và hy vọng được đá chính ở cánh phải, thay cho cựu cầu thủ Chelsea Bertrand Traore, trong khi Enzo Le Fee hoạt động bên cánh trái và Wilson Isidor là người đá cao nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Sunderland mới nhất

Chelsea:

Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Estevao, Garnacho; Pedro

Sunderland:

Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Reinildo; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Nhận định bóng đá Chelsea vs Sunderland mới nhất

Kể từ sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước Brighton & Hove Albion ở Premier League vào cuối tháng 9, Chelsea đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Đoàn quân của Enzo Maresca nối tiếp các chiến thắng trước Benfica (1-0), Liverpool (2-1) và Nottingham Forest (3-0) bằng màn vùi dập Ajax 10 người với tỷ số 5-1 tại Champions League vào đêm thứ Tư. Đáng chú ý, Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 3 cầu thủ tuổi teen ghi bàn trong cùng một trận, nhờ các pha lập công của Marc Guiu, Estevao và Tyrique George.

Tổng cộng có 10 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống ra sân cho Chelsea trong trận áp đảo trước Ajax. Tại Premier League, Chelsea đang sở hữu đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất mùa này (24 tuổi 116 ngày) và chưa sử dụng bất kỳ cầu thủ nào trên 28 tuổi dưới thời Maresca.

Đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 8 trận (thắng 4, hòa 2, thua 2), Chelsea tiếp tục được thi đấu tại Stamford Bridge cuối tuần này — trận sân nhà thứ 5 trong 6 trận gần nhất. Chỉ có Manchester City (34 điểm) giành nhiều điểm sân nhà ở Premier League năm 2025 hơn Chelsea (33 điểm – thắng 10, hòa 3, thua 1). Trận thua duy nhất của The Blues trên sân nhà trong năm dương lịch này chính là trước Brighton.

Trước cuộc tiếp đón Sunderland vào thứ Bảy, Chelsea đã thắng gần một nửa trong tổng số 125 lần đối đầu “Mèo đen” trên mọi đấu trường (61/125 trận), trong đó có 3 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở giải quốc nội với tổng tỷ số 11-3.

Sunderland đã giành được 14 điểm sau 8 trận đầu tiên ở Premier League mùa này — khởi đầu tốt nhất của họ ở hạng đấu cao nhất kể từ mùa 1999-2000, khi họ cũng có 14 điểm và thắng trận thứ 9.

Trước kỳ nghỉ quốc tế, Sunderland thua xứng đáng 0-2 trước Manchester United, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần cuối tuần qua với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đội bét bảng Wolverhampton Wanderers tại Stadium of Light, nhờ bàn mở tỷ số của Nordi Mukiele trong hiệp một và một pha phản lưới trong hiệp hai.

Dù mùa giải 2025-26 vẫn còn dài, Sunderland đã cho thấy họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ở Premier League sau 8 năm vắng bóng. Hiện họ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Manchester City (thứ 2) hai điểm và hơn nhóm xuống hạng tới 9 điểm.

HLV Regis Le Bris đang chuẩn bị cho đội mình “một bài kiểm tra lớn” trước “một đội trong nhóm bốn mạnh nhất” là Chelsea. Đáng chú ý, Sunderland chưa thua trong 13 trận sân khách liên tiếp tại London (thắng 4, hòa 9) kể từ sau thất bại 1-2 trước Fulham hồi tháng 4/2018 — chuỗi bất bại dài nhất của họ tại thủ đô trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, Sunderland chỉ thắng 3 trong 26 lần chạm trán Chelsea gần nhất ở Premier League (hòa 2, thua 21), sau khi từng thắng 4/6 trận đầu tiên giữa hai đội trong giai đoạn 1996–2001.

Dự đoán tỉ số Chelsea vs Sunderland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Chelsea vs Sunderland như sau:

Sportsmole: Chelsea 2-0 Sunderland

WhoScore: Chelsea 2-1 Sunderland

Chelsea 2-1 Sunderland Chúng tôi dự đoán: Chelsea 2-1 Sunderland

Xem trực tiếp Chelsea vs Sunderland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Chelsea vs Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.