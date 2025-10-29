Quốc tế Nhận định, dự đoán Como vs Hellas Verona: Bóp chết đội khách Trận đấu giữa Como vs Hellas Verona giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 29/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Como vs Hellas Verona mới nhất

Jesus Rodriguez trở lại đội hình Como sau khi mãn án treo giò vì hành vi bạo lực trong trận gặp Cremonese ở vòng 5.

Alvaro Morata bị rút ra vì chấn thương trong trận gặp Parma cuối tuần qua, khả năng cao sẽ gia nhập danh sách điều trị cùng Sergi Roberto và Alberto Dossena.

Hiện tại, chỉ có Riccardo Orsolini (Bologna, 5 bàn) ghi nhiều bàn hơn Nico Paz của Como. Ngôi sao này đang có 4 bàn và 4 kiến tạo, hướng tới việc tiếp tục tạo dấu ấn.

Với bàn thắng vào lưới Cagliari, Gift Orban là cầu thủ duy nhất của Verona ghi được hơn một bàn mùa này (2/4 bàn của đội) và quyết tâm nâng cao thành tích.

Giovane là người kiến tạo cả hai bàn trong trận hòa 2–2 với Cagliari, nâng tổng số kiến tạo của anh lên 3, thể hiện rõ vai trò sáng tạo trong lối chơi của Verona.

Unai Nunez và Rafik Belghali không thể thi đấu trọn vẹn trận hòa vừa qua, nhiều khả năng sẽ vắng mặt cùng Tomas Suslov, Daniel Oyegoke, Mutassim Al-Musrati và Grigoris Kastanos do chấn thương.

Đội hình dự kiến Como vs Hellas Verona mới nhất

Como:

Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Dioa; Douvikas

Hellas Verona:

Montipo; Bella-Kotchap, Nelson, Valentina; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban

Nhận định bóng đá Como vs Hellas Verona mới nhất

Kết thúc mùa giải trước ở nhóm giữa bảng, Como đã có khởi đầu đáng khen trong năm thứ hai liên tiếp thi đấu ở hạng đấu cao nhất, dù vẫn còn có thể làm tốt hơn.

Không hạ thấp thành tích của thầy trò Fabregas — hiện đứng thứ sáu sau tám vòng đấu — nhưng việc đội bóng vùng hồ Como hòa tới bốn trận cho thấy họ hoàn toàn có thể vươn cao hơn.

Những người yêu mến Como tinh ý sẽ nhận ra rằng hai trong bốn trận hòa ấy đến trước Atalanta (đứng thứ bảy) và Cremonese — đội từng nằm trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng trước vòng đấu vừa rồi.

Trận hòa mới nhất với Parma là trận hòa thứ ba của Como trong bốn vòng gần đây, khiến họ bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4, nhất là khi Inter Milan (thứ tư) để thua Napoli và Bologna (thứ năm) hòa Fiorentina.

Xét tới việc Verona cũng là đội thường xuyên hòa (5 trận hòa, chỉ ít hơn Atalanta – 6 trận), thầy trò Fabregas hẳn rất muốn tránh thêm một trận chia điểm nữa vào thứ Tư này.

Thành tích trên sân nhà Sinigaglia chưa thực sự ấn tượng cho mục tiêu giành trọn điểm, bởi trong bốn trận, Como có hai chiến thắng và hai trận hòa.

Các cổ động viên Verona bước vào trận đấu giữa tuần này với ký ức không mấy vui, khi đội bóng của họ chưa từng thắng Como kể từ năm 2004 — với hai thất bại và hai trận hòa trong các lần đối đầu kể từ đó.

Ở mùa trước, Verona hòa trên sân nhà và thua 2–3 trong trận lượt về, nên nếu kết quả tương tự lặp lại tuần này cũng không có gì bất ngờ.

Đội bóng của HLV Paolo Zanetti hành quân đến Lombardy với tâm trạng lẫn lộn sau trận hòa 2–2 với Cagliari cuối tuần qua.

Hellas Verona đã nhân đôi số bàn thắng từ bóng sống nhờ công Roberto Gagliardini và Gift Orban, dẫn 2–0, nhưng hàng thủ lỏng lẻo khiến họ bị gỡ hòa trong 15 phút cuối, bàn gỡ 2–2 đến ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai.

Kết quả này khiến Verona vẫn chưa thắng sau tám vòng, với năm trận hòa, đồng thời sở hữu hàng công kém thứ hai giải (chỉ 4 bàn). Họ sẽ phải tìm cách xuyên thủng hàng thủ Como — đội chưa thua trên sân nhà mùa này và giữ sạch lưới trong hai trên ba trận ở Sinigaglia.

Kể từ chiến thắng 2–1 trước Empoli hồi tháng 5, Verona vẫn chưa thắng trận nào ở Serie A. Nếu tiếp tục không thắng, họ có nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”, khi Fiorentina, Pisa và Genoa chỉ kém lần lượt 1, 1 và 2 điểm trước vòng giữa tuần.

Dự đoán tỉ số Como vs Hellas Verona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Como vs Hellas Verona như sau:

Sportsmole: Como 3-1 Hellas Verona

WhoScore: Como 2-0 Hellas Verona

Como 2-0 Hellas Verona Chúng tôi dự đoán: Como 3-1 Hellas Verona

Xem trực tiếp Como vs Hellas Verona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Como vs Hellas Verona trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 29/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.