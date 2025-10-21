Quốc tế Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Borussia Dortmund: Dội bom chủ nhà Trận đấu giữa Copenhagen vs Borussia Dortmund giải Champions League diễn ra vào 2h00 ngày 22/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Copenhagen vs Borussia Dortmund mới nhất

Copenhagen đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng trước thềm cuộc tiếp đón Dortmund. Hai trụ cột dày dạn kinh nghiệm là Andreas Cornelius và Thomas Delaney đều vắng mặt do chấn thương.

Hậu vệ người Mexico Rodrigo Huescas vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối và sẽ tiếp tục vắng mặt, tương tự là trường hợp của tiền vệ Magnus Mattsson — người cũng gặp vấn đề ở đầu gối.

Trên hàng công, Mohamed Elyounoussi bỏ lỡ trận đấu với Silkeborg nhưng dự kiến sẽ trở lại, với hy vọng chấm dứt chuỗi bốn trận tịt ngòi.

Phía Dortmund, đội bóng sẽ thiếu vắng thủ lĩnh kinh nghiệm Emre Can, người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương háng.

Julian Brandt — cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận gặp Bayern cuối tuần qua — đang thể hiện phong độ cao, khi đã hai lần lập công trong ba trận gần nhất dù không đá chính. Anh nhiều khả năng sẽ được HLV Kovac trao suất đá chính ở lượt trận này.

Trên hàng công, Serhou Guirassy được kỳ vọng tiếp tục là mũi nhọn chủ lực của Dortmund, sau khi đã đóng góp ba pha lập công hoặc kiến tạo chỉ trong hai trận tại Champions League mùa này.

Đội hình dự kiến Copenhagen vs Borussia Dortmund mới nhất

Copenhagen:

Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Suzuki; Robert, Madsen, Lerager, Larsson; Elyounoussi, Claesson

Borussia Dortmund:

Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Ryerson; Brandt, Adeyemi; Guirassy

Nhận định bóng đá Copenhagen vs Borussia Dortmund mới nhất

Chuỗi chấn thương liên tiếp cùng phong độ sa sút gần đây đã khiến Copenhagen tụt dốc trên bảng xếp hạng Superliga Đan Mạch, rơi xuống vị trí thứ tư và kém đội đầu bảng Aarhus tới sáu điểm.

Thầy trò HLV Jacob Neestrup vừa phải nhận thêm một cú sốc nữa vào tối thứ Sáu khi thất thủ 1-3 trên sân của Silkeborg — đội vốn đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Toàn bộ ba bàn thua của họ đều đến trong khoảng thời gian 14 phút ác mộng, cho thấy sự mất tập trung đáng lo ngại.

Nhà đương kim vô địch Đan Mạch hiện đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng, lần gần nhất họ được hưởng niềm vui trọn vẹn đã cách đây gần một tháng, khi đánh bại Sonderjyske trên sân khách — cũng là trận đấu gần nhất Copenhagen ghi được hai bàn thắng trong một trận.

Chỉ giành được hai chiến thắng trong tám trận trên mọi đấu trường, HLV Neestrup bắt đầu chịu sức ép rõ ràng từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

Tại Champions League, Copenhagen cũng chưa có chiến thắng nào sau hai lượt trận, mới chỉ giành được một điểm. Trận hòa 2-2 trước Bayer Leverkusen giữa tháng 9 là điểm sáng hiếm hoi, và đội bóng Đan Mạch sẽ kỳ vọng có thêm một màn trình diễn tích cực nữa khi đối đầu một đại diện Bundesliga khác — Borussia Dortmund.

Phía bên kia chiến tuyến, Dortmund bước vào trận đấu này với quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại đau đớn 1-2 trước kình địch Bayern Munich trong trận “Der Klassiker” cuối tuần qua.

Trận thua đó không chỉ chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại từ đầu mùa của họ, mà còn khiến thầy trò HLV Niko Kovac bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch Bundesliga, hiện đã kém ngôi đầu tới bảy điểm.

Tuy nhiên, phong độ tại Champions League của Dortmund vẫn rất ấn tượng. Họ đã có trận hòa nghẹt thở 4-4 trước Juventus ở lượt mở màn, trước khi đè bẹp Athletic Bilbao 4-1 trên sân nhà. Với tám bàn thắng sau hai trận, Dortmund đang là đội ghi bàn nhiều nhất giải.

Đại diện nước Đức đang hướng đến mục tiêu nối dài phong độ ghi bàn bùng nổ của mình khi đối đầu một Copenhagen đang gặp nhiều khó khăn cả về tinh thần lẫn lực lượng.

Trong quá khứ, Dortmund đã thắng ba trong bốn lần chạm trán gần nhất với đội bóng Đan Mạch này, mặc dù lần gặp gần nhất cách đây ba năm kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Dự đoán tỉ số Copenhagen vs Borussia Dortmund mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Copenhagen vs Borussia Dortmund như sau:

Sportsmole: Copenhagen 1-3 Borussia Dortmund

WhoScore: Copenhagen 0-3 Borussia Dortmund

Copenhagen 0-3 Borussia Dortmund Chúng tôi dự đoán: Copenhagen 1-4 Borussia Dortmund

Xem trực tiếp Copenhagen vs Borussia Dortmund khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Copenhagen vs Borussia Dortmund trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 22/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.