Quốc tế Nhận định, dự đoán Cremonese vs Sassuolo: Lá bài tẩy của đội khách Trận đấu giữa Cremonese vs Sassuolo giải Serie A diễn ra vào 23h30 ngày 29/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Cremonese vs Sassuolo mới nhất

Sau chuyến đi thành công tới San Siro, HLV Davide Nicola sẽ đón chào sự trở lại của bộ ba Mattia Valoti, Franco Vazquez và Tommaso Barbieri – những người vắng mặt ở trận gặp Milan vì án treo giò. Dẫu vậy, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành suất đá chính khi Alessio Zerbin (mượn từ Napoli) chơi ấn tượng, còn Bonazzoli trở thành tâm điểm với siêu phẩm ghi bàn.

Tiền đạo Na Uy Dennis Johnsen có thể vắng mặt vì chấn thương cơ, nhưng Cremonese đã bổ sung lực lượng tấn công: Antonio Sanabria – từng có hai trận ra mắt Serie A trong màu áo Sassuolo và ghi bốn bàn vào lưới đội bóng cũ – đã cập bến. Ngoài ra, Jamie Vardy (Leicester) và Faris Moumbagna (Marseille) cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Bên phía Sassuolo, kỳ chuyển nhượng bận rộn tiếp tục khi Nemanja Matic chính thức gia nhập. Bộ ba tấn công nhiều khả năng vẫn là Armand Lauriente – Andrea Pinamonti – Domenico Berardi, bất chấp nhiều tin đồn chuyển nhượng. Ở tuyến giữa, Kristian Thorstvedt chấn thương còn Ismael Kone bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trong ngày ra mắt Serie A, do đó Andrea Ghion có thể được trao cơ hội.

Đội hình dự kiến Cremonese vs Sassuolo mới nhất

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, Bonazzoli

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Romagna, Idzes, Doig; Lipani, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Nhận định bóng đá Cremonese vs Sassuolo mới nhất

Chỉ với hai cú sút trúng đích trong tổng số ba pha dứt điểm, Cremonese đã tạo nên cú sốc lớn cuối tuần trước khi đánh bại Milan, đánh dấu sự trở lại Serie A bằng chiến thắng ấn tượng.

Sau tám mùa liên tiếp toàn thua ở trận mở màn Serie A, Cremo cuối cùng đã phá dớp theo cách ít ai ngờ tới. Federico Baschirotto ghi bàn mở tỷ số, trước khi họ bị gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một. Tuy nhiên, Federico Bonazzoli đã tỏa sáng với cú dứt điểm ngoạn mục, mang về ba điểm trọn vẹn tại San Siro – nơi mà họ hiếm khi rời đi với niềm vui.

Lần gần nhất một đội bóng mới thăng hạng thắng cả hai trận đầu mùa là Sampdoria vào năm 2012. Giờ đây, thầy trò Davide Nicola đứng trước cơ hội tái hiện lịch sử khi đối đầu với một đối thủ cũng vừa từ Serie B trở lại. Ở mùa trước dưới thời Giovanni Stroppa, Cremonese chỉ thắng 8 trận sân nhà và sớm bị loại khỏi Coppa Italia tại Stadio Zini, vì vậy mục tiêu cải thiện thành tích sân nhà sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Lịch sử lại đứng về phía Sassuolo khi họ bất bại trong ba chuyến làm khách gần nhất tới Cremona ở cả Serie A, B và C, trong đó trận chạm trán gần nhất ở hạng đấu cao nhất đã kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Neroverdi. Trái ngược với đối thủ, Sassuolo vừa để thua Napoli 0-2 trên sân nhà. Sáu ngày sau khi khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng ở Coppa Italia trước Catanzaro, thầy trò Fabio Grosso không thể cản bước nhà đương kim vô địch khi McTominay và De Bruyne cùng lập công.

Dù vậy, Napoli là thử thách cực đại và trận đấu với Cremonese cuối tuần này được xem là cơ hội tốt hơn để Sassuolo tìm điểm số đầu tiên. Sau khi vô địch Serie B và lập tức trở lại Serie A, Sassuolo tỏ ra sẵn sàng cho mục tiêu trụ hạng. Trong mùa đầu tiên dưới thời Grosso, họ có tới 11 trận thắng và chỉ 3 thất bại trên sân khách, vì vậy hành quân xa nhà không phải nỗi lo.

Dự đoán tỉ số Cremonese vs Sassuolo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Cremonese vs Sassuolo như sau:

Sportsmole: Cremonese 2-1 Sassuolo

WhoScore: Cremonese 1-2 Sassuolo

Cremonese 1-2 Sassuolo Báo chúng tôi dự đoán: Cremonese 1-2 Sassuolo

Xem trực tiếp Cremonese vs Sassuolo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Cremonese vs Sassuolo trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 23h30 ngày 29/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.