Quốc tế Nhận định, dự đoán Croatia vs Montenegro: Chủ nhà áp đảo Trận đấu giữa Croatia vs Montenegro vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 9/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Croatia vs Montenegro mới nhất

Chủ nhà Croatia sẽ phải kiểm tra thể lực của Mateo Kovacic, Josko Gvardiol và Josip Stanisic sau khi bộ ba này vắng mặt ở trận thắng Faroe. Luka Modric, cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử, được nghỉ ngơi ở trận đó và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính.

Ivan Perisic, một ngôi sao giàu kinh nghiệm khác, cũng gần như chắc suất đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị và chơi phần lớn hiệp hai hôm thứ Sáu.

Bên phía Montenegro, họ không có sự phục vụ của tiền đạo Milutin Osmajic (Preston North End), người rút lui khỏi đội hình trước trận thua Cộng hòa Séc. Ngoài ra, Igor Nikic, Risto Radunovic và Adam Marusic cũng vắng mặt vì chấn thương.

Tiền đạo Stevan Jovetic – chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Montenegro với 37 pha lập công – sẽ tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến Croatia vs Montenegro mới nhất

Croatia:

Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Perisic, Kramaric, Pasalic; Budimir

Montenegro:

Petkovic; M. Vukcevic, Savic, Vujacic, A. Vukcevic; Jankovic, Bulatovic, Brnovic; Vukotic, Krstovic, Jovetic

Nhận định bóng đá Croatia vs Montenegro mới nhất

Croatia đã có khởi đầu ấn tượng trong hành trình vòng loại World Cup, khi giành trọn vẹn chiến thắng ở cả ba trận mở màn với tổng tỉ số 13-1.

Họ ghi tới 12 bàn trong các trận thắng trước Gibraltar và Cộng hòa Séc, trước khi có thêm chiến thắng sít sao 1-0 trên sân khách trước Quần đảo Faroe vào tối thứ Sáu.

Croatia kỳ vọng sẽ có một trận thắng đậm hơn, nhưng pha lập công trong hiệp một của Andrej Kramaric đã đủ để mang về ba điểm trọn vẹn.

Đoàn quân của Zlatko Dalic hiện đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Cộng hòa Séc ba điểm nhưng vẫn còn trong tay hai trận chưa đấu. Với lợi thế này, Croatia được xem là ứng viên số một để giành ngôi đầu bảng L và suất đi thẳng tới vòng chung kết.

Sau khi chỉ thủng lưới đúng một bàn trong ba trận vòng loại, Croatia sẽ hướng đến việc tiếp tục thể hiện sự chắc chắn ở hàng thủ trong lần đầu tiên chạm trán Montenegro.

Đội bóng áo ca-rô vốn rất khó bị đánh bại trên sân nhà, khi đã gần hai năm chưa thua ở một trận vòng loại châu Âu kể từ thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10/2023.

Hy vọng giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên của Montenegro trên cương vị một quốc gia độc lập đang trở nên mong manh, dù họ có khởi đầu khá tích cực.

Dưới sự dẫn dắt của Robert Prosinecki, Montenegro thắng liên tiếp hai trận sân nhà trước Gibraltar và Quần đảo Faroe. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất khi để thua 0-2 trên sân Cộng hòa Séc.

Sau trận giao hữu hòa Armenia hồi tháng 6, Montenegro bước vào lượt trận vòng loại tiếp theo với mục tiêu phục hận khi tiếp đón Cộng hòa Séc trên sân nhà.

Tuy nhiên, họ lại nhận thêm thất bại 0-2, khiến Montenegro đứng thứ ba bảng L với bốn trận còn lại. Hiện tại, họ kém Croatia ba điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận, đồng thời kém đội đầu bảng Cộng hòa Séc tới sáu điểm sau hai trận thua liên tiếp.

Làm khách trước Croatia – đội đang đứng hạng 10 FIFA – là thử thách cực lớn, đặc biệt khi Montenegro đã không thắng sân khách nào kể từ trận vượt qua Bulgaria vào tháng 3/2023.

Dự đoán tỉ số Croatia vs Montenegro mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Croatia vs Montenegro như sau:

Sportsmole: Croatia 2-0 Montenegro

WhoScore: Croatia 3-1 Montenegro

Croatia 3-1 Montenegro Báo chúng tôi dự đoán: Croatia 2-0 Montenegro

Xem trực tiếp Croatia vs Montenegro khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Croatia vs Montenegro trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 9/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.