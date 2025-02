Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Aston Villa: Làm khổ hàng thủ Trận đấu giữa Crystal Palace vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h30 ngày 26/2. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Aston Villa mới nhất

Crystal Palace có thành tích 8 chiến thắng, 9 trận hòa và 9 thất bại sau 26 vòng đấu tại Premier League mùa này, giành tổng cộng 33 điểm và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ đang hơn nhóm xuống hạng 16 điểm và kém đội xếp thứ 6 là Bournemouth 10 điểm.

The Eagles hiện kém Fulham, đội đứng thứ 10, sáu điểm. Mùa trước, họ kết thúc ở vị trí thứ 10, nhưng việc thiếu bàn thắng mùa này đã khiến Palace không thể vươn cao hơn, dù vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi cục diện.

Đội bóng của Oliver Glasner bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-0 trước Fulham, với bàn phản lưới nhà của Joachim Andersen giúp Palace vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp một, trước khi Daniel Muñoz ấn định tỷ số ở phút 66.

Palace đã thắng ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng tất cả những chiến thắng đó đều diễn ra trên sân khách. Họ đã thua cả hai trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Brentford và Everton.

The Eagles mới chỉ giành được hai chiến thắng trên sân Selhurst Park ở mùa giải này, nhưng Aston Villa cũng không có thành tích sân khách tốt, chỉ giành được 14 điểm sau 12 trận xa nhà – một con số chưa đủ để cạnh tranh top 4.

Aston Villa vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại Chelsea trong trận đấu muộn ngày thứ Bảy, khi Marco Asensio lập cú đúp trong hiệp hai giúp đội bóng của Unai Emery giành chiến thắng 2-1. Trước đó, họ cũng có trận hòa 2-2 với Liverpool, đánh dấu một tuần thi đấu thành công.

The Lions hiện đang có chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường. Chiến thắng trước Chelsea giúp họ vươn lên vị trí thứ 7 vào thứ Bảy, nhưng sau khi Newcastle United thắng Nottingham Forest vào Chủ Nhật, Villa đã tụt xuống thứ 8.

Dù vậy, Villa chỉ kém đội xếp thứ 4 là Manchester City đúng hai điểm, vì thế họ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự Champions League. Ngoài ra, họ cũng còn thi đấu ở hai đấu trường khác.

Cụ thể, đội bóng của Emery sẽ gặp Cardiff City tại vòng 5 FA Cup vào thứ Sáu tới, trước khi hành quân đến sân của Club Brugge cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vào ngày 4/3.

Villa chưa thắng Palace trong ba lần đối đầu gần nhất tại Premier League và từng thảm bại 0-5 trong lần làm khách gần nhất tại Selhurst Park vào tháng 5/2024. Do đó, họ sẽ rất quyết tâm phục thù ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Aston Villa mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Disasi, Maatsen; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Aston Villa mới nhất

Crystal Palace đã có một mùa giải Premier League 2024-25 với những cung bậc cảm xúc trái chiều. Sau 26 vòng đấu, họ ghi được 8 chiến thắng, 9 trận hòa và phải nhận 9 thất bại, tích lũy được 33 điểm và đang tạm xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Với khoảng cách an toàn 16 điểm so với nhóm xuống hạng và 10 điểm so với top 6 (nơi có Bournemouth đang án ngữ), vị trí của họ có thể coi là tương đối ổn định.

"The Eagles" hiện kém Fulham, đội đang đứng thứ 10, 6 điểm. Ở mùa giải trước, họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10. Mặc dù vẫn còn nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế, việc thiếu vắng sự sắc bén trên hàng công ở mùa giải này đã phần nào hạn chế khả năng bứt phá của Palace.

Đoàn quân của HLV Oliver Glasner bước vào trận đấu này sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Fulham. Bàn phản lưới nhà của Joachim Andersen đã giúp Palace vượt lên dẫn trước vào cuối hiệp một, trước khi Daniel Muñoz ấn định chiến thắng bằng pha lập công ở phút 66.

Crystal Palace đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tuy nhiên một thống kê đáng chú ý là cả ba chiến thắng này đều diễn ra trên sân khách. Họ cũng đã phải nhận thất bại trong cả hai trận đấu gần đây trên sân nhà tại Premier League (trước Brentford và Everton).

Sân Selhurst Park dường như không còn là điểm tựa vững chắc như trước kia khi Palace chỉ mới có được vỏn vẹn hai chiến thắng trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Aston Villa cũng không phải là một đội bóng có thành tích sân khách quá ấn tượng, khi họ mới chỉ giành được 14 điểm sau 12 chuyến hành quân xa nhà - một con số không đủ để có thể cạnh tranh một vị trí trong top 4.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa vừa trải qua một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Chelsea trong trận đấu muộn diễn ra vào thứ Bảy. Marco Asensio đã tỏa sáng với một cú đúp trong hiệp hai, giúp đội bóng của HLV Unai Emery giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trước đó, họ cũng đã có trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Liverpool. Nhìn chung, có thể nói đây là một tuần thi đấu thành công của "The Lions".

Đội chủ sân Villa Park đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường. Chiến thắng trước Chelsea giúp họ vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng vào thứ Bảy, tuy nhiên sau khi Newcastle United giành chiến thắng trước Nottingham Forest vào Chủ Nhật, Villa đã tụt xuống vị trí thứ 8.

Bất chấp điều đó, Villa chỉ còn kém Manchester City, đội bóng đang xếp thứ 4 trên BXH, đúng 2 điểm. Vì vậy, họ vẫn đang quyết tâm cạnh tranh cho một suất tham dự Champions League. Thêm vào đó, Aston Villa vẫn còn đang góp mặt ở hai đấu trường khác.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Emery sẽ có cuộc chạm trán với Cardiff City tại vòng 5 FA Cup vào thứ Sáu tới, trước khi có chuyến hành quân đến sân của Club Brugge cho trận lượt đi vòng 1/8 Europa League vào ngày 4/3.

Aston Villa đã không thể giành chiến thắng trước Crystal Palace trong 3 lần đối đầu gần nhất tại Premier League và thậm chí còn phải nhận thảm bại 0-5 trong lần làm khách gần nhất tại Selhurst Park vào tháng 5/2024. Do đó, "The Villains" sẽ rất quyết tâm trả món nợ này trong trận đấu sắp tới.

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 2-2 Aston Villa

WhoScore: Crystal Palace 1-2 Aston Villa

Crystal Palace 1-2 Aston Villa Báo chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 2-2 Aston Villa

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h30 ngày 26/2 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.