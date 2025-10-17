Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Bournemouth: Đại bàng gãy cánh Trận đấu giữa Crystal Palace vs Bournemouth giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 18/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Với việc Yeremy Pino và Pape Sarr đều đã bình phục để ra sân trước Everton, Crystal Palace gần như có lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ ba ca chấn thương: Cheick Doucoure (đầu gối), Caleb Kporha (lưng) và Chadi Riad (đầu gối) – người có thể sẽ sớm trở lại.

Adam Wharton, cầu thủ trẻ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh đợt này, sẽ có thể lực sung mãn nhất cho trận đấu cuối tuần. Trong khi đó, tiền đạo Jean-Philippe Mateta, đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona và Manchester United, vẫn sẽ là mũi nhọn chủ lực trên hàng công.

Phía Bournemouth cũng đón tin vui khi Adam Smith (đùi) có thể trở lại, còn Enes Unal (đầu gối) cũng đang tiến gần tới việc bình phục. HLV Iraola sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong đội hình.

Ngôi sao Antoine Semenyo – người đang có phong độ rực sáng và đã góp công vào nhiều bàn thắng nhất giải chỉ sau Erling Haaland – chắc chắn vẫn là nhân tố chủ lực. Tuy nhiên, Marcus Tavernier có thể nhường chỗ cho Justin Kluivert, trong khi hậu vệ phải trẻ Alex Jimenez có khả năng sẽ thay thế James Hill ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Bournemouth:

Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Crystal Palace đã tiến rất gần đến việc kéo dài chuỗi bất bại ấn tượng của mình lên con số 20 trước chuyến làm khách đầu tiên tại sân Hill Dickinson – ngôi nhà mới của Everton. Tưởng chừng như trận hòa 1-1 với đội bóng của David Moyes đã nằm chắc trong tay, thì đúng vào phút 93, cú dứt điểm mang tính may rủi của Jack Grealish – tân binh mượn từ Manchester City – lại khiến “Đại bàng” nhận thất bại đau đớn đầu tiên của mùa giải, đồng thời đánh mất vị trí trong nhóm dự Champions League.

Dẫu vậy, với chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp – kỷ lục mới của câu lạc bộ – và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, nhiều CĐV Palace vẫn đang sống trong giấc mơ đẹp. Điều đó càng đáng tự hào khi họ đã phải chia tay hai ngôi sao lớn là Michael Olise và Eberechi Eze trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất.

Trên sân nhà Selhurst Park, thầy trò Oliver Glasner vẫn đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng khi bất bại 9 trận liên tiếp ở Premier League (5 thắng, 4 hòa). Chỉ hai lần trong lịch sử, Palace từng đạt mốc 10 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà – vào các năm 1979 và 1990. Tuy nhiên, đối thủ sắp tới của họ – Bournemouth – hoàn toàn có thể phá vỡ cột mốc này.

Cũng là một “hiện tượng” trong giai đoạn đầu mùa 2025–26, Bournemouth đang tiếp tục bay cao dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola, người đã giúp đội bóng vùng biển Nam nước Anh có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Premier League của họ.

Ngay trước kỳ nghỉ quốc tế, Bournemouth tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với chiến thắng 3–1 trước Fulham, trong đó Antoine Semenyo lập cú đúp, còn Justin Kluivert ghi siêu phẩm. Nhờ đó, “The Cherries” từng vươn lên vị trí nhì bảng trước khi Arsenal và Tottenham tạm thời đẩy họ xuống hạng 4.

Nếu giành chiến thắng tại Selhurst Park, Bournemouth sẽ cán mốc 100 chiến thắng tại Premier League chỉ sau 312 trận – trở thành đội cán mốc này nhanh thứ hai kể từ khi giải đấu ra đời. Đội duy nhất từng đạt 100 chiến thắng nhanh hơn là West Ham, với trận thắng thứ 100 ở trận thứ 287 vào năm 2000.

Điều đáng chú ý là Bournemouth đang giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp trước Crystal Palace, và cả hai lần gặp nhau mùa trước đều kết thúc 0–0. Nếu trận đấu này cũng không có bàn thắng, đây sẽ trở thành chỉ cặp đấu thứ năm trong lịch sử Premier League có ba trận liên tiếp cùng kết quả 0–0.

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Bournemouth như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 1-1 Bournemouth

WhoScore: Crystal Palace 2-2 Bournemouth

Crystal Palace 2-2 Bournemouth Chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 1-1 Bournemouth

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Bournemouth khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 18/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.