Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Bournemouth: Gieo sầu cho chủ nhà Trận đấu giữa Crystal Palace vs Bournemouth giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 19/4. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Điểm tích cực hiếm hoi với Crystal Palace sau trận thua tại St James’ Park là không có thêm chấn thương mới. Hiện chỉ còn Chadi Riad và Cheick Doucoure (cùng chấn thương đầu gối) vắng mặt.

HLV Glasner có thể sẽ thực hiện một vài thay đổi, trong đó Adam Wharton nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát. Daichi Kamada và Eddie Nketiah cũng là những lựa chọn cho hàng công, tuy nhiên Nketiah mới chỉ ghi được 1 bàn mùa này, còn Kamada chưa có bàn nào hoặc kiến tạo sau 28 trận tại Premier League 2024-25.

Về phía Bournemouth, lực lượng gần như nguyên vẹn so với trận thắng Fulham. Marcos Senesi được thay ra giữa hiệp vì lý do chiến thuật do đã nhận một thẻ vàng.

Marcus Tavernier đã trở lại từ chấn thương và ra sân từ ghế dự bị hôm thứ Hai. Tuy nhiên, Luis Sinisterra (chấn thương đùi) và Justin Kluivert (va chạm nhẹ) đều vắng mặt và sẽ cần kiểm tra thêm. Ryan Christie (háo chân) và Enes Unal (đầu gối) tiếp tục nghỉ dài hạn.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Eze, Kamada; Mateta

Bournemouth:

Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Adams, Cook; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

“Vứt đi cho rồi” – đó là cách HLV Oliver Glasner mô tả trận đấu giữa Newcastle và Crystal Palace tối thứ Tư, khi Newcastle đã “học theo” lối chơi của Man City và ghi tới 5 bàn vào lưới đội bóng của ông ngay tại St James’ Park.

Jacob Murphy, Harvey Barnes, Fabian Schar và Alexander Isak đều đã chọc thủng lưới Dean Henderson, bên cạnh pha phản lưới nhà của Marc Guehi – người đã hai lần đá phản lưới khi gặp Newcastle ở cả sân nhà và sân khách mùa này. Trước Guehi, chỉ có Jamie Carragher từng làm điều tương tự trước Tottenham ở mùa giải 1998-99.

Trước đó, Palace cũng đã để thua 2-5 trên sân của Man City dù từng dẫn trước 2-0 tại Etihad. Như vậy, họ đã thủng lưới nhiều bàn trong 2 trận gần nhất bằng với tổng số bàn thua của 17 trận trước đó, khiến mục tiêu vào top 10 trở nên xa vời.

Đội chủ sân Selhurst Park hiện xếp thứ 12, kém Brighton (thứ 10) năm điểm và Aston Villa (thứ 7) tới 11 điểm. Hy vọng tham dự cúp châu Âu gần như không còn, nhưng Glasner cùng các học trò sẽ trở lại sân nhà với quyết tâm cao.

Trên thực tế, Crystal Palace đang hướng tới trận thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường. Họ cũng đã ghi bàn trong cả 12 trận sân nhà gần nhất kể từ sau trận thua 0-2 trước Fulham hồi tháng 11.

Trái ngược với Palace, Bournemouth vừa chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng trên mọi mặt trận, đồng thời kết thúc mạch 6 trận không thắng tại Premier League bằng chiến thắng trước chính Fulham hôm thứ Hai.

Chỉ sau 53 giây bóng lăn, Antoine Semenyo đã tung cú sút chân trái hiểm hóc ghi bàn duy nhất cho trận đấu. Thủ môn Kepa Arrizabalaga cũng góp công lớn với 7 pha cứu thua giúp Bournemouth giữ sạch lưới.

Dù khả năng dự Champions League còn xa vời, Bournemouth (xếp thứ 8) vẫn còn hy vọng dự cúp châu Âu khi chỉ kém Chelsea và Aston Villa 6 điểm trong khi còn 6 trận phía trước.

Thầy trò Andoni Iraola sẽ cần các đối thủ sảy chân và đồng thời phát huy tốt phong độ ghi bàn sân khách – nơi họ đã ghi tới 32 bàn mùa này, chỉ đứng sau Liverpool (40 bàn).

Bournemouth cũng có thành tích phòng ngự tốt trước Palace, giữ sạch lưới 3 trận gần nhất tại Premier League khi gặp đối thủ này, trong đó có trận hòa 0-0 trên sân Vitality vào Boxing Day.

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Bournemouth mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Bournemouth như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 0-1 Bournemouth

WhoScore: Crystal Palace 1-2 Bournemouth

Crystal Palace 1-2 Bournemouth Báo chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 1-2 Bournemouth

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Bournemouth khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Bournemouth trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 19/4 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.