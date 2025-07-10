Quốc tế Nhận định, dự đoán Djibouti vs Ai Cập: Ác mộng cho chủ nhà Trận đấu giữa Djibouti vs Ai Cập vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 8/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Djibouti vs Ai Cập mới nhất

Djibouti thiếu vắng hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của họ tại vòng loại – Gabriel Dadzie và Samuel Akinbinu (mỗi người 2 bàn) – khi cả hai đều vắng mặt từ tháng 3 đến nay, khiến sức tấn công vốn đã yếu lại càng hạn chế.

Thủ môn Omar Mohamed từng chỉ để lọt lưới 2 bàn ở vòng trước, và chưa rõ HLV Nado có tiếp tục tin tưởng cầu thủ 23 tuổi này trong trận gặp Ai Cập hay không.

Về phía Ai Cập, Omar Marmoush – dù được gọi vào danh sách ban đầu – đã phải rút lui do chấn thương, khiến HLV Hossam Hassan mất một lựa chọn tấn công quan trọng.

Mohamed Salah dù có phong độ không cao trong màu áo Liverpool mùa này, nhưng anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công “Các Pharaoh”, với 7 bàn thắng tại vòng loại – chỉ kém Denis Bouanga của Gabon đúng 1 bàn. Salah sẽ quyết tâm san bằng hoặc vượt qua thành tích đó.

Trong khi đó, Trezeguet – cựu tiền đạo Aston Villa – đang có 5 bàn và cũng đặt mục tiêu nâng cao thành tích khi đối đầu đội yếu nhất bảng.

Đội hình dự kiến Djibouti vs Ai Cập mới nhất

Djibouti:

Mohamed; Abdi, Idris, Kaireh, Osman, Idriss; Gohar, Aden Djama, Wais, Mahamed, Youssouf

Egypt:

El-Shenawy; Hany, Rabia, Sobhi, Hamdy; Zizo, Fathy, Lasheen; Salah, Mohamed, Trezeguet

Nhận định bóng đá Djibouti vs Ai Cập mới nhất

Dù đã rất nỗ lực, Djibouti vẫn chưa thể giành trọn 3 điểm sau bảy trận tại vòng loại World Cup.

HLV Stephane Nado chỉ mới tiếp quản đội vào tháng 6, nhưng khi đó cơ hội giành vé của đội bóng xếp cuối bảng gần như đã khép lại, khiến khả năng góp mặt lần đầu tiên ở vòng chung kết trở nên bất khả thi.

Hiện Djibouti chỉ còn có thể cạnh tranh vị trí áp chót bảng A, song điều đó cũng rất khó xảy ra khi họ phải “tiếp đón” Ai Cập trên sân trung lập tại Morocco, trong khi Ethiopia đang hơn họ tới năm điểm.

Sau tám trận, Djibouti mới ghi được 4 bàn nhưng để thủng lưới tới 28 lần – con số phản ánh rõ sự chênh lệch trình độ. Họ bước vào trận áp chót với hy vọng hạn chế tối đa bàn thua.

“Những người con của Biển Đỏ” từng ba lần để thủng lưới tới 6 bàn (trước Ai Cập, Ethiopia và Burkina Faso), đồng thời nhận thêm 4 bàn thua khác ở lượt đấu với Burkina Faso, chiếm tổng cộng 22/28 bàn thua của họ.

Về phía đối thủ, Ai Cập chỉ cần thêm 1 điểm nữa để chính thức giành vé dự World Cup lần thứ tư trong lịch sử. Nhiệm vụ này có vẻ trong tầm tay khi họ chạm trán đội cuối bảng Djibouti.

Sau 8 trận bất bại (thắng 6, hòa 2), thầy trò Hossam Hassan là một trong năm đội chưa thua tại vòng loại khu vực châu Phi, bên cạnh Senegal, Morocco, Bờ Biển Ngà và Tunisia.

Chỉ có Guinea-Bissau và Burkina Faso là hai đội duy nhất khiến Ai Cập không thể giành chiến thắng, với trận hòa 0-0 trước Burkina Faso tháng trước là lần duy nhất họ không ghi bàn trong chiến dịch này.

Về lý thuyết, Ai Cập vẫn có thể mất ngôi đầu nếu thua cả hai lượt trận còn lại và Burkina Faso toàn thắng, nhưng kịch bản đó rất khó xảy ra. Khả năng cao nhất là đội bóng Bắc Phi sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Djibouti để hoàn tất nhiệm vụ.

Dự đoán tỉ số Djibouti vs Ai Cập mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Djibouti vs Ai Cập như sau:

Sportsmole: Djibouti 1-3 Ai Cập

WhoScore: Djibouti 0-2 Ai Cập

Djibouti 0-2 Ai Cập Chúng tôi dự đoán: Djibouti 0-3 Ai Cập

Xem trực tiếp Djibouti vs Ai Cập khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Djibouti vs Ai Cập trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 8/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.