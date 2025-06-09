Quốc tế Nhận định, dự đoán Đức vs Bắc Ireland: Nghiền nát đội khách Trận đấu giữa Đức vs Bắc Ireland vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 8/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Đức vs Bắc Ireland mới nhất

Dù sở hữu lực lượng dồi dào, Đức vẫn thiếu nhiều trụ cột: Jamal Musiala, Kai Havertz, Deniz Undav, Marc-André ter Stegen và Nico Schlotterbeck đều vắng mặt.

Trung vệ Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) có màn ra mắt thất vọng trước Slovakia và nhiều khả năng nhường chỗ. Robin Koch, Karim Adeyemi và Pascal Gross đều sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Trên hàng công, tân binh Nick Woltemade (Newcastle) cạnh tranh với Niclas Füllkrug (West Ham). Florian Wirtz và Serge Gnabry hỗ trợ phía sau – trong đó Gnabry là tay săn bàn số một trong danh sách triệu tập tháng này với 22 bàn cho tuyển quốc gia.

Bắc Ireland cũng đối mặt với cơn bão chấn thương: tiền đạo Paul Smyth gia nhập danh sách vắng mặt cùng các hậu vệ Daniel Ballard, Brodie Spencer và Ciaron Brown. Hai thủ môn Pierce Charles và Conor Hazard cũng không thể góp mặt, buộc Bailey Peacock-Farrell được gọi trở lại và bắt chính hôm thứ Năm.

Nhiều khả năng O’Neill sẽ giữ nguyên đội hình vừa thắng Luxembourg, nhưng ông vẫn có thể cân nhắc đưa George Saville (Luton Town) vào giữa sân hoặc Ruairi McConville (Norwich City) ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến Đức vs Bắc Ireland mới nhất

Đức: Baumann; Raum, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kimmich, Gross; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Bắc Ireland: Peacock-Farrell; McConville, McNair, Hume; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Nhận định bóng đá Đức vs Bắc Ireland mới nhất

Được xem là ứng viên hàng đầu để đứng đầu bảng bốn đội và giành vé trực tiếp dự World Cup 2026, nhưng trận mở màn của Đức lại đi theo kịch bản hoàn toàn khác.

Tại Bratislava, thầy trò Julian Nagelsmann bất ngờ nhận thất bại trong một trận vòng loại World Cup – chỉ là lần thứ tư trong lịch sử họ thua ở sân chơi này. Chủ nhà vươn lên ngay trước giờ nghỉ và nhân đôi cách biệt chỉ 10 phút sau hiệp hai.

Bất lực trong việc tạo ra màn ngược dòng, “Die Nationalmannschaft” giờ đây phải gồng mình để sửa sai nếu muốn giữ ngôi đầu bảng. Chỉ đội nhất bảng mới có vé trực tiếp, còn nhì bảng phải tranh vé vớt qua vòng play-off, nên trận thua này khiến biên độ sai lầm của Đức gần như bằng không.

Đội tuyển Đức tiếp tục gây thất vọng dưới thời HLV trẻ Nagelsmann, khi trước đó họ thua cả hai trận cuối tại Nations League – thua Bồ Đào Nha ở bán kết và Pháp trong trận tranh hạng ba. Tính từ tháng 9/2023 đến nay, họ chỉ thắng một nửa trong 24 trận, và mới giữ sạch lưới 5/17 trận gần nhất.

Đặc biệt, việc thủng lưới ít nhất hai bàn ở mọi trận đấu từ đầu năm nay là vấn đề lớn với một tập thể đặt tham vọng vô địch thế giới. Chữa lành điểm yếu này chính là nhiệm vụ cấp bách của Nagelsmann.

Trong khi Đức đang mong manh hiếm thấy, Bắc Ireland lại phải đối mặt với sức nặng lịch sử: họ đã thua cả 9 lần đối đầu gần nhất với “Cỗ xe tăng”. World Cup 2026 cũng đánh dấu tròn 40 năm kể từ lần cuối họ góp mặt ở giải đấu này, và tròn một thập kỷ sau kỳ Euro 2016.

Những năm qua, Bắc Ireland sa sút, nhưng việc trẻ hóa lực lượng và giành ngôi đầu bảng Nations League mới đây mở ra hy vọng được dự play-off. Dưới bàn tay Michael O’Neill – người từng đưa đội bóng vào Euro trong nhiệm kỳ đầu – đội tuyển đã hồi sinh rõ rệt, thắng một nửa trong 16 trận gần nhất.

Phải chờ thêm 6 tháng so với phần lớn các đội châu Âu, Bắc Ireland mới đá trận mở màn vòng loại. Họ khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng 3-1 trên sân Luxembourg hôm thứ Năm: Jamie Reid ghi bàn từ pha đá bồi sau cú sút phạt đền hỏng, rồi Luxembourg gỡ hòa trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, chỉ một phút sau hiệp hai, Bắc Ireland tái lập lợi thế và ngay sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ, Justin Devenny ấn định tỷ số.

Giờ đây, thử thách lớn thực sự mới bắt đầu khi họ phải làm khách của Đức – nhà vô địch thế giới bốn lần đang bị tổn thương.

Dự đoán tỉ số Đức vs Bắc Ireland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Đức vs Bắc Ireland như sau:

Sportsmole: Đức 3-1 Bắc Ireland

WhoScore: Đức 2-1 Bắc Ireland

Đức 2-1 Bắc Ireland Báo chúng tôi dự đoán: Đức 2-0 Bắc Ireland

Xem trực tiếp Đức vs Bắc Ireland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Đức vs Bắc Ireland trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 8/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.