Quốc tế Nhận định, dự đoán Đức vs Luxembourg: Nghiền nát kẻ yếu Trận đấu giữa Đức vs Luxembourg vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 11/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Đức vs Luxembourg mới nhất

Sau khi thủ môn Manuel Neuer giải nghệ và Marc-André ter Stegen tiếp tục gặp chấn thương, Oliver Baumann đã trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ của tuyển Đức. Tuy nhiên, anh có thể vắng mặt ở trận tới vì bị ốm.

Noah Atubolu (Freiburg) đã được triệu tập dự phòng trong trường hợp thủ môn Hoffenheim không thể ra sân ngay tại “sân nhà”. Nếu Baumann không kịp hồi phục, Alexander Nübel (Stuttgart) nhiều khả năng sẽ bắt chính.

Hậu vệ Nathaniel Brown lần đầu được gọi lên tuyển, thay thế cho Antonio Rüdiger (Real Madrid) bị chấn thương. Bộ đôi tấn công Kai Havertz và Jamal Musiala cũng không thể góp mặt.

Nico Schlotterbeck đã bình phục và trở lại sau chấn thương, trong khi Pascal Gross và Niclas Füllkrug bị loại khỏi danh sách. Ở hàng công, tiền đạo Nick Woltemade (Newcastle United) dự kiến được trao cơ hội đá chính.

Bên phía Luxembourg, có thể sẽ có ba cầu thủ đang thi đấu tại Đức ra sân: Danel Sinani (St. Pauli) và Aiman Dardari (Augsburg) thường chơi cao nhất trên hàng công, trong khi Mathias Olesen (Greuther Fürth) đảm nhiệm vai trò hộ công phía sau.

Tuy nhiên, sao trẻ Enzo Duarte (Borussia Dortmund) cùng hậu vệ kỳ cựu Mica Pinto sẽ vắng mặt trong đợt tập trung này.

HLV Jeff Strasser — cựu cầu thủ của Kaiserslautern và Borussia Mönchengladbach — sẽ có sự phục vụ trở lại của Seid Korac, người vừa mãn án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Bắc Ireland.

Đội hình dự kiến Đức vs Luxembourg mới nhất

Đức:

Nubel; Anton, Tah, Koch; Schade, Kimmich, Goretzka, Raum; Gnabry, Wirtz; Woltemade

Luxembourg:

Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Carlson; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari

Nhận định bóng đá Đức vs Luxembourg mới nhất

Được kỳ vọng sẽ dễ dàng dẫn đầu bảng và giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup năm sau, Đức lại khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng một thất bại bất ngờ — trận thua 0-2 trên sân Slovakia, cũng là thất bại đầu tiên của họ trong lịch sử vòng loại World Cup khi thi đấu sân khách.

Ba ngày sau, thầy trò HLV Julian Nagelsmann trở lại sân nhà Cologne tiếp đón Bắc Ireland — hạt giống số ba của bảng A. Dù tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục và bị cầm hòa 1-1, họ đã kịp vượt qua áp lực nhờ các bàn thắng muộn của Nadiem Amiri và Florian Wirtz trong 20 phút cuối, tránh được một kết quả đáng xấu hổ khác.

Nhà vô địch thế giới bốn lần hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng và sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới Belfast ngay sau trận đấu trên sân nhà vào thứ Sáu.

Theo thể thức mới, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 48 đội, vì vậy Đức buộc phải vượt qua Slovakia nếu không muốn rơi vào vòng play-off.

Tỷ lệ thắng của Nagelsmann sau 25 trận cầm quân mới chỉ đạt 52%, và áp lực đang đè nặng khi đội tuyển cần giành trọn 6 điểm trong tháng này.

Cho đến nay, Đức toàn thắng cả ba lần chạm trán Luxembourg ở các giải đấu chính thức, ghi tổng cộng 16 bàn. Bởi vậy, nếu không thắng thuyết phục trong trận này, “Cỗ xe tăng” chắc chắn sẽ tiếp tục bị soi xét gay gắt.

Luxembourg cũng không có duyên khi đối đầu người hàng xóm, thua tám trong chín trận giao hữu giữa hai đội — ngoại lệ duy nhất là chiến thắng 2-1 trên sân nhà vào năm 1939.

Lịch sử không ủng hộ, phong độ hiện tại cũng không. “Sư tử đỏ” đã thua cả hai trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026, lần lượt trước Bắc Ireland và Slovakia.

Tuy nhiên, họ không dễ bị bắt nạt: chiếc thẻ đỏ giữa hiệp hai khiến họ thất bại trong trận mở màn, còn ở lượt thứ hai, Luxembourg chỉ thua Slovakia 0-1 sau bàn thua ở phút cuối cùng.

Đó là trận không thắng thứ 9 liên tiếp của đội tuyển trong các giải đấu chính thức. Luxembourg hiện đứng thứ 96 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA và xếp chót bảng A.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội giành điểm quý giá, họ sẽ phải đối mặt với hai đội mạnh nhất bảng trong hai trận sân khách liên tiếp — đầu tiên là Đức tại Sinsheim (sân của CLB Hoffenheim), sau đó là Slovakia tại Trnava.

Dự đoán tỉ số Đức vs Luxembourg mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Đức vs Luxembourg như sau:

Sportsmole: Đức 3-0 Luxembourg

WhoScore: Đức 3-1 Luxembourg

Đức 3-1 Luxembourg Chúng tôi dự đoán: Đức 4-0 Luxembourg

Xem trực tiếp Đức vs Luxembourg khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Đức vs Luxembourg trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 11/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.