Quốc tế Nhận định, dự đoán Estonia vs Italy: Vỡ trận từ hiệp 1 Trận đấu giữa Estonia vs Italy vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 12/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Estonia vs Italy mới nhất

HLV Gennaro Gattuso dù từng đề cập khả năng chuyển sang sơ đồ ba trung vệ, nhưng nhiều khả năng Ý sẽ ra sân với hàng thủ bốn người trước đối thủ yếu hơn.

Cặp tiền đạo Mateo Retegui và Moise Kean đã chơi cực hay ở trận lượt đi, ghi ba bàn giữa họ, và có thể sẽ tiếp tục được tin tưởng đá chính.

Tuy nhiên, hai cầu thủ chạy cánh trong trận thắng đó — Matteo Politano (Napoli) và Mattia Zaccagni (Lazio) — đều rút lui do chấn thương. Thay thế họ, Gattuso đã triệu tập Leonardo Spinazzola và Roberto Piccoli, trong khi Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) cùng hai cầu thủ Bologna là Riccardo Orsolini và Nicolo Cambiaghi cạnh tranh cho vị trí tấn công biên.

Tuyến giữa của Ý được tăng cường với sự trở lại của Bryan Cristante, người đang có phong độ cao và từng bị gạt khỏi đội hình trước đó. Ngoài ra, Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina) có thể được trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia.

Phía Estonia có lực lượng hạn chế hơn nhiều, với 26 cầu thủ phần lớn là gương mặt quen thuộc. Tiền đạo Karel Mustmaa (PAOK) lần đầu được triệu tập, trong khi đội trưởng Karol Mets trở lại sau chấn thương, nâng tổng số trận khoác áo tuyển lên hơn 100.

Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu Henri Anier — chân sút ghi nhiều bàn nhất trong đội — bị treo giò, nên Rauno Sappinen sẽ là người dẫn dắt hàng công.

Thủ môn Karl Hein (thuộc biên chế Arsenal, đang chơi cho Werder Bremen theo dạng cho mượn) nhiều khả năng bắt chính, đứng sau hàng thủ có cựu cầu thủ Tottenham Maksim Paskotsi án ngữ.

Đội hình dự kiến Estonia vs Italy mới nhất

Estonia:

Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen

Italy:

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui

Nhận định bóng đá Estonia vs Italy mới nhất

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp thất bại trong việc giành vé, đội tuyển Ý khởi đầu hành trình tìm lại vinh quang với một cú sốc — thất bại 0-3 trước Na Uy, kết quả khiến HLV Luciano Spalletti mất ghế và Rino Gattuso được bổ nhiệm thay thế.

Nhà vô địch thế giới 2006 tiếp quản một tập thể đang bị Na Uy bỏ xa ở bảng I, nhưng Gattuso quyết tâm không để Azzurri lỡ hẹn với World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Với khoảng cách chín điểm nhưng còn hai trận chưa đấu, Ý bước vào đợt tập trung tháng 9 trong thế phải rượt đuổi, và họ bắt đầu bằng chiến thắng 5-0 thuyết phục trước Estonia tại Bergamo. Sau khi bế tắc gần một giờ đồng hồ, các học trò của Gattuso đã bùng nổ, ghi liền năm bàn thắng để giành trọn ba điểm, trước khi hành quân đến Hungary ba ngày sau đó.

Tại đây, Ý đối đầu với đối thủ trực tiếp cho vị trí nhì bảng và suất play-off — Israel. Trong trận cầu hỗn loạn, Ý hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn vươn lên dẫn 4-2, rồi lại để thủng lưới hai bàn cuối trận. Khi mọi thứ tưởng chừng đổ vỡ, Sandro Tonali kịp tỏa sáng ở phút bù giờ, giúp Azzurri thắng nghẹt thở 5-4.

Kết thúc trận đấu là những khoảnh khắc căng thẳng giữa HLV Gattuso và thủ môn đội trưởng Gianluigi Donnarumma, nhưng trước khi tái đấu Israel tại Udine tuần tới, Ý cần tập trung hoàn tất “cú đúp” chiến thắng trước Estonia.

Trong khi đó, Estonia vẫn còn cơ hội mong manh cạnh tranh suất dự World Cup, khi đang kém Na Uy sáu điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, thực tế họ mới chỉ giành được ba điểm sau năm lượt đấu.

Đứng thứ 129 trên bảng xếp hạng FIFA — kém Ý tới 119 bậc — Estonia cần thắng cả ba trận còn lại mới có thể hy vọng, dù khả năng thực tế là họ sẽ phải đua với Moldova để tránh vị trí cuối bảng.

Đoàn quân của HLV Jurgen Henn đã nhận các thất bại trước Israel, Na Uy và Ý (0-5), trong khi chiến thắng duy nhất là trận thắng Moldova 3-2 tại Chisinau. Gần đây nhất, họ hòa 0-0 với Andorra trong trận giao hữu, kéo dài chuỗi hơn 300 phút không ghi bàn.

Sau khi tiếp đón Ý trên sân nhà, Estonia sẽ gặp Moldova tại Tallinn — trận đấu được xem là cơ hội lớn nhất để họ giành thêm điểm.

Dự đoán tỉ số Estonia vs Italy mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Estonia vs Italy như sau:

Sportsmole: Estonia 1-4 Italy

WhoScore: Estonia 0-3 Italy

Estonia 0-3 Italy Chúng tôi dự đoán: Estonia 0-3 Italy

Xem trực tiếp Estonia vs Italy khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Estonia vs Italy trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 12/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.