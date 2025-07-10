Quốc tế Nhận định, dự đoán Eswatini vs Angola: Xóa tan hy vọng chủ nhà Trận đấu giữa Eswatini vs Angola vòng loại World Cup diễn ra vào 20h00 ngày 8/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Eswatini vs Angola mới nhất

Eswatini đã triệu tập đội trưởng câu lạc bộ ZESCO United – Lindo Mkhonta – nhằm củng cố đội hình, và HLV tạm quyền Ntibane nhiều khả năng vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc dù đội đang gặp khó khăn.

Về phía Angola, HLV Beaumelle đã công bố danh sách 28 cầu thủ, trong đó có tân binh Ruben Aderito ở hàng thủ.

Randy Nteka vắng mặt do chấn thương, trong khi M’Bala Nzola – người đã ghi bàn ở đợt tập trung trước – bị loại khỏi danh sách.

Kinh nghiệm tuyến giữa sẽ được đảm bảo bởi Alfredo Ribeiro (Fredy), Manuel Cafumana (Show) và Benedito Mukendi (Beni), còn Manuel Benson tiếp tục là lựa chọn quan trọng trên hàng công.

Đội hình dự kiến Eswatini vs Angola mới nhất

Eswatini:

Shabalala; Newman, Shongwe, Mabelesa, Matsebula, Gamedze; Dlamini, Mavuso, Thwala; Figuareido, Mkhonto

Angola:

Neblu; Afonso, Mata, Buatu, Carmo; Show, Fredy, Mukendi; Benson, Milson, Mabululu

Nhận định bóng đá Eswatini vs Angola mới nhất

Eswatini đang trải qua một chiến dịch vòng loại đáng quên khi đứng cuối bảng D với chỉ 2 điểm sau 8 trận.

Đội bóng này chưa có nổi một chiến thắng nào, hòa 2 và thua 6, ghi được vỏn vẹn 4 bàn nhưng để thủng lưới tới 14 lần.

Sihlangu đã không biết mùi chiến thắng trong 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường; lần gần nhất họ thắng là trước Somalia vào tháng 3/2024 trong vòng sơ loại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Kể từ đó, các bàn thắng trở nên khan hiếm, khi đội không ghi bàn trong hai trận gần nhất và để lọt lưới tổng cộng 5 bàn.

Huấn luyện viên trưởng Zdravko Logarusic mới đây đã rời đội theo thỏa thuận chung khi còn hai trận chưa đấu, và trợ lý Sifiso Ntibane sẽ đảm nhiệm nốt các trận cuối của chiến dịch.

Với việc không còn mục tiêu nào ngoài danh dự, kỳ vọng dành cho họ trước trận đấu ngày thứ Tư là rất thấp.

Lịch sử đối đầu cũng không mang lại nhiều hy vọng, khi Eswatini thua 5 trong 6 lần gặp gần nhất với Angola.

Phía bên kia, Angola đang đứng thứ tư trong bảng với 10 điểm sau 8 trận, giành được 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại.

Họ ghi được 7 bàn và để lọt lưới 6 bàn; dù cơ hội giành vé trực tiếp đã hết, hy vọng dự vòng play-off của họ vẫn còn nếu các đội xếp trên sảy chân.

Palancas Negras mới bổ nhiệm HLV người Pháp Patrice Beaumelle thay cho Pedro Goncalves, người bị sa thải sau thất bại đắt giá trên sân nhà trước Libya.

Trận gần nhất của Angola là chiến thắng 3-1 trước Mauritius, và nếu đánh bại Eswatini – đội chưa thắng trận nào – họ vẫn còn cơ hội mong manh để nuôi hy vọng vào vòng play-off.

Dự đoán tỉ số Eswatini vs Angola mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Eswatini vs Angola như sau:

Sportsmole: Eswatini 0-2 Angola

WhoScore: Eswatini 1-3 Angola

Eswatini 1-3 Angola Chúng tôi dự đoán: Eswatini 0-2 Angola

Xem trực tiếp Eswatini vs Angola khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Eswatini vs Angola trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 20h00 ngày 8/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.