Quốc tế Nhận định, dự đoán Everton vs Crystal Palace: Không thể thắng Trận đấu giữa Everton vs Crystal Palace giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Everton vs Crystal Palace mới nhất

Palace giữ sạch lưới trước Dynamo Kiev dù Borna Sosa bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai vô duyên. Tuy nhiên, hậu vệ trái người Croatia vẫn đủ điều kiện ra sân tại Premier League, nhưng gần như sẽ nhường chỗ cho Tyrick Mitchell. Adam Wharton – người bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Anh – cũng có thể bị Glasner cho nghỉ để tránh rủi ro chấn thương.

Cheick Doucoure (đầu gối), Caleb Kporha (lưng) và Chadi Riad (đầu gối) chắc chắn vắng mặt, song Palace không có thêm ca chấn thương nào sau loạt trận châu Âu.

Phía Everton, Kiernan Dewsbury-Hall sẽ bị treo giò một trận do nhận thẻ vàng thứ năm mùa này trong trận gặp West Ham. HLV Moyes tỏ ra thất vọng khi cho rằng hai tấm thẻ anh nhận trước Liverpool và West Ham là “vô lý”. Nhiều khả năng Carlos Alcaraz sẽ thay thế ở tuyến giữa.

Chủ nhà vẫn vắng Jarrad Branthwaite (đùi) và Merlin Rohl (háng), còn lại lực lượng trong tình trạng ổn định trước cuộc tiếp đón Palace.

Đội hình dự kiến Everton vs Crystal Palace mới nhất

Everton:

Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Alcaraz, Grealish; Beto

Crystal Palace:

Henderson; Guehi, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Nhận định bóng đá Everton vs Crystal Palace mới nhất

Crystal Palace tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại châu Âu khi dễ dàng vượt qua Dynamo Kiev 2-0 ở trận mở màn vòng bảng UEFA Conference League hôm thứ Năm. Daniel Munoz đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên của Palace ghi bàn tại một giải đấu lớn ở châu Âu (không tính vòng loại), trước khi Eddie Nketiah ấn định chiến thắng bằng bàn thắng trong hiệp hai – tiếp nối phong độ ghi bàn tại Premier League.

Cựu tiền đạo Arsenal cũng là người mang đến “cú sốc phút cuối” cho Liverpool cuối tuần qua, khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp Palace nối dài chuỗi bất bại và đồng thời chấm dứt mạch toàn thắng của nhà ĐKVĐ.

Palace hiện đang sở hữu chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, thắng cả bốn trận gần nhất, và dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, họ trở thành đối thủ đáng gờm nhất giải. Nếu không thua tại Merseyside, Palace sẽ lập kỷ lục mới với 13 trận bất bại liên tiếp ở Premier League – vượt qua cột mốc 12 trận của năm 2025 và 1990.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu với Everton lại không ủng hộ Palace. “Đại bàng” chỉ thắng một trong 21 lần chạm trán gần nhất tại Premier League (3-1 vào tháng 12/2021). Tính trung bình điểm mỗi trận, Everton chỉ có thành tích tốt hơn trước West Brom (1,85 điểm) so với Palace (1,81 điểm). Palace cũng chưa từng thắng trên sân của Everton kể từ năm 2014 dưới thời Neil Warnock.

Kể từ khi rời Goodison Park, Everton vẫn bất bại trên sân Hill Dickinson. Dẫu vậy, trận hòa 1-1 với West Ham hôm thứ Hai – khi Jarrod Bowen gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Michael Keane – được xem là đánh rơi hai điểm hơn là giành được một điểm.

Everton cho thấy sự thất thường với hai thắng, hai hòa và hai thua từ đầu mùa. Đáng chú ý, trong tháng 9, họ không thắng trận nào trên mọi đấu trường. Thêm vào đó, Everton chỉ có bốn chiến thắng trong 31 trận gần nhất tại Premier League trước các đội bóng nằm trong top 10, còn HLV David Moyes thì chưa thắng Palace trên sân nhà ở giải đấu này kể từ năm 2013.

Dự đoán tỉ số Everton vs Crystal Palace mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Everton vs Crystal Palace như sau:

Sportsmole: Everton 1-1 Crystal Palace

WhoScore: Everton 2-1 Crystal Palace

Everton 2-1 Crystal Palace Chúng tôi dự đoán: Everton 1-1 Crystal Palace

Xem trực tiếp Everton vs Crystal Palace khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Everton vs Crystal Palace trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.