Quốc tế Nhận định, dự đoán Feyenoord vs AC Milan: Cả hai cùng chật vật Trận đấu giữa Feyenoord vs AC Milan tại Champion League diễn ra vào 3h00 ngày 13/2. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Feyenoord vs AC Milan mới nhất

Bước vào trận đấu quan trọng sắp tới, Feyenoord vẫn phải đối mặt với những khó khăn nhất định về mặt lực lượng. Danh sách các cầu thủ vắng mặt của họ có thể sẽ không có nhiều sự thay đổi so với những trận đấu gần đây, khi HLV Brian Priske gần như đã loại trừ khả năng ra sân của hậu vệ người Áo Gernot Trauner trong trận đấu thứ ba liên tiếp. Sự vắng mặt của Trauner rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến sự chắc chắn và ổn định của hàng phòng ngự Feyenoord. Bên cạnh đó, một số cầu thủ khác cũng sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài để điều trị chấn thương, gây ra không ít lo lắng cho ban huấn luyện và người hâm mộ.

Thủ môn Justin Bijlow, người đang gặp khó khăn vì chấn thương dai dẳng, sẽ tiếp tục vắng mặt và Timon Wellenreuther một lần nữa được kỳ vọng sẽ là người thay thế vị trí trấn giữ khung thành của anh. Ngoài ra, những cái tên quen thuộc như Calvin Stengs, Chris-Kevin Nadje và Ramiz Zerrouki cũng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu tới vì những lý do khác nhau. Dẫu vậy, vẫn có những tin tức tích cực dành cho HLV Brian Priske. Hậu vệ cánh trái Quilindschy Hartman mới đây đã có thể trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Sự trở lại của Hartman sẽ mang đến sự tươi mới và tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự cánh trái của Feyenoord. Bên cạnh đó, tân binh Jakub Moder, người mới gia nhập đội bóng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, cũng đã được đăng ký cho các vòng đấu loại trực tiếp, cho thấy sự kỳ vọng lớn lao mà ban huấn luyện dành cho anh.

Đáng chú ý, chỉ có Charles De Ketelaere của Atalanta BC là có nhiều pha kiến tạo thành bàn hơn tiền đạo người Brazil Igor Paixao trong giai đoạn vòng bảng, cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của Paixao lên hàng công của Feyenoord. Nhiều khả năng Paixao sẽ tiếp tục được tin tưởng và được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho các tiền đạo cắm như Ayase Ueda hoặc Julian Carranza trên hàng công. Tổng cộng, Paixao đã đóng góp đến 5 bàn thắng cho Feyenoord tại Champions League mùa này, và chỉ có Santiago Gimenez là có thành tích tốt hơn với 6 bàn thắng, cho thấy sự hiệu quả và tầm quan trọng của hai cầu thủ này đối với đội bóng Hà Lan. Gimenez cũng đã cho thấy một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc khi trung bình cứ sau 59 phút có mặt trên sân tại giải đấu mùa này, anh lại có một bàn thắng, một con số vô cùng ấn tượng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội bóng chủ nhà AC Milan sẽ không có sự phục vụ của Tommaso Pobega và Pierre Kalulu do những chấn thương dài hạn, thêm vào đó là Fikayo Tomori vì vấn đề ở háng và Mattia Caldara vì lý do không đủ thể lực. Do đó, bộ đôi Simon Kjaer và Matteo Gabbia sẽ phải đá chính trước đối thủ Eredivisie.

Sau khi ghi được 65 bàn thắng chỉ sau 105 lần ra sân cho câu lạc bộ Hà Lan trên mọi đấu trường, Santiago Gimenez sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Tammy Abraham để có được một vị trí trên hàng công của AC Milan trong cuộc đối đầu sắp tới tại De Kuip. Tiền đạo này có phong độ tốt trong những năm gần đây. Anh chắc chắn đang rất nóng lòng được thể hiện bản thân trên một sân khấu lớn như Champions League và chứng tỏ giá trị của mình trong màu áo mới. Ngoài ra, một cái tên khác không thể không nhắc đến trong đội hình của Rossoneri đó chính là Christian Pulisic. Được xem là một mắt xích không thể thiếu trên hàng công của AC Milan, tuyển thủ người Mỹ này đã ghi đến 4 bàn thắng chỉ trong giai đoạn vòng bảng, cho thấy một sự thích nghi nhanh chóng và đóng góp to lớn vào lối chơi chung của toàn đội. Hơn thế nữa, Pulisic cũng đang nắm giữ một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi anh trở thành cầu thủ người Mỹ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một chiến dịch Champions League, vượt qua mọi đồng hương của mình để ngự trị trên đỉnh cao. Ngoài Santiago Gimenez, ban huấn luyện của AC Milan cũng đã tăng cường sức mạnh cho đội hình bằng cách chiêu mộ thêm những tân binh chất lượng như Kyle Walker.

Đội hình dự kiến Feyenoord vs AC Milan mới nhất

Feyenoord:

Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Timber, Hwang; Hadj-Moussa, Ueda, Paixao

AC Milan:

Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Felix, Leao; Gimenez

Nhận định bóng đá Feyenoord vs AC Milan mới nhất

Tận dụng triệt để định dạng mới mẻ của UEFA, Feyenoord đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi lọt vào vòng loại trực tiếp của giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1985. Thành tích đáng tự hào này có được nhờ vào việc họ đã kết thúc ở vị trí thứ 19 đầy ấn tượng trong giai đoạn giải đấu khai mạc.

Tuy nhiên, hành trình đến với vòng play-off của Feyenoord không hề bằng phẳng, mà là một chiến dịch đầy biến động, với những khoảnh khắc thăng hoa xen lẫn với những cú vấp ngã khó nuốt trôi. Trong số đó, thất bại gây sốc 0-3 trước gã khổng lồ người Đức Bayern Munich là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng Hà Lan, nhưng cũng chính từ thất bại này, họ đã đứng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trận hòa kịch tính 3-3 trên sân khách trước một Manchester City hùng mạnh cũng là một điểm sáng trong hành trình của Feyenoord, cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm của họ. Dù vậy, những ký ức về thất bại tan nát 1-6 trước Lille vẫn còn ám ảnh những người hâm mộ đội bóng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Brian Priske, Feyenoord luôn cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy ắp bàn thắng. Thống kê cho thấy, chỉ có những trận đấu có sự góp mặt của Barcelona là chứng kiến nhiều bàn thắng hơn so với các trận đấu của Feyenoord ở Champions League mùa này. Dù vậy, một điểm yếu mà Feyenoord cần phải cải thiện triệt để đó chính là khả năng phòng ngự. Trong số 24 đội bóng góp mặt ở vòng loại trực tiếp, họ chính là đội để thủng lưới nhiều nhất, cho thấy sự mong manh và thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, những thất bại ngay trên sân nhà trước Bayer Leverkusen và Red Bull Salzburg cũng cho thấy Feyenoord đang đánh mất đi sự đáng sợ mỗi khi được thi đấu tại tổ ấm De Kuip. Cụ thể, họ đã phải nhận thất bại trong 3 trên tổng số 6 trận đấu gần nhất tại đấu trường châu Âu, một thống kê trái ngược hoàn toàn so với quá khứ, khi mà họ đã bất bại trong suốt 16 trận trước đó, biến De Kuip trở thành một pháo đài thực sự.

Việc không thể bảo vệ thành công chức vô địch Eredivisie mùa trước đã khiến cho ban lãnh đạo Feyenoord quyết định chia tay với HLV Arne Slot, và người được chọn để thay thế ông là Brian Priske. Tuy nhiên, triều đại của Priske đã khởi đầu không mấy suôn sẻ. Trước chiến thắng quan trọng trước Bayern Munich, ông đã đứng trước nguy cơ bị sa thải do những kết quả không tốt của đội bóng. Ngoài ra, Feyenoord cũng vừa phải nhận thất bại trong trận Der Klassieker trước đối thủ truyền kiếp Ajax, và sau đó lại bị loại khỏi KNVB Beker bởi đội đầu bảng PSV Eindhoven. Chuỗi trận tồi tệ này đã kéo dài thành tích không thắng của Feyenoord lên con số đáng báo động, và họ đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng chưa từng có trong 9 năm qua. Rất may, chiến thắng tưng bừng 3-0 trong trận derby với Sparta Rotterdam hồi cuối tuần vừa qua đã giúp chặn đứng chuỗi trận đáng thất vọng đó. Tuy nhiên, Feyenoord cũng chỉ có thể giữ sạch lưới trong vỏn vẹn 2 trên 15 trận đấu gần nhất của mình, tiếp tục cho thấy những vấn đề nơi hàng phòng ngự.

Với những khó khăn như vậy, có lẽ yếu tố lịch sử sẽ là một điểm tựa tinh thần lớn lao đối với Feyenoord trong cuộc đối đầu sắp tới với AC Milan. Thống kê cho thấy, đội bóng Hà Lan chỉ phải nhận duy nhất một thất bại trong 11 lần tiếp đón các đội bóng đến từ Italia trên sân nhà. Đó là thất bại với tỷ số 1-2 trước đối thủ quen thuộc AS Roma cách đây tròn một thập kỷ. Sau thất bại đó, Feyenoord đã trải qua chuỗi 4 trận bất bại trên sân nhà trước các đội bóng Italia. Chiến thắng cuối cùng của Milan trước các đối thủ đến từ Hà Lan đã diễn ra từ năm 2008. Chính vì lẽ đó, người hâm mộ Feyenoord đang rất kỳ vọng đội bóng con cưng của mình sẽ có thể tận dụng được lợi thế sân nhà để tạo nên một cú hích lớn trước trận lượt về đầy khó khăn tại San Siro vào tuần tới.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, AC Milan cũng là một đội bóng giàu truyền thống và có thừa kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu. Sau nhiều năm vắng bóng, gã khổng lồ của bóng đá Ý chỉ mới có lần thứ hai góp mặt ở giai đoạn loại trực tiếp của giải đấu danh giá nhất châu Âu trong 11 mùa giải qua, cho thấy một sự sa sút đáng kể so với quá khứ hào hùng. Họ đã giành vé đi tiếp sau khi kết thúc ở vị trí cao hơn Feyenoord tới hai điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Việc hồi phục phong độ và vươn mình trở lại để thách thức các danh hiệu vô địch không chỉ làm tăng thêm sự hưng phấn cho CLB thành Milan. Họ có trong mình lòng kiêu hãnh của cựu vương đang muốn tìm lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, biến một cuộc so tài đỉnh cao thật sự không thể bỏ qua.

Dự đoán tỉ số Feyenoord vs AC Milan mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Feyenoord vs AC Milan như sau:

Sportsmole: Feyenoord 1-1 AC Milan

WhoScore: Feyenoord 1-2 AC Milan

Feyenoord 1-2 AC Milan Báo chúng tôi dự đoán: Feyenoord 1-1 AC Milan

Xem trực tiếp Feyenoord vs AC Milan khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Feyenoord vs AC Milan trong khuôn khổ Champion League diễn ra vào lúc 3h00 ngày 13/2 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.