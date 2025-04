Quốc tế Nhận định, dự đoán Fiorentina vs Celje: De Gea thẳng tiến Trận đấu giữa Fiorentina vs Celje giải Conference League diễn ra vào 23h45 ngày 17/4. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fiorentina vs Celje mới nhất

Fiorentina sẽ thiếu vắng ba cầu thủ do án treo giò là Nicolo Zaniolo, Dodo và Matias Moreno. Bên cạnh đó, Edoardo Bove (vấn đề tim), Andrea Colpani (chấn thương bàn chân) và Robin Gosens (đầu gối) nhiều khả năng cũng không thể thi đấu.

Người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Fiorentina tại Europa Conference League là Rolando Mandragora với bốn pha lập công và sẽ tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng công.

Với việc Zaniolo bị treo giò, một trong hai cái tên Albert Gudmundsson hoặc Moise Kean – chân sút số một của đội trên mọi đấu trường – có thể đá cặp với Lucas Beltran trên hàng công.

Phía Celje, họ sẽ không có sự phục vụ của Nejc Ajhmajer và Armandas Kucys do chấn thương đầu gối. Việc thiếu vắng Kucys – người ghi sáu bàn tại đấu trường châu Âu mùa này – là tổn thất lớn, buộc những cái tên như Tamar Svetlin (4 bàn) và Juanjo Nieto (3 bàn) phải tỏa sáng nếu muốn tạo nên kỳ tích tại Florence.

Đội hình dự kiến Fiorentina vs Celje mới nhất

Fiorentina:

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Parisi; Beltran, Kean

Celje:

Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic; Matko, Zabukovnik, Svetlin, Karnicnik; Delaurier-Chaubet, Kvesic; Seslar

Nhận định bóng đá Fiorentina vs Celje mới nhất

Dù giành chiến thắng ở trận lượt đi trên sân của Celje tuần trước, Fiorentina đã phải rất vất vả mới có thể rời Slovenia với tỷ số 2-1 trước nhà vô địch quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Albert Riera.

Các pha lập công của Luca Ranieri và Rolando Mandragora tưởng chừng đã mở ra thế trận dễ dàng cho đại diện Serie A, nhưng Logan Delaurier-Chaubet đã rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà. Những nỗ lực gỡ hòa sau đó của Celje đều bị David De Gea ngăn chặn, giúp Fiorentina giữ lợi thế tối thiểu trước trận lượt về.

Mặc dù được đánh giá cao hơn và có cơ hội lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết Conference League, Fiorentina lại để lộ khoảng trống nơi hàng thủ dâng cao trong trận lượt đi. Điều này khiến Celje thêm tự tin và quyết tâm khai thác triệt để ở trận đấu quyết định trên đất Ý.

Tuy nhiên, Fiorentina có lý do để vững tin với thành tích toàn thắng trên sân nhà kể từ vòng bảng, lần lượt đánh bại The New Saints (2-0), Pafos (3-2), LASK (7-0) và Panathinaikos (3-1).

Trung bình ghi 3,8 bàn mỗi trận tính đến thời điểm này tại Conference League, Fiorentina đã ghi từ ba bàn trở lên trong ba trên bốn trận tại vòng bảng. Với hiệu suất đó, đội chủ sân Artemio Franchi tự tin vào một suất đi tiếp trước đối thủ lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Albert Riera dù tỏ ra không hài lòng với kết quả trận lượt đi nhưng vẫn đầy tự tin trước trận lượt về, thể hiện rõ khát vọng chơi sòng phẳng tại Florence.

Đây là lần đầu tiên Celje góp mặt tại vòng bảng một giải đấu châu Âu và giờ họ đứng trước cơ hội lịch sử lọt vào bán kết. Sau trận thua Fiorentina, đội bóng Slovenia đã nhanh chóng tìm lại cảm hứng chiến thắng với màn ngược dòng 2-1 trước Mura cuối tuần qua – trong đó cả hai bàn đều được ghi trong 20 phút cuối.

Tinh thần từ những phút cuối trận đó sẽ là động lực lớn cho Celje trước trận tái đấu. Dẫu vậy, thành tích sân khách của họ ở cúp châu Âu vẫn là một mối lo, khi dù có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước PAOK ở vòng 1/8, họ lại từng thua Vitoria Guimaraes (1-3), Real Betis (1-2), Pafos (0-2) và Lugano (4-5, thua sau loạt luân lưu).

Muốn vượt qua đội đã vào chung kết hai mùa liên tiếp, Celje cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, hàng thủ với trung bình 2,4 bàn thua mỗi trận có thể là điểm yếu khiến giấc mơ của họ dang dở.

Dự đoán tỉ số Fiorentina vs Celje mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fiorentina vs Celje như sau:

Sportsmole: Fiorentina 2-0 Celje

WhoScore: Fiorentina 2-1 Celje

Fiorentina 2-1 Celje Báo chúng tôi dự đoán: Fiorentina 2-0 Celje

Xem trực tiếp Fiorentina vs Celje khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fiorentina vs Celje trong khuôn khổ giải Conference League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 17/4 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.