Quốc tế Nhận định, dự đoán Fiorentina vs Lecce: Một nhát chí mạng Trận đấu giữa Fiorentina vs Lecce giải Serie A diễn ra vào 21h00 ngày 2/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fiorentina vs Lecce mới nhất

Trung vệ Mattia Viti của Fiorentina bị truất quyền thi đấu ở cuối trận gặp Inter, nên sẽ phải ngồi ngoài vì án treo giò. Nhiều khả năng Luca Ranieri hoặc Marin Pongračić sẽ được triệu hồi thay thế.

Tariq Lamptey và Christian Kouamé vẫn chấn thương, trong khi Robin Gosens bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi rời sân sớm ở trận gặp đội bóng cũ.

Dù giữ được chân sút chủ lực và đã chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng hè, HLV Pioli vẫn chưa tìm ra công thức ghi bàn hiệu quả. Ông sẽ phải lựa chọn giữa Gudmundsson, Edin Džeko và Roberto Piccoli để đá cặp cùng Moise Kean trên hàng công.

Bên phía Lecce, HLV Di Francesco cũng đau đầu ở khâu tấn công khi đội mới chỉ ghi được 7 bàn mùa này. Tiền đạo trẻ mượn từ Milan – Francesco Camarda – vừa sút hỏng phạt đền trước Napoli, trong khi Nikola Stulić (chuyển đến từ Charleroi) vẫn chưa có bàn thắng nào.

Đội khách vẫn thiếu vắng Filip Marchwinski và Gaby Jean do chấn thương, nhưng Riccardo Sottil – cầu thủ đang được cho mượn từ chính Fiorentina – có thể kịp bình phục để ra sân đối đầu đội bóng chủ quản.

Đội hình dự kiến Fiorentina vs Lecce mới nhất

Fiorentina:

De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Lecce:

Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Nhận định bóng đá Fiorentina vs Lecce mới nhất

Fiorentina mới chỉ giành được 4 điểm kể từ đầu mùa, dù vừa có thêm một điểm quý giá ở trận Derby dell’Appennino tuần trước, nơi họ ngược dòng từ thế bị dẫn hai bàn để cầm hòa Bologna.

Hai quả phạt đền thành công của Albert Gudmundsson và Moise Kean giúp “La Viola” thoát hiểm, nhưng cả hai đều im tiếng trong trận thua Inter Milan giữa tuần.

Fiorentina cầm cự hơn một giờ đồng hồ trước khi sụp đổ, nhận thất bại 0-3 tại San Siro – một kỷ niệm buồn cho HLV Stefano Pioli, người từng vô địch Serie A cùng AC Milan.

Kết quả này khiến đội bóng áo tím trở thành đội đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ không thắng nổi trận nào sau 9 vòng đấu Serie A, phá kỷ lục tệ hại từng lập ở mùa 1977–1978.

Từng giúp Milan lên ngôi vô địch, nhưng Pioli cũng mang “thành tích đặc biệt” khi bị cả hai đội bóng thành Milan sa thải, và giờ đây tương lai của ông ở Florence cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Nếu còn cơ hội tại vị, Pioli sẽ phải chắt chiu tối đa số điểm trong ba trận sắp tới gặp Lecce, Mainz (Conference League) và Genoa – những đối thủ đang ở nhóm cuối bảng.

Mùa trước, Lecce để thua Fiorentina cả hai lượt trận với tổng tỉ số 0-7, và họ chỉ thắng 1 trong 6 lần đối đầu gần nhất.

Nhìn vào lịch sử, Lecce rõ ràng bị đánh giá thấp hơn, nhưng hiện tại đội bóng miền Nam nước Ý lại đang xếp trên Fiorentina 3 bậc và hơn 1 điểm trên bảng xếp hạng Serie A.

Tối thứ Ba, Lecce đã gây bất ngờ khi khiến Napoli phải toát mồ hôi – tiền đạo trẻ Francesco Camarda bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền trước khi Frank Anguissa ấn định chiến thắng cho nhà đương kim vô địch.

Dù vậy, đội bóng của HLV Eusebio Di Francesco mới chỉ thắng đúng 1 trận tại Serie A mùa này, và rõ ràng họ sẽ còn phải chiến đấu dài hơi cho mục tiêu trụ hạng.

Điều thú vị là Lecce – vốn có tiếng là “sợ sân khách” – lại kiếm được gấp đôi số điểm trên sân đối phương (4 điểm) so với sân nhà. Điều này giúp họ thêm tự tin trước chuyến làm khách tới sân Artemio Franchi, nơi Fiorentina đang chìm trong khủng hoảng.

Dự đoán tỉ số Fiorentina vs Lecce mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fiorentina vs Lecce như sau:

Sportsmole: Fiorentina 2-1 Lecce

WhoScore: Fiorentina 1-0 Lecce

Fiorentina 1-0 Lecce Chúng tôi dự đoán: Fiorentina 1-0 Lecce

Xem trực tiếp Fiorentina vs Lecce khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fiorentina vs Lecce trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 21h00 ngày 2/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.