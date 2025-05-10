Quốc tế Nhận định, dự đoán Fiorentina vs Roma: Dính đòn hồi mã thương Trận đấu giữa Fiorentina vs Roma giải Serie A diễn ra vào 20h00 ngày 5/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fiorentina vs Roma mới nhất

Fiorentina đã xoay vòng ở trận gặp Sigma, vì thế Pioli dự kiến sẽ gọi lại các trụ cột cho trận đấu này, trong đó có Moise Kean. Tiền đạo người Ý ghi 19 bàn ở Serie A mùa trước và cũng chơi tốt trong màu áo ĐTQG tháng trước, nhưng mùa này anh chưa thể chuyển hóa 17 cú sút thành bàn thắng. Dù vậy, Kean nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính, thay thế lão tướng Edin Dzeko, trong khi Piccoli và Albert Gudmundsson cạnh tranh vị trí còn lại trên hàng công.

Fiorentina vắng Tariq Lamptey và Christian Kouame.

Phía Roma, Leon Bailey chưa kịp trở lại, nhưng Paulo Dybala có thể góp mặt trên băng ghế dự bị sau khi đã tập luyện đầy đủ. Những trụ cột như Gianluca Mancini, Manu Kone và Angelino dự kiến sẽ trở lại đội hình chính sau khi được cho nghỉ ở trận gặp Lille.

Hàng công Roma sẽ được dẫn dắt bởi Evan Ferguson hoặc Artem Dovbyk – người ghi bàn quyết định vào lưới Fiorentina hồi tháng 5, nhưng vừa bỏ lỡ hai quả phạt đền liên tiếp giữa tuần qua.

Đội hình dự kiến Fiorentina vs Roma mới nhất

Fiorentina:

De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini; Gudmundsson, Kean

Roma:

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Nhận định bóng đá Fiorentina vs Roma mới nhất

Cho đến nay, sự trở lại của Stefano Pioli trên cương vị HLV Fiorentina chưa mang lại hiệu quả, khi đội bóng áo tím chỉ giành được ba điểm sau năm vòng Serie A.

Trận derby xứ Tuscany gặp Pisa tuần trước tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ, khi Fiorentina bị tân binh này cầm hòa 0-0. Những chiến thắng duy nhất dưới thời Pioli đến hiện tại đều nằm ở UEFA Conference League – giải đấu mà Fiorentina dần trở thành “khách quen”, dù vẫn chưa từng nâng cúp.

Sau khi vượt qua Polissya Zhytomyr ở vòng play-off với tổng tỷ số 6-2, họ tiếp tục đánh bại Sigma Olomouc hôm thứ Năm nhờ các bàn thắng của Roberto Piccoli và Cher Ndour.

Giờ đây, trở lại Serie A, Fiorentina đối mặt nguy cơ tái hiện mùa 1977 – mùa giải mà họ khởi đầu sáu trận không thắng. Chưa có điểm số nào trên sân nhà, nhưng Viola có thể hy vọng vào thành tích đối đầu khả quan với Roma, khi thắng ba trong bốn lần tiếp đón đội bóng thủ đô gần nhất tại Stadio Franchi.

Về phía Roma, họ chỉ thắng một trong năm lần chạm trán gần đây ở Serie A với Fiorentina – chính là trận gần nhất hồi tháng 5 tại Rome. Lần này, Roma hành quân đến Tuscany với mục tiêu nối dài khởi đầu ấn tượng, đặc biệt sau chiến thắng trước kình địch Lazio ở Derby della Capitale.

Cuối tuần trước, các bàn thắng của Artem Dovbyk và Matias Soule giúp Roma vượt qua Hellas Verona, đưa họ bằng điểm với Napoli và đội đầu bảng AC Milan. Dưới thời Gian Piero Gasperini, Giallorossi thắng năm trong bảy trận, chỉ thủng lưới ba bàn.

Tuy nhiên, giữa tuần qua họ bất ngờ thất bại trước Lille tại Europa League. Sau khi bị dẫn từ phút thứ sáu, Roma có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền ở cuối trận, nhưng dù được đá lại hai lần, Dovbyk và Soule đều không thắng nổi thủ môn Berke Ozer, người đi vào lịch sử khi cản phá ba quả penalty liên tiếp.

Roma vì vậy cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần trước kỳ nghỉ quốc tế.

Dự đoán tỉ số Fiorentina vs Roma mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fiorentina vs Roma như sau:

Sportsmole: Fiorentina 1-2 Roma

WhoScore: Fiorentina 2-1 Roma

Fiorentina 2-1 Roma Chúng tôi dự đoán: Fiorentina 1-1 Roma

Xem trực tiếp Fiorentina vs Roma khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fiorentina vs Roma trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 20h00 ngày 5/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.