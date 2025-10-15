Quốc tế Nhận định, dự đoán Fortaleza vs Vasco da Gama: Bàn thua phút cuối Trận đấu giữa Fortaleza vs Vasco da Gama giải Brasileiro diễn ra vào 7h30 ngày 16/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fortaleza vs Vasco da Gama mới nhất

Tiền vệ Matheus Pereira của Fortaleza bị treo giò do nhận thẻ vàng thứ ba trong trận thắng Juventude.

Anh sẽ gia nhập danh sách vắng mặt dài của đội, trong đó có thủ môn Joao Ricardo, người phải nghỉ hết mùa vì chấn thương vai.

Hàng thủ của Fortaleza cũng chịu tổn thất khi Weaverson vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đùi.

Phía Vasco da Gama, tân binh Carlos Cuesta — người gia nhập đội vào tháng 9 — vẫn chưa thể thi đấu ổn định do chấn thương cơ đùi.

Ngoài ra, Thiago Mendes, đến theo dạng tự do hồi mùa hè, cũng mới chỉ ra sân 4 trận vì chấn thương bắp chân.

Đội hình dự kiến Fortaleza vs Vasco da Gama mới nhất

Fortaleza:

Brenno; Mancuso, Britez, Avila, Kuscevic; Sasha, Pochettino, Guzman, Lopes, Bareiro; Lucero

Vasco da Gama:

Leo; Henrique, Moura, Renan, Piton; Tche, Coutinho, Barros; Rayan, Gomez, Moreira

Nhận định bóng đá Fortaleza vs Vasco da Gama mới nhất

Sau khi cán đích ở vị trí thứ tư đầy ấn tượng và giành vé tham dự Copa Libertadores, Fortaleza lại đang trải qua một mùa giải 2025 đầy khó khăn. Đội chủ sân đang đối mặt nguy cơ xuống hạng sau bảy mùa liên tiếp góp mặt ở giải VĐQG Brazil.

Dẫu vậy, việc giành được 9 điểm trong 5 trận gần nhất tại Serie A đã giúp giảm bớt áp lực đáng kể cho thầy trò Martin Palermo. Ở vòng trước, họ có màn ngược dòng ấn tượng, đánh bại Juventude 2-1 nhờ các pha lập công trong hiệp hai của Eros Mancuso và Adam Bareiro.

Với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, Fortaleza hiện xếp thứ 18 trên BXH Serie A, kém Santos – đội đang đứng ở vị trí an toàn cuối cùng – 4 điểm trước cuộc chạm trán với Vasco da Gama giữa tuần này.

Dù thắng 2 trong 3 trận sân nhà gần nhất, phong độ tổng thể tại Ceara của Fortaleza vẫn kém thuyết phục. Họ mới giành được 17 điểm sau 14 trận sân nhà, chỉ xếp trên Santos (16 điểm) và Sport Recife (9 điểm) – hai đội có thành tích sân nhà tệ nhất giải.

Tiền đạo cánh Breno Lopes, 29 tuổi, từng hai lần vô địch Copa Libertadores cùng Palmeiras, nay đang cùng Fortaleza vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Anh hiện là chân sút số một của đội với 4 bàn tại Serie A.

Kể từ khi suýt rớt hạng năm 2023, Vasco da Gama đã có sự tiến bộ rõ rệt, hướng đến mục tiêu giành vé dự Copa Sudamericana hai mùa liên tiếp khi mùa giải 2025 bước vào giai đoạn nước rút.

Cuối tuần qua, họ củng cố vị trí của mình bằng chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà Estadio Sao Januario, khi Rayan lập cú đúp và cầu thủ dự bị GB ấn định tỉ số 3-1 ở phút 97 trước Vitoria.

Trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Vasco chỉ thua duy nhất Palmeiras – đội đầu bảng – và hiện đã leo lên vị trí thứ 11, bằng điểm nhưng hơn hiệu số so với Gremio (thứ 13).

Tiền đạo Pablo Vegetti dù đã trải qua 7 trận liên tiếp tịt ngòi, nhưng vẫn đang có một năm thi đấu đáng nhớ với 24 bàn thắng trên mọi mặt trận, con số tốt nhất trong sự nghiệp của anh ở tuổi 36.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Vasco gần đây chưa ổn định — họ thua đậm trước Palmeiras và hòa Flamengo — nhưng đội bóng này vẫn có những chiến thắng ấn tượng ngoài sân nhà, nổi bật là trận thắng 6-0 trước Santos tại São Paulo hồi cuối mùa hè.

Dự đoán tỉ số Fortaleza vs Vasco da Gama mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fortaleza vs Vasco da Gama như sau:

Sportsmole: Fortaleza 0-1 Vasco da Gama

WhoScore: Fortaleza 1-3 Vasco da Gama

Fortaleza 1-3 Vasco da Gama Chúng tôi dự đoán: Fortaleza 1-2 Vasco da Gama

Xem trực tiếp Fortaleza vs Vasco da Gama khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fortaleza vs Vasco da Gama trong khuôn khổ giải Brasileiro diễn ra vào lúc 7h30 ngày 16/10, khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.