Quốc tế Nhận định, dự đoán Frankfurt vs Liverpool: Chiến thắng nghẹt thở Trận đấu giữa Frankfurt vs Liverpool giải Champions League diễn ra vào 1h00 ngày 23/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Frankfurt vs Liverpool mới nhất

Tài năng trẻ Can Uzun đang là đồng vua phá lưới của Frankfurt với 6 bàn và sẽ tiếp tục đá hộ công cho trung phong Jonathan Burkardt. Cặp tiền vệ trung tâm Ellyes Skhiri và Hugo Larsson (người đang được Manchester City quan tâm) sẽ án ngữ tuyến giữa.

Cặp trung vệ Robin Koch và Arthur Theate vẫn sẽ giữ vị trí trong hàng thủ 4 người, dù thời gian qua họ bị chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định.

Phía Liverpool, tiền vệ Ryan Gravenberch gặp vấn đề ở mắt cá sau trận gặp Man United và có thể vắng mặt, nhường chỗ cho Curtis Jones. Alexis Mac Allister dù phong độ kém nhưng nhiều khả năng vẫn được HLV Slot tin tưởng cho đá chính.

Andrew Robertson gần như chắc chắn trở lại đội hình xuất phát thay Milos Kerkez bên cánh trái, trong khi Joe Gomez có thể được sử dụng thay Ibrahima Konate ở trung tâm hàng thủ.

Trên hàng công, Hugo Ekitike đang có phong độ tốt với 5 bàn thắng và nhiều khả năng được ưu tiên đá chính thay cho Alexander Isak, khi Liverpool tìm cách chấm dứt chuỗi trận bết bát của mình.

Đội hình dự kiến Frankfurt vs Liverpool mới nhất

Eintracht Frankfurt:

Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Skhiri; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

Liverpool:

Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Nhận định bóng đá Frankfurt vs Liverpool mới nhất

Sau khi cán đích ở vị trí thứ ba Bundesliga mùa trước — thành tích cao nhất của họ kể từ mùa 1991–92 — Frankfurt đang khởi đầu mùa giải 2025–26 kém thuyết phục hơn, khi chỉ đứng thứ 7 với 10 điểm sau 7 vòng, ít hơn 3 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

HLV Dino Toppmoller có lý do để lo lắng: đội bóng của ông đã thủng lưới tới 18 bàn trong 5 trận gần nhất và để đối thủ ghi ít nhất 2 bàn ở 6 trong 7 trận vừa qua. Dẫu vậy, hàng công của Frankfurt vẫn cho thấy khả năng bùng nổ khi ghi tới 12 bàn trong 5 trận gần nhất trước cuộc tiếp đón Liverpool.

Điều đáng chú ý là trong 67 trận châu Âu gần đây của họ, chỉ có duy nhất 1 trận kết thúc mà không có bàn thắng — một tín hiệu cho thấy trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ rất sôi động ở cả hai đầu sân.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của “Đại bàng” lại khiến người hâm mộ lo lắng: họ không thắng trong 3 trận gần nhất (thua 2), và chỉ thắng 2 trong 7 trận vừa qua trên mọi đấu trường. Nếu tiếp tục thất bại trước Liverpool, Frankfurt sẽ phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp trên sân nhà, nơi họ đã để thủng lưới 7 bàn chỉ trong 2 trận gần đây tại Deutsche Bank Park.

Liverpool hành quân đến Đức sau trận thua 1–2 trước kình địch Manchester United cuối tuần qua. Điều đáng lo hơn kết quả là sự thiếu tiến bộ trong lối chơi của đoàn quân HLV Arne Slot kể từ đầu mùa.

Hàng thủ của “The Reds” đang gặp nhiều vấn đề — họ đã để lọt lưới 16 bàn sau 11 trận, trong khi cùng thời điểm mùa trước mới chỉ thủng 15 bàn sau 22 trận. Lối pressing thiếu gắn kết khiến các hậu vệ biên như Milos Kerkez và Conor Bradley thường xuyên bị khai thác, tạo khoảng trống cho đối phương tấn công.

Liverpool hiện đang trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp và không được phép nhận thất bại thứ 5. Tuy nhiên, họ cần cải thiện khả năng dứt điểm khi mới chỉ ghi 3 bàn trong chuỗi 4 trận thua vừa qua.

Hai đội mới gặp nhau đúng hai lần, đều ở Cúp UEFA 1972–73 (tiền thân của Europa League): Liverpool thắng 2–0 trên sân nhà và hòa 0–0 tại Frankfurt. Dưới thời Slot, “Lữ đoàn đỏ” thắng 2 trận sân khách đầu mùa, nhưng sau đó thua liền 3 trận. Cần nhớ rằng, ở cuối mùa 2024–25, họ cũng đã thua 3 trong 4 trận sân khách cuối cùng.

Dự đoán tỉ số Frankfurt vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Frankfurt vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Frankfurt 2-3 Liverpool

WhoScore: Frankfurt 1-3 Liverpool

Frankfurt 1-3 Liverpool Chúng tôi dự đoán: Frankfurt 2-3 Liverpool

Xem trực tiếp Frankfurt vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Frankfurt vs Liverpool trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 1h00 ngày 23/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.